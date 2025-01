Un regalo di Natale in ritardo per gli elefanti dello Zoo di Berlino (immagine illustrativa). Keystone

Gli elefanti e altri animali dello Zoo di Berlino hanno dato il benvenuto ai regali di Natale in ritardo, divertendosi con alberi di Natale invenduti che arricchiscono e stimolano le loro giornate.

Per gli elefanti e gli altri animali dello Zoo di Berlino, è finalmente giunto il momento di scartare i loro regali di Natale.

Venerdì gli alberi che non hanno trovato una casa in questa stagione festiva sono stati dati ad alcuni ospiti della struttura, in quello che è diventato un evento annuale.

Gli elefanti hanno strappato i rami con le loro proboscidi, lanciandoli in giro per il loro recinto o mangiandone le foglie.

Lo zoo accetta solo alberi freschi e invenduti da fornitori selezionati. Non ne accetta dal pubblico, visto che potrebbero contenere sostanze chimiche o decorazioni residue.

Non solo come cibo

«Non servono solo come cibo, ma sono anche utilizzati per tenere occupati gli animali», ha detto Florian Sicks, curatore dei mammiferi dello zoo, ai microfoni di «AFP».

«Gli animali possono usarli anche per giocare o per strofinarcisi contro. Insomma con questi alberi di abete ci possono fare varie cose», ha aggiunto.

«Così arricchiamo la loro vita quotidiana, cosa che li rende molto felici», ha concluso l'uomo.