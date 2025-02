In Svizzera sono obbligatori 20 giorni di ferie all'anno. In molte aziende però i dipendenti ottengono di più. Unsplash/kyrie3

Per molti dipendenti le vacanze sono il momento più bello dell'anno. Ma non tutti i Paesi hanno lo stesso numero di giorni di ferie obbligatori. Ecco dove ci sono più e meno giorni liberi dal lavoro.

Avete già inserito le vostre ferie per quest'anno? Una volta pianificati tutti i giorni, le vacanze annuali non sembrano poi così tante. Per essere precisi, 20 giorni di ferie all'anno è il minimo richiesto dalla legge in Svizzera. Ogni giorno in più è un regalo dell'azienda.

Inoltre ci sono i giorni festivi in cui non si lavora (non per tutti i settori di lavoro però). In Svizzera ne abbiamo nove, anche se possono variare da cantone a cantone. In totale (per i più fortunati) sono 29 i giorni di assenza dal lavoro ogni anno.

I Paesi confinanti con la Confederazione sono più o meno allo stesso livello. La Germania ha lo stesso numero di giorni liberi dal lavoro all'anno della Svizzera, mentre l'Austria ne ha 38, la Francia 36, il Liechtenstein 33 e l'Italia 32.

Ma chi è il leader assoluto? La piattaforma «Resume.io» ha fornito una panoramica.

L'Iran è in testa, gli Stati Uniti sono in coda

Sono state analizzate le leggi sulle ferie annuali retribuite e sui giorni festivi in un totale di 197 nazioni del mondo.

Il risultato mostra che i cittadini iraniani hanno il maggior numero di ferie. Con 26 giorni di ferie retribuite più 27 giorni festivi, il Paese è il leader assoluto, seguito da San Marino, dove i suoi abitanti non devono lavorare per un totale di 46 giorni (26 giorni di vacanza più 20 giorni festivi).

A seconda dello Stato anche molte festività religiose giocano un ruolo nei giorni festivi.

I 10 Paesi con il maggior numero di giorni liberi Iran: 53 giorni (26 giorni di vacanza più 27 giorni festivi)

San Marino: 46 giorni (26 giorni di vacanza più 20 giorni festivi)

Yemen: 45 giorni (30 giorni di vacanza più 15 giorni festivi)

Andorra: 44 giorni (30 giorni di vacanza più 14 giorni festivi)

Bahrain: 44 giorni (30 giorni di vacanza più 14 giorni festivi)

Bhutan: 44 giorni (30 giorni di vacanza più 14 giorni festivi)

Madagascar: 43 giorni (30 giorni di vacanza più 13 giorni festivi)

Niger: 43 giorni (30 giorni di vacanza più 13 giorni festivi)

Togo: 43 giorni (30 giorni di vacanza più 13 giorni festivi)

Azerbaijan: 42 giorni (21 giorni di vacanza più 21 giorni festivi) Mostra di più

In coda ci sono gli Stati Uniti e gli Stati insulari del Pacifico di Nauru, Micronesia e Kiribati. Infatti in questi Paesi la legge prevede zero giorni di vacanza.

Questo significa che i residenti di queste nazioni hanno il minor numero di ferie pagate. La quantità di giorni di vacanza concessa ai dipendenti è a discrezione del datore di lavoro. Negli Stati Uniti ci sono dieci giorni festivi retribuiti.