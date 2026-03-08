Lago di Nemi, acquaforte su carta vergata (1792). IMAGO / Album

Un lago craterico vicino a Roma sussurra il suo segreto fin dal Medioevo: di volta in volta, i pescatori recuperano dall'acqua frammenti misteriosi - fino a quando, alla fine degli anni Venti, i fascisti fecero abbassare il lago. Ciò che emerge sul fondo diventa una scoperta archeologica globale sensazionale.

Hai fretta? blue News riassume per te Un lago vulcanico poco appariscente a pochi chilometri dalla capitale italiana, Roma, è lo scenario di un thriller archeologico.

Dietro si cela un indizio dell'antichità: un imperatore controverso, un luogo sacro e notizie di residenze di lusso galleggianti.

Per secoli, pescatori e avventurieri hanno recuperato resti misteriosi, sufficienti a mantenere vivo un mistero ostinato.

È solo con attrezzature moderne e ambizioni politiche che il progetto viene affrontato in modo radicale. Ciò che viene scoperto va oltre ogni aspettativa. Mostra di più

Il Lago di Nemi è un piccolo e scuro specchio d'acqua craterico nei Colli Albani, a circa 27 chilometri a sud-est di Roma. Si è formato nel calderone di un vulcano spento.

Con una superficie di 1,7 chilometri quadrati e una profondità di 33 metri, è più piccolo di molti laghi svizzeri di montagna.

Ma nella primavera del 1929 vi accade qualcosa che elettrizzò l'Italia e poi il mondo intero: il livello dell'acqua si abbassa.

Il fango si apre. E all'improvviso compare il legno, tanto legno.

Quello che gli ingegneri del dittatore italiano Benito Mussolini tirano fuori dal fango viene presto considerato una delle scoperte archeologiche più spettacolari del XX secolo in Europa.

Ma la storia inizia molto prima, con un antico testo dello storico Svetonio che non è meno straordinario.

Caligola - mito o mostro?

L'imperatore Gaio Giulio Cesare Augusto Germanico, noto come Caligola - perché si dice che da bambino girasse per l'accampamento con piccoli stivali militari - è stato a lungo considerato un mostro dell'antichità: brutale, disinibito, megalomane.

Nella sua «Vita Caligulae», il funzionario e storico romano Svetonio dipinge il quadro di un imperatore che umilia l'élite, abusa dei luoghi sacri e si lascia celebrare come un dio.

Malcolm McDowell nei panni dell'imperatore Caligola nel film «Caligola» - in linea con l'antica immagine del tiranno pazzo. Oggi i ricercatori hanno una visione molto più sfumata dell'imperatore. IMAGO/Landmark Media

Oggi Caligola è visto in modo più differenziato.

Questo perché Svetonio scrisse dell'imperatore solo decenni dopo la sua morte prematura. Per questo motivo il suo testo è oggi considerato un ritratto politicamente colorato di un tiranno: molte cose sembrano accentuate, altre esagerate.

Ma ci sono due storie in esso contenute che sono sorprendentemente concrete - così concrete da diventare tracce reali secoli dopo.

Svetonio cita due dettagli: Caligola fa costruire lussuose navi galleggianti. E associa l'imperatore a un luogo ben preciso: il Lago di Nemi.

Le navi di lusso dell'imperatore Caligola

Per Svetonio, la cattiva reputazione di Caligola era dovuta principalmente alla sua sfrenata stravaganza.

Descrive l'imperatore come un maestro della messinscena di lusso, che fece costruire diverse navi: magnifiche galee con becchi tempestati di gemme, vele colorate, strutture balneari, portici e sale da pranzo, persino piantate con viti e alberi da frutto.

Libera interpretazione di una nave da diporto di Caligola del XVIII secolo. Wikipedia

Secondo Svetonio, Caligola si sdraiava su questi palazzi galleggianti durante il giorno, accompagnato da musica e canti corali, e navigava lungo le coste della Campania.

Un lago sacro e un ufficio mortale

Nell'altro passo, Svetonio porta i suoi lettori al lago di Nemi. Questo era un luogo speciale nell'antichità: sulle sue rive si trovava il santuario di Diana Nemorensis, un luogo di culto di importanza sovraregionale.

Secondo Svetonio, questo luogo era governato da un re-sacerdote con una carica mortale. Chiunque volesse sostituirlo doveva prima ucciderlo in duello.

Caligola era infastidito dal fatto che questo sacerdote avesse ricoperto la sua carica per «troppo tempo». Così inviò uno schiavo particolarmente forte per ucciderlo e sostituirlo.

Per il biografo, questa è un'ulteriore prova dell'arbitrarietà e dell'abuso di potere del giovane imperatore.

Per gli storici, è un'indicazione che Caligola aveva un rapporto personale con questo lago.

