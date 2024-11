Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Un nuovo prodotto da forno, creato dal pastry chef Davide Muro, sfida le tradizioni natalizie introducendo nuovi, curiosi e discussi ingredienti, come la farina di grilli e insetti caramellati.

Sara Matasci ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Per questo Natale è in arrivo una novità culinaria che rompe con la tradizione: un panettone realizzato con farina di grilli e insetti caramellati.

Questo dolce, chiamato PanCricri, è stato ideato dal pastry chef Davide Muro dell'Antica Pasticceria Castino di Pinerolo.

Il suo debutto è avvenuto al Campionato del Mondo del Panettone a Napoli, che si è tenuto il 17 e il 18 novembre, suscitando curiosità e interesse. Mostra di più

Quest'anno il Natale porta con sé una sorpresa culinaria che rompe decisamente con la tradizione: un panettone realizzato con farina di grilli e insetti caramellati.

Questo audace dolce, chiamato PanCricri, è stato ideato dal pastry chef Davide Muro dell'Antica Pasticceria Castino di Pinerolo. Il suo debutto è avvenuto al Campionato del Mondo del Panettone a Napoli, che si è tenuto il 17 e il 18 novembre, suscitando curiosità e interesse.

Muro, noto per la sua passione per l'innovazione, ha creato una versione unica del panettone utilizzando appunto la farina di grilli. Sebbene l'uso di questo particolare ingrediente non sia una novità nel mondo alimentare, l'applicazione in un panettone rappresenta una vera rivoluzione per questo simbolo della tradizione italiana.

La vera innovazione? La croccantezza degli insetti caramellati

Come si legge su «Ilmanifestodelgusto», ossia il blog di «Giallo Zafferano», il PanCricri è composto solamente per l'1% da farina di grilli, ossia la quantità suggerita dai produttori. La vera innovazione risiede invece nella croccantezza degli insetti caramellati, che conferiscono al dolce un tocco distintivo.

I grilli, importati dalla Germania, vengono spezzati, caramellati e combinati con il cioccolato per formare cubetti croccanti.

Muro ha inoltre arricchito il panettone con pasta di arachide, che aggiunge una nota di sapore simile ai popcorn, cercando di creare un equilibrio tra croccantezza e morbidezza.

Benefici nutrizionali

Essendo senza lattosio e ricco di proteine, PanCricri risulta essere benefico sul piano dei valori nutrizionali.

Inizialmente, il pastry chef aveva considerato di eliminare anche lo zucchero, ma poi ha deciso di mantenerlo dopo vari tentativi, riconoscendo che il risultato senza zucchero era insoddisfacente.

Con PanCricri, Davide Muro vuole introdurre il panettone in una nuova era, combinando il gusto tradizionale con un tocco di modernità.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.