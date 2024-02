Ecco il passaporto più raro al mondo: solo 500 persone lo possiedono

Il passaporto dell'Ordine di Malta accanto alla bandiera ufficiale della federazione. Orderofmalta.int

Da centinaia di anni i membri dell'Ordine di Malta viaggiano per il mondo con il loro passaporto, del quale ora ne sono rimaste solo poche copie. Ma non è solo la rarità a renderlo così speciale.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Ordine di Malta rilascia il passaporto più raro al mondo.

È riservato a poche centinaia di persone.

I passaporti sono emessi principalmente per le missioni diplomatiche.

L'Ordine di Malta non ha un proprio territorio, ma è riconosciuto a livello internazionale. Mostra di più

Solo 500 persone lo possiedono, ha una validità di pochi anni e i titolari sono cittadini di uno Stato senza patria. Stiamo parlando del passaporto viola del Sovrano Ordine di Malta, ossia un documento di viaggio esclusivo sotto molti aspetti.

La storia dell'Ordine risale a centinaia di anni fa. Già nel XIII secolo i suoi membri viaggiavano in paesi stranieri con questo lasciapassare, che è sopravvissuto fino ad oggi. Ma il numero di copie è diminuito costantemente e oggi ne circolano solo circa 500. Lo riporta la «CNN».

Il passaporto è riservato ai membri del Sovrano Consiglio dell'Ordine di Malta e ai capi delle missioni diplomatiche. Tale ordine religioso cavalleresco è riconosciuto come nazione sovrana con lo status di «osservatore». Ha i propri francobolli, la propria moneta e rilascia anche targhe automobilistiche. la sua particolarità è che non dispone di terreni o strade proprie. La direzione dell'Ordine ha sede a Malta.

Opera anche come organizzazione umanitaria internazionale

La curiosa e unica storia dell'Ordine di Malta non pregiudica però il riconoscimento dei passaporti. Secondo la CNN, questo documento è riconosciuto in circa 120 Paesi del mondo, tra cui due terzi di tutti quelli Schengen.

L'Ordine lavora a stretto contatto con, tra gli altri, Francia, Regno Unito e Stati Uniti e opera anche come organizzazione di soccorso internazionale. Gestisce i propri ospedali, i rifugi per i senzatetto e aiuta ad assistere le vittime dei conflitti internazionali o dei disastri naturali.

Il passaporto è valido solo per pochi anni. I documenti di viaggio per le missioni diplomatiche sono rilasciati per un periodo di quattro anni. I Gran Maestri dell'Ordine possono viaggiare per il mondo per dieci anni.

Tra l'altro, questo lasciapassare non ha un layout particolare. È adattato agli standard internazionali e presenta anche caratteristiche biometriche. Per poter viaggiare in altri Paesi, i membri dell'Ordine di Malta hanno ancora il loro documento di viaggio privato oltre al raro passaporto diplomatico.