Ecco i sette errori che si commettono quando si guida in estate

Infradito al volante, animali domestici in un'auto calda o box sul tetto mal fissati: in molti commettono questi pericolosi errori sulle strade svizzere in estate. blue News vi spiega quali sono e come evitarli.

Le vacanze estive aumentano anche il rischio di alcuni errori di guida. La polizia, le organizzazioni per la tutela del traffico e degli animali segnalano ogni anno gli stessi pericoli e le loro possibili conseguenze legali.

Guidare con le infradito o a piedi nudi

Consentito, ma rischioso: senza una presa salda sui pedali, lo spazio di frenata aumenta e il rischio di scivolare dai pedali aumenta notevolmente. In caso di incidente, le scarpe non adatte possono essere considerate una concausa.

Oltre a una multa, ciò può comportare anche il ritiro della patente, soprattutto in caso di negligenza grave. Anche le assicurazioni possono ridurre le prestazioni se le calzature non sicure hanno contribuito all'incidente.

Dal punto di vista legale, né la legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) né l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) prescrivono calzature speciali.

D'altra parte, la polizia e gli esperti di incidenti consigliano ai conducenti di indossare sempre scarpe robuste e antiscivolo. Se si viaggia in infradito, è consigliabile passare a calzature robuste per il tragitto in auto: l'ideale è tenere delle scarpe da ginnastica leggere nel bagagliaio.

Topless al volante

In Svizzera è generalmente consentito indossare abiti leggeri o addirittura guidare senza maglietta, ma può essere considerato un «comportamento indecente» se gli altri utenti della strada si sentono disturbati.

Se c'è il sospetto di un intento sessuale, può essere comminata una multa per atti osceni in luogo pubblico. Anche se questi casi sono rari, ci sono già state segnalazioni di automobilisti che hanno mostrato troppa pelle.

Oltre agli aspetti legali, la parte superiore del corpo nuda comporta anche rischi per la sicurezza. La cintura di sicurezza può tagliare direttamente la pelle durante una frenata d'emergenza e causare lesioni dolorose.

Anche le scottature dal finestrino laterale non sono rare. È quindi consigliabile indossare una maglietta leggera o un copricostume sottile per proteggere la pelle in estate.

Dimenticare gli animali domestici in auto

Bastano pochi minuti per trasformare un'auto parcheggiata in una trappola mortale per gli animali. Quando la temperatura esterna è di circa 24 °C, l'abitacolo può riscaldarsi fino a oltre 40 °C in mezz'ora.

Un finestrino aperto abbassa la temperatura solo in minima parte. In queste situazioni, i cani possono subire un colpo di calore, un collasso circolatorio o danni irreversibili agli organi nel giro di pochi minuti.

La legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) classifica l'abbandono di animali in un'auto calda come crudeltà verso gli animali. I casi più gravi sono punibili con una pena detentiva fino a tre anni.

I passanti possono intervenire in caso di pericolo imminente: in queste situazioni di emergenza è consentito persino rompere il finestrino.

Le associazioni animaliste consigliano di non lasciare mai i cani da soli in auto in estate e di programmare pause regolari con acqua e ombra durante i viaggi.

Non bere abbastanza

Il caldo mette a dura prova la circolazione e può compromettere gravemente la capacità di guida. Se si beve troppo poco, si rischiano stanchezza, vertigini e tempi di reazione più lenti, simili a quelli dello 0,5 per mille di alcol. Le temperature elevate aumentano quindi anche il rischio di incidenti, soprattutto nei lunghi viaggi o negli ingorghi.

Si consiglia di bere regolarmente piccole quantità di acqua o bevande non zuccherate. Si dovrebbero evitare i cibi pesanti per non affaticare ulteriormente la circolazione.

Se si manifestano problemi circolatori, è bene fare una pausa all'ombra. Anche semplici accorgimenti, come versare acqua fredda sugli avambracci e sul viso, possono contribuire ad abbassare la temperatura corporea.

Guidare senza occhiali da sole

L'abbagliamento dovuto al sole basso è una delle cause più comuni di riduzione della vista nella circolazione stradale. Soprattutto al mattino e alla sera, la luce diretta del sole può rendere quasi impossibile vedere i segnali stradali o le luci dei freni. Il risultato è un aumento del rischio di incidenti. L'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) lo segnala regolarmente anche in Svizzera.

In estate, gli occhiali da sole di buona qualità dovrebbero essere sempre a portata di mano. Si consigliano lenti antiriflesso con una colorazione sufficiente e, se necessario, lenti da vista.

Le lenti pulite riducono inoltre l'abbagliamento. Se si è sorpresi da una luce intensa, è necessario regolare la velocità e la distanza e, se possibile, utilizzare il parasole.

Uso scorretto dell'aria condizionata

Molte persone accendono l'aria condizionata al massimo non appena entrano in un'auto riscaldata, ma è più efficace arieggiare prima l'auto per un breve periodo.

Aprite i finestrini o le portiere per un minuto, lasciate uscire l'aria calda, quindi accendete l'aria condizionata e chiudete i finestrini.

Gli impianti troppo freddi comportano anche rischi per la salute, come raffreddori o problemi circolatori. Gli esperti raccomandano una differenza massima di 6 °C rispetto alla temperatura esterna e un'impostazione di circa 22 °C. Il flusso d'aria non deve essere diretto sul viso o sul corpo.

Anche lasciare il motore acceso quando si è fermi è vietato e sarà sanzionato.

Fissaggio inadeguato del carico

Che si tratti di biciclette, box da tetto o bagagli da campeggio, i carichi non fissati correttamente possono diventare proiettili pericolosi per la vita in caso di frenata di emergenza.

Gli oggetti pesanti devono stare in basso sul sedile posteriore, quelli più leggeri in alto e tutto deve essere fissato saldamente. Non si devono usare ganci elastici («ragni»), perché rimbalzano facilmente.

La legge stabilisce che i carichi non devono scivolare o cadere. Chi viola questa regola viene multato e, in caso di incidente, può essere perseguito penalmente.

Prima di lunghi viaggi, il TCS raccomanda di controllare e, se necessario, stringere i dispositivi di fissaggio.