Ecco i cinque percorsi escursionistici più pericolosi della Svizzera

Gli escursionisti scalano il Säntis attraverso lo «Himmelsleiter». Immagine: Keystone

L'escursionismo è considerato un'attività sicura per il tempo libero, ma le statistiche mostrano un quadro diverso: ogni anno decine di persone muoiono sulle montagne svizzere. Ecco i cinque sentieri escursionistici elvetici più pericolosi.

In Svizzera, l'escursionismo è considerato l'emblema di un'attività ricreativa sicura. Con oltre 65'000 chilometri di sentieri ben curati - dalle idilliache passeggiate nelle valli alle avventurose vie ferrate - ce n'è per tutti i livelli di preparazione fisica.

Ma il paesaggio da cartolina nasconde anche dei pericoli: secondo l'Ufficio federale di statistica, solo nel 2024 sono stati registrati oltre 300 incidenti escursionistici gravi e circa 50 decessi.

Particolarmente sconvolgente è che molti di questi tragici incidenti si sono verificati su sentieri ufficialmente considerati «facili».

I motivi sono molteplici, eppure si ripresentano sempre gli stessi ostacoli: sopravvalutazione delle proprie capacità, preparazione inadeguata o improvvisi cambiamenti meteorologici. Ciò che inizia come un'innocua gita di un giorno finisce per alcuni in un'emergenza che mette in pericolo la vita.

Ecco i cinque itinerari escursionistici più pericolosi della Svizzera:

Grosser Mythen (Svitto)

Di recente si è verificata una caduta mortale sul Grosser Mythen. KEYSTONE

La suggestiva vetta nel Cantone di Svitto attira ogni anno circa 40'000 escursionisti. Nonostante il sentiero ben sviluppato con 47 tornanti, in media si verifica un incidente mortale all'anno. Dal 1998 sono stati registrati oltre 20 decessi.

Di recente si è verificato un incidente mortale sul Grossen Mythen.

Pilatus (Lucerna/Obvaldo)

Il Pilatus è probabilmente una delle mete escursionistiche più popolari della Svizzera. IMAGO/Dreamstime

Il Pilatus è una località turistica con numerosi sentieri escursionistici con vari gradi di difficoltà. Ciononostante, si verificano spesso incidenti gravi, soprattutto sui percorsi meno sicuri. Un esempio è la caduta fatale di un escursionista di 65 anni nel 2024.

Alcuni percorsi, come l'Heitertannliweg o il Gsässweg, attraversano terreni ripidi ed esposti. Questi tratti richiedono un passo sicuro e un'ottima capacità di sopportazione delle altezze.

Il «Bandweg» è ufficialmente chiuso, ma attira sempre più escursionisti. È ripido, sassoso e pericoloso a causa delle cadute di massi. Ciononostante, molti utilizzano questo sentiero come sfida fuori dai sentieri battuti.

Regione dell'Alpstein (Appenzello Interno/Appenzello Esterno)

La regione dell'Alpstein è nota soprattutto per la locanda di montagna «Aesche», famosa in tutto il mondo. KEYSTONE

L'escursionismo nella regione dell'Alpstein è pericoloso a causa di diversi fattori, soprattutto su percorsi popolari come il tratto tra la locanda Äscher e il lago Seealpsee. Molti escursionisti sottovalutano le esigenze dei sentieri dell'Alpstein.

La discesa da Äscher a Seealpsee conduce attraverso un terreno ripido ed esposto, con sentieri stretti e pendenze brusche. Prendiamo ad esempio il tratto vicino a Dürrschrennen. Qui il sentiero attraversa un terreno boscoso, con gli alberi che nascondono le pareti rocciose alte 80 metri.

La regione dell'Alpstein è nota per i suoi panorami spettacolari e per la famosa locanda di montagna Äscher. Tuttavia, la combinazione di sentieri ripidi e l'elevato numero di visitatori provoca regolarmente incidenti.

Nell'estate del 2022, cinque persone sono morte a causa di incidenti nel giro di cinque settimane. Anche quest'anno si è verificato un tragico incidente: una donna di 54 anni è caduta da circa 70 metri.

Ghiacciaio dell'Aletsch (Vallese)

Il ghiacciaio dell'Aletsch si estende su un'altitudine che va da circa 4'160 metri sul livello del mare a 1575 metri sul livello del mare. sda

Le escursioni sul ghiacciaio dell'Aletsch, il più grande ghiacciaio delle Alpi, sono un'esperienza impressionante, ma comportano notevoli pericoli.

I crepacci sono profonde crepe nel ghiaccio, spesso coperte di neve e quindi difficili da vedere. Un passo incauto può portare a una pericolosa caduta. I crepacci coperti di neve in superficie sono particolarmente insidiosi, poiché sono difficili da riconoscere e il manto nevoso spesso non è stabile.

Nel 2022 sono state registrate 70 cadute da crepaccio, un numero quasi doppio rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

L'arrampicata sul ghiacciaio dell'Aletsch richiede un equipaggiamento speciale, come ramponi, corde e piccozze, oltre all'esperienza nell'affrontare i rischi alpini.

Un equipaggiamento inadeguato o una mancanza di esperienza possono aumentare notevolmente il rischio di incidenti.

Säntis (Appenzello Interno/Appenzello Esterno)

Il Säntis si trova nella Svizzera orientale ed è alto 2502 metri. KEYSTONE

Nonostante i sentieri ben tracciati, le escursioni sul Säntis, nella regione dell'Alpstein, comportano notevoli pericoli. In particolare, il percorso che dalla Schwägalp conduce alla vetta passando per la locanda Tierwis registra un numero di incidenti superiore alla media.

Dal 2004, almeno 18 persone sono morte su questo tratto, rendendolo uno dei sentieri escursionistici più pericolosi della Svizzera.

L'ascesa si snoda attraverso tratti ripidi come il «Musfallen» e lo «Himmelsleiter», che richiedono un passo sicuro e una buona dose di altezza, nonostante i sistemi di sicurezza a fune.

La roccia bagnata aumenta notevolmente il rischio di scivolare. Un incidente mortale avvenuto nell'agosto 2024 è stato favorito dal terreno scivoloso dopo la pioggia notturna.