Il lago di Nemi nella calda luce della sera - il lago craterico giace silenzioso, quasi misterioso, tra pendii scuri. Joseph Wright di Derby (1734-1797). IMAGO/piemags

Il giovane imperatore non era certo l'unico ad essere affascinato da questo luogo. Il lago era considerato sacro, attirava i pellegrini romani e divenne un rifugio per le classi più elevate durante l'epoca imperiale. Si dice che anche Giulio Cesare vi abbia posseduto una villa.

Un luogo sacro e un palcoscenico per il potere. Otium puro - un rifugio dal trambusto di Roma.

Forse anche per lo sfarzoso imperatore Caligola?

Il lago nasconde un segreto romano?

Nel 476 d.C., l'Impero Romano è storia. Con la donazione di Pipino, nell'VIII secolo inizia il dominio dei papi su Roma e dintorni. Il Lago di Nemi fa oggi parte dello Stato Pontificio.

Sopra il lago craterico, il piccolo villaggio di Nemi si aggrappa a una stretta terrazza sulla parete interna settentrionale della caldera, a quasi 200 metri di altezza.

Per i suoi abitanti medievali, il lago è soprattutto una cosa: una fonte di cibo. Ma le catture accessorie sono sconcertanti: ogni volta i pescatori recuperano dalle profondità oggetti oscuri: pezzi di metallo, resti di legno, singoli frammenti antichi.

Ci sono abbastanza tracce per mantenere viva una voce per secoli: il fondo del lago nasconde un segreto romano?

1446: Alberti e la prima immersione nel buio

Nel XV secolo, lo spirito del Rinascimento iniziò a guardare al lago di Nemi con uno sguardo nuovo. L'umanista e storico Flavio Biondo apparteneva alla nuova generazione che non solo leggeva le fonti scritte romane, ma per la prima volta le metteva sistematicamente in relazione con i luoghi reali.

E se ci fossero davvero tesori archeologici di epoca romana nascosti sotto la superficie dell'acqua?

Nel 1446, questa domanda divenne un progetto: il cardinale Prospero Colonna, signore di Nemi, fa indagare il lago. Leon Battista Alberti, umanista e architetto, contemporaneo di Biondo, guida la spedizione.

Fa costruire una grande zattera, sul cui ponte fa installare dei dispositivi di sollevamento. Nuotatori genovesi si immergono per attaccare corde con ganci agli oggetti sott'acqua.

Ciò che i sommozzatori portano in superficie è sufficiente ad accendere l'immaginazione: travi di legno, lastre di piombo, frammenti di bronzo, si dice che sia stata recuperata persino parte di una grande statua. Non si tratta di ritrovamenti casuali.

Alberti e il suo team ne sono certi: c'è qualcosa di grande sul fondo del lago.

Ma la tecnologia della metà del XV secolo non è sufficiente per sollevare i manufatti.

1535: la campana subacquea - il primo sguardo all'ignoto

Quasi un secolo dopo, una nuova spedizione si avventura nel lago di Nemi, questa volta con un dispositivo di immersione. Vi si recò l'ingegnere e teorico militare italiano Francesco De Marchi, accompagnato da Guglielmo de Lorena, inventore di uno dei primi dispositivi subacquei.

Il loro obiettivo: smettere di brancolare nel buio e vedere finalmente cosa c'è sul fondo del lago.

Ciò che seguì fu spettacolare per l'epoca: nel luglio del 1535, De Marchi si calò nelle profondità con una campana subacquea di legno.

Un barile rotondo di legno di quercia, tenuto insieme da cerchi di ferro, con una piccola finestra di «cristallo spesso».

Franceso de Marchi Francesco De Marchi è stato uno dei primi ad avventurarsi in acqua con una campana subacquea. Descrive la sua immersione nel lago di Nemi nella sua monumentale opera «Della Architettura Militare». Immagine: Wikipedia La campana subacquea fu sviluppata dall'ingegnere Guglielmo de Lorena. De Marchi rimase così impressionato dall'invenzione che dovette giurare di non rivelare il segreto dell'alimentazione dell'aria. Immagine: The International Journal for the History of Engineering& Technology Franceso de Marchi Francesco De Marchi è stato uno dei primi ad avventurarsi in acqua con una campana subacquea. Descrive la sua immersione nel lago di Nemi nella sua monumentale opera «Della Architettura Militare». Immagine: Wikipedia La campana subacquea fu sviluppata dall'ingegnere Guglielmo de Lorena. De Marchi rimase così impressionato dall'invenzione che dovette giurare di non rivelare il segreto dell'alimentazione dell'aria. Immagine: The International Journal for the History of Engineering& Technology

In basso c'è poca luce, silenzio e soprattutto freddo. De Marchi riesce a malapena a scorgere delle ombre, e il vetro spesso distorce la vista e fa apparire tutto più grande.