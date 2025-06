La corona imperiale di Stato, con 2868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 4 rubini, avrebbe un valore di circa 3,2 miliardi di franchi svizzeri. Immagine: IMAGO/News Images

Il principe William ha pensato per anni ai cambiamenti che vorrebbe attuare come futuro re. Una spina nel fianco sarebbe la corona che viene usata alla fine della cerimonia di incoronazione.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William, quando sarà re, vorrebbe aprire nuove strade.

Secondo il Sunday Times , il 43enne erede al trono sta pensando da tempo a quali cambiamenti specifici vorrebbe apportare.

Secondo un insider, William è infastidito, tra le altre cose, dalla magnifica corona imperiale di Stato. Questa corona viene sempre utilizzata alla fine della cerimonia di incoronazione. Mostra di più

Il 21 giugno, il principe William ha compiuto 43 anni. Dalla morte di sua nonna, la regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre 2022, è il primo in linea di successione al trono britannico.

Se tutto andrà secondo i piani, il primogenito figlio di Diana un giorno succederà al trono al padre, re Carlo III.

Carlo non è ancora popolare come lo era la sua leggendaria madre dopo 70 anni di regno. Tuttavia, la maggioranza dei suoi connazionali ritiene che il 76enne abbia «fatto un buon lavoro» finora.

William e Kate hanno già un ruolo centrale

Tuttavia, sembra chiaro che anche un re dignitoso non può più essere sicuro del sostegno popolare in futuro.

Per questo motivo, il re, suo il figlio maggiore e sua moglie avrebbero già tenuto incontri in cui sono state discusse possibili visioni per il futuro della corona britannica.

È chiaro inoltre che William e Kate svolgono già un ruolo centrale all'interno della famiglia reale, assicurando una presenza permanente e per lo più positiva sui media.

Secondo il britannico «Sunday Times», l'erede al trono sta anche pensando intensamente, da anni, a quale impronta vuole dare come futuro reggente e quali cambiamenti vuole apportare.

2868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi, 4 rubini

Secondo un insider, il principe è particolarmente disturbato dalla magnifica Corona di Stato Imperiale.

La corona, incastonata con 2868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 4 rubini, ha un valore stimato di 3,2 miliardi di franchi svizzeri. Apparentemente del tutto eccessivo per l'erede al trono britannico.

Gli eredi al trono, William e Kate, hanno già un ruolo centrale all'interno della famiglia reale britannica. Immagine: James Manning/PA Wire/dpa

La corona imperiale di Stato viene solitamente indossata alla fine della cerimonia di incoronazione, quando il nuovo monarca lascia l'Abbazia di Westminster, mentre la corona edoardiana viene utilizzata per l'incoronazione vera e propria.

«Questa cosa ridicola che sembra uscita dalla Disney», come l'ha descritta l'insider al Sunday Times, non farà più parte della prossima cerimonia di incoronazione, sotto il principe William.

Ma non è solo l'elaborata cerimonia in sé che il padre di tre figli vuole snellire: anche la famiglia reale nel suo complesso dovrà essere modernizzata.

Il 43enne sta progettando una riforma completa della monarchia. «Rovescerà ogni pietra e guarderà sotto», ha aggiunto l'insider.