Dal 2016 a oggi Ecco i precedenti attacchi hacker agli aeroporti internazionali

SDA

21.9.2025 - 10:09

Il 20 settembre all'aeroporto di Bruxelles.
Il 20 settembre all'aeroporto di Bruxelles.
KEYSTONE

Voli in tilt, passeggeri a terra, siti web bloccati e soprattutto furti di dati: gli attacchi hacker agli aeroporti sono frequenti. Il cyberattacco di oggi è solo l'episodio più recente, e arriva all'indomani dell'hackeraggio denunciato dallo scalo di San Pietroburgo, il secondo più grande della Russia.

Keystone-SDA

21.09.2025, 10:09

Al netto degli episodi di malfunzionamenti tecnici che si sono verificati negli anni, fu un vero cyberattacco quello ai siti web di Malpensa e Linate nel dicembre 2024. Allora furono colpiti solo i portali dedicati al pubblico, senza conseguenze sulla regolarità dei voli.

Nell'ottobre del 2023, sempre in Italia, un attacco hacker aveva rallentato i siti degli aeroporti di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia.

Il 10 ottobre 2022 attacchi hacker provenienti dalla Russia avevano reso inaccessibili al pubblico i siti dei maggiori aeroporti americani, ma senza colpire i sistemi per il controllo del traffico aereo e per le comunicazioni interne.

Nel 2021 in India un cyberattacco aveva colpito un'azienda fornitrice di software per gli aeroporti, sottraendo i dati di 4,5 milioni di passeggeri.

Nell'aprile 2020, poi, sono stati sventati diversi tentativi di diffondere programmi pericolosi nel sistema informatico dell'aeroporto di Praga.

È invece riuscito, nello stesso anno, l'attacco all'aeroporto di San Francisco, e sono stati sottratti nomi utente e password di dipendenti e clienti.

I dati personali sono stati anche l'obiettivo dell'attacco hacker lanciato nel 2020 contro EasyJet: si calcola che siano stati esposti i dati di nove milioni di clienti.

Tra marzo e ottobre 2018 attacchi hacker alla Cathay Airways hanno sfruttato falle ai sistemi di sicurezza per impossessarsi dei dati di oltre nove milioni di clienti.

A settembre dello stesso anno un attacco simile è stato sferrato alla British Airways.

Ancora nel 2018 è stata hackerata un'app mobile della Air Canada, esponendo i dati di 20'000 clienti.

Nel 2016 e nel 2017 sono stati condotti due attacchi informatici contro l'aeroporto Boryspil di Kiev. La prima volta i programmi pericolosi sono stati bloccati tempestivamente, mentre nel 2017 attacchi con il ransomware GoldenEye hanno provocato problemi anche in Russia, Spagna, Gran Bretagna e Francia.

