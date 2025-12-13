Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026

Purtroppo nessun mercatino di Natale ticinese è nella lista, ma, come quello di Lugano nella foto, alle nostre latitudini sono sempre molto apprezzati e suggestivi. Ti-Press

Ogni anno in Europa si svolgono oltre 1'500 mercatini di Natale. European Best Destinations ne ha premiati 20 come i più belli, magici e autentici. E tra i primi 10 compare anche un famoso villaggio natalizio svizzero.

Hai fretta? blue News riassume per te Il sito «European Best Destinations» ha premiato i migliori mercatini di Natale d'Europa del 2026.

L'organizzazione di viaggi con sede a Bruxelles ha raccolto i voti di 803'258 viaggiatori provenienti da 179 Paesi, e quante condivisioni, «Mi piace» e raccomandazioni online i villaggi hanno generato.

Tra i primi 10 classificati c'è pure un mercatino natalizio svizzero. Mostra di più

Accensione degli alberi, palazzi e strade illuminate, vin brulé e mercatini addobbati: che piaccia o meno, da fine novembre a inizio gennaio per le città svizzere si respira la magia del Natale. Ma non solo nel nostro Paese.

Secondo European Best Destinations durante questo periodo in tutta Europa si svolgono ben oltre 1'500 mercatini di Natale. E per l'occasione l'organizzazione di viaggi, con sede a Bruxelles, ha premiato i 20 più belli, magici e autentici.

Per la sua classifica, European Best Destinations ha raccolto i voti di 803'258 viaggiatori provenienti da 179 Paesi. Questi 20 villaggi di Natale non hanno solo generato voti, ma anche centinaia di migliaia di condivisioni, «Mi piace» e raccomandazioni online.

Ecco i primi 10 classificati.

Craiova

Davanti a icone come Strasburgo, Vienna e Dresda, Craiova si classifica come il miglior mercatino di Natale d'Europa. Un'ascesa straordinaria per questa città rumena che ospita il più grande villaggio natalizio europeo per superficie.

In oltre 280'000 metri quadrati, la città dà vita allo Schiaccianoci con decorazioni giganti, dolciumi giganti, sculture giocattolo e milioni di luci scintillanti.

Le attrazioni come la slitta di Babbo Natale più alta dell'Europa orientale, una scintillante pista di pattinaggio sul ghiaccio, una ruota panoramica panoramica e incantevoli chalet dipinti a mano contribuiscono alla magia.

E il cibo è un altro punto forte: il mercato celebra i sapori dell'Europa orientale creando uno dei viaggi culinari invernali più generosi della regione.

Zurigo

Il cuore pulsante del mercatino di Natale di Zurigo è il Wienachtsdorf sulla Sechselaeutenplatz. KEYSTONE

Tra i migliori, e il più bello della Svizzera, Zurigo conferma il suo status di una delle destinazioni natalizie più suggestive del continente.

Il cuore pulsante è il Wienachtsdorf sulla Sechseläutenplatz, tra il Teatro dell'Opera e le acque scintillanti del Lago di Zurigo, con i suoi chalet del gusto, il maestoso albero di Natale e «un'atmosfera in cui la tradizione alpina incontra l'eleganza urbana».

La magia non finisce qui: giunta alla sua terza edizione, la Weihnachtsallee illumina il viale vicino alla stazione centrale con circa 80 bancarelle di gastronomia, artigianato, fonduta e vin brulé.

Come non dimenticare poi l'Illuminarium del Museo Nazionale Svizzero, che trasforma uno dei cortili più iconici della città in uno spettacolo immersivo di luci e suoni.

Riga

A Riga la Piazza Doma si riempie di chalet del gusto e artigianato locale. IMAGO/Cavan Images

Votata dai viaggiatori come la migliore destinazione per le luci di Natale in Europa, Riga unisce le tradizioni natalizie con una creatività abbagliante.

La capitale della Lettonia trasforma il suo centro storico, patrimonio dell'UNESCO, in una fiaba invernale. La Piazza Doma si riempie di chalet traboccanti di artigianato locale, maglieria e prelibatezze, mentre l'aria si riempie dei profumi di vin brulé, mandorle tostate e cannella.

Ciò che contraddistingue la città sono le sue straordinarie luci natalizie: passeggiando tra Piazza dell'Opera, Bastejkalns e il Parco Kronvalda, le installazioni ispirate alle fiabe lettoni prendono vita con luci, musica e narrazioni.

Lisbona

l villaggio di Natale di Lisbona è ospitato nell'iconico Parque Eduardo VII. IMAGO/Zoonar

Wonderland Lisboa entra per la prima volta direttamente nella categoria, e brilla davanti a destinazioni natalizie come Siviglia, Barcellona, Madrid, Atene e Madeira.

Il villaggio di Natale è ospitato nell'iconico Parque Eduardo VII e trasforma Lisbona in un paradiso festoso immerso nel mite sole invernale del Portogallo.

Tra le attrazioni principali ci sono una gigantesca ruota panoramica, una pista di pattinaggio sul ghiaccio ecologica, la casa di Babbo Natale e l'amatissimo Village of Affection.

Spettacoli dal vivo, un vivace mercatino con artigianato e dolciumi e un'accogliente area ristorazione con specialità portoghesi e natalizie completano l'atmosfera.

Debrecen

L'Avvento di Debrecen trasforma la seconda città più grande dell'Ungheria in un mondo festoso e luminoso, dove tradizione e modernità si incontrano.

Le piazze e le strade si riempiono di grandiose installazioni luminose, bancarelle di artigianato, gastronomia e oltre 100 programmi culturali con oltre 200 artisti. La famosa pista di pattinaggio sul ghiaccio e la Città delle Fiabe offrono momenti magici per le famiglie.

Oltra alla tradizionale accensione delle candele e l'arrivo di San Nicola, il nuovissimo Carnevale dei Fiori di Ghiaccio (13 dicembre) trasforma la città in una fiaba luminosa con sculture di ghiaccio, laboratori per famiglie e una sfilata illuminata ispirata all'iconico Carnevale dei Fiori.

Govone e Asti

Nel cuore dei paesaggi piemontesi, i borghi di Govone, Asti, San Damiano e Santo Stefano Belbo si trasformano in una fiaba itinerante grazie a Il Magico Paese di Natale.

Asti, sede del più grande mercatino di Natale d'Italia, si anima con oltre 130 chalet in Piazza Alfieri, che offrono creazioni artigianali, prelibatezze regionali e concerti festosi.

Govone, dove la magia ha avuto inizio, incanta i visitatori al Castello Reale (Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) con la Casa di Babbo Natale, la giocosa Scuola degli Elfi e 60 bancarelle di prodotti gourmet e artigianato.

Valkenburg

Lo splendore del mercatino di Natale di Valkenburg si gode... sottoterra. KEYSTONE

Valkenburg è stato votato anche come il miglior mercatino di Natale nei Paesi Bassi e premiato per la sfilata di Natale più bella d'Europa. In questo villaggio olandese lo spirito natalizio risplende sia in superficie che sottoterra.

Infatti sono i suoi mercatini di Natale sotterranei, allestiti all'interno di antiche grotte di marna, a renderlo unico. I visitatori possono passeggiare tra le suggestive gallerie ricche di bancarelle artigianali, decorazioni e profumi natalizi, il tutto al riparo dal freddo invernale.

Non temete però anche le strade brillano tra le luci, i concerti, i percorsi culinari, le mostre d'arte e, momento clou, la sfilata di Natale.

Vienna

Il più famoso dei mercatini viennesi è il Wiener Christkindlmarkt sulla Rathausplatz della città austriaca. KEYSTONE

Ogni inverno Vienna diventa l'epicentro della magia natalizia europea. Le grandi piazze e i cortili dei palazzi della capitale austriaca si trasformano in alcuni dei mercatini di Natale più belli del mondo.

Il più famoso è il Wiener Christkindlmarkt sulla Rathausplatz, la piazza del neogotico municipio. Questo spettacolare mercatino offre centinaia di bancarelle, una gigantesca pista di pattinaggio lungo il parco e, per i più piccoli, giostre, storie e laboratori creativi.

Altrettanto incantevoli sono il mercatino di Natale del Palazzo di Schönbrunn, quello di Spittelberg e di Maria-Theresien-Platz.

Montbéliard

Per la quarta volta, Montbéliard brilla nella prestigiosa top ten e, ancora una volta, detiene con orgoglio il titolo di miglior mercatino di Natale di Francia.

Questa incantevole cittadina della Francia orientale è rinomata in tutto il mondo per la spettacolare bellezza delle sue Lumières de Noël. Con oltre 140 chalet e bancarelle, che costeggiano le vie storiche, ciò che rende Montbéliard davvero unica sono le sue luci.

Le strade, piazze e facciate brillano di migliaia di decorazioni luminose, «creando un'atmosfera romantica e da favola, perfetta per le passeggiate serali».

Parigi

Allestito attorno alla maestosa Fontana dei Leoni, nel cuore del Parc de La Villette, Parigi accoglie un nuovissimo gioiello natalizio: il Noël La Villette. E questa prima edizione entra già nella top ten europea.

Oltre 100 chalet riuniscono artigiani locali, delizie stagionali e street food internazionale, tra cui un autentico chalet svizzero per la fonduta, che invita gli ospiti a riunirsi intorno al fuoco, gustare formaggi pregiati, piatti sostanziosi e vini, il tutto in un'atmosfera calda e festosa.

Per le famiglie la Noël La Villette offre giostre, laboratori creativi, una yurta per bambini, narrazioni, concerti e persino spettacoli pirotecnici e di strada, che animano il parco giorno e notte.

«Non si tratta di un semplice mercatino: è un villaggio natalizio pensato per tutte le generazioni, che unisce gastronomia, cultura e magia».