Uno o due piccoli dispositivi possono rendere le giornate calde un po' più sopportabili.

Quando l'asfalto brucia e i ventilatori sono sovraccarichi, l'unica cosa che di solito aiuta è l'aria condizionata. Tuttavia, ci sono alcuni altri gadget che promettono di rinfrescare l'aria con la semplice pressione di un pulsante. Sono davvero utili?

Martin Abgottspon

Il ventilatore personale

In tempi in cui le ondate di calore sono sempre più frequenti, un ventilatore portatile può diventare utile. Il modello di Jsdoin convince per le sue cinque impostazioni di velocità e l'opzione di ricarica USB.

Il suo più grande punto di forza? L'indipendenza. Nessun collegamento alla rete elettrica, nessun rumore: solo vento.

«Piccolo, silenzioso, efficace. Una vera salvezza per i viaggi in treno e le riunioni», scrivono gli utenti su Amazon.

Jsdoin

Asciugamani rinfrescanti per il tempo libero

Il principio è semplice, l'effetto sorprendente. L'asciugamano refrigerante di YQXCC viene bagnato, scosso e una volta passato sulla pelle ne abbassa sensibilmente la temperatura.

Il set comprende due pezzi. Che si tratti di escursionismo, sport o giardinaggio, questo gadget ottiene punti per la sua efficienza senza consumare elettricità.

Il moderno ventilatore da collo

Quello che sembra un paio di cuffie futuristiche è in realtà un ventilatore high-tech per viaggiare. Il ventilatore da collo di Sweetfull distribuisce l'aria attraverso un'uscita a 360 gradi senza pale e senza cavi aggrovigliati.

Secondo il produttore, la batteria dura fino a nove ore.

Il raffreddatore per notebook per le giornate di lavoro più calde

Non sono solo le persone a soffrire il caldo estivo. Anche gli smartphone e i computer portatili si surriscaldano e talvolta si spengono per il troppo calore.

Il radiatore per notebook di KLIM evita proprio questo. Quattro ventole silenziose che raffreddano dal basso. Il gadget è leggero, stabile e pronto per l'uso immediato.

KLM

La rivoluzione silenziosa per la cassa di birra

L'idea è tanto ovvia quanto geniale. Un blocco di ghiaccio compatto che raffredda un'intera cassa di birra in modo rapido ed efficiente. Ideale per i barbecue spontanei e per gli avventori dei festival.

Il blocco di ghiaccio SL si inserisce in qualsiasi scomparto del congelatore standard e mette fine alla birra tiepida.

SL

Il mini condizionatore d'aria con nebulizzazione

Quando i ventilatori non funzionano, è arrivato il momento dei condizionatori d'aria mobili. Il modello Guong utilizza acqua o cubetti di ghiaccio per creare un clima sensibilmente più fresco nella stanza grazie al raffreddamento per evaporazione.

Il tutto è silenzioso, poco ingombrante e dotato di una luce notturna a LED integrata.

Guong

La macchina per i festaioli e i puristi

Niente rovina un cocktail come la mancanza di ghiaccio. La macchina per cubetti di Silonn fornisce ghiaccio in sei minuti. Un must per ogni serata sul balcone, per ogni home office con standard elevati e per ogni festa estiva degna di questo nome.

«Basta con i sacchetti di plastica congelati: finalmente del vero ghiaccio con la semplice pressione di un pulsante», scrive entusiasta un utente.