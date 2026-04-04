Evviva, questo fine settimana farà un caldo primaverile e la stagione del barbecue 2026 potrà iniziare. Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

La cottura al barbecue sembra semplice, ma la carne succosa e i sapori perfetti delle costine o delle costolette richiedono un certo know-how. L'esperta Jessica Maggetti ci svela quali sono gli errori che spesso commettono i grigliatori per hobby e come fare per rendere la vostra prossima grigliata un successo.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'esperta di barbecue Jessica Maggetti spiega perché molte persone falliscono a causa di errori di base nonostante l'uso di buoni ingredienti, soprattutto quando si tratta di gestire il calore.

Sottolinea che l'organizzazione, la giusta scelta della carne e la pazienza sono fondamentali per ottenere il giusto sapore, la giusta crosticina e la giusta succosità. Mostra di più

Per molti dilettanti del barbecue, questo è il periodo migliore dell'anno. Quando le temperature si alzano, le griglie escono dal letargo e inizia la stagione giusta per accendere la brace.

Ma non è così per Jessica Maggetti.

Le campionesse di barbecue degli Swiss Fire Devils: Jessica Maggetti, Christine Minder, Luana Maggetti e Lisbeth Töngi (da sinistra a destra). zVg

Per lei e le sue amiche non esiste una vera e propria stagione: «Facciamo il barbecue 365 giorni all'anno, che sia estate o inverno», dice la chef esperta. È la caposquadra degli Swiss Fire Devils, una delle squadre di barbecue di maggior successo in Svizzera.

Con diversi titoli del campionato svizzero e i primi posti in competizioni internazionali, la squadra, composta da sole donne, si è affermata sulla scena.

La loro prossima tappa? Partecipare alla rinomata gara di barbecue asado in Patagonia. Vincere? «Soprattutto, deve essere divertente», dice la chef esperta.

Per aiutare anche voi a diventare campioni di barbecue, blue News e Jessica Maggetti hanno raccolto gli errori più gravi e i consigli migliori.

Prima di iniziare, pulire bene il barbecue

Prima di mettere le prime prelibatezze sulla griglia, bisogna preparare bene il tutto. «Il barbecue deve essere chiaramente pulito», dice Maggetti.

Questo perché il grasso vecchio e i residui della precedente grigliata non solo compromettono il sapore, ma possono anche rappresentare un rischio per la salute.

Anche i tubi e i collegamenti dei barbecue a gas devono essere controllati. La sicurezza prima di tutto, soprattutto dopo una lunga pausa invernale.

Qui potete trovare istruzioni dettagliate passo dopo passo, indipendentemente dal fatto che abbiate un grill a carbonella o a gas.

La preparazione è essenziale

Oltre alla tecnologia, conta l'organizzazione. La mise en place è fondamentale, dice Maggetti.

Preparate tutto, pianificate i tempi di cottura e non iniziate a tagliare quando gli ospiti sono seduti a tavola affamati. In questo modo avrete abbastanza tempo per socializzare.

Qual è la carne migliore?

Tutte le carni possono essere grigliate, ma non tutte sono particolarmente adatte.

Come regola generale, è meglio usare tagli con una marcata marmorizzazione del grasso. Questa trasferisce molto sapore alla carne durante la cottura alla griglia.

Un certo spessore del pezzo di carne perdona anche gli errori, poiché si asciuga meno rapidamente e il livello di cottura desiderato è più facile da raggiungere.

Qui trovate i consigli per la scelta della carne.

Come funziona con diversi tipi di carne?

Se volete che tutto sia pronto nello stesso momento, iniziate con i pezzi che richiedono più tempo per la cottura: pezzi di carne grandi, pezze di costine o il pollo intero.

Le bistecche o le costolette vanno messe sul fuoco appena dentro, prima di piazzare le piccole salsicce e le verdure. Un vassoio scaldavivande offre un ulteriore margine di manovra per quanto riguarda i tempi.

La carne deve essere messa direttamente sulla griglia? Nella maggior parte dei casi no. La carne deve essere a temperatura ambiente in modo da cuocere in modo uniforme.

Questa preparazione dà i suoi frutti, soprattutto con i tagli più grandi.

Quanto calore è necessario?

Per la campionessa di barbecue Jessica Maggetti, c'è un errore molto grande che molti dilettanti commettono: «Spesso le persone grigliano troppo timidamente per paura delle fiamme o del fumo. Il risultato è una carne asciutta e priva di sapori arrostiti», spiega la leader del team Swiss Fire Devils.

Chi griglia con troppa attenzione spesso lavora con un calore troppo basso. Secondo Maggetti, una buona grigliata ha molto a che fare con il saper aspettare: «La cottura alla griglia è in realtà una questione di pazienza».

Tuttavia, pazienza non significa lavorare a fiamma bassa, anzi: le alte temperature garantiscono una bella crosta e un interno succoso.

Termometro termico, sì o no?

È davvero necessario un termometro per barbecue? Per chi intende cucinare la carne, la risposta è chiara: «Non è un gadget professionale».

Misurare la temperatura interna rende la grigliata più precisa e rilassata. È importante usare un modello con un ago sottile per non danneggiare inutilmente la carne e per non pungerla continuamente, consiglia Maggetti.

Soprattutto i pezzi più grandi, come il filetto o l'entrecôte, risultano molto più affidabili con il controllo della temperatura.

Se non sapete come funziona, potete vederlo qui:

Una volta acceso, bisogna chiudere il coperchio?

Un classico errore del barbecue è quello di aprire continuamente il coperchio: «Così ci sono troppe oscillazioni di temperatura estreme», spiega Maggetti.

Ogni volta che si apre il coperchio, il calore fuoriesce e il tempo di cottura aumenta. E se si controlla continuamente... si perde il controllo!

Non mangiate subito, lasciate riposare un attimo la carne

La fase forse più importante per ottenere una bistecca succosa viene dopo la cottura alla griglia ed è il periodo di riposo.

«La carne dovrebbe riposare per almeno dieci minuti, se non un quarto d'ora», consiglia Maggetti.

Durante questo periodo, i succhi della carne si ridistribuiscono uniformemente all'interno di essa. Ma se si taglia subito la bistecca, si rischia di perdere la succosità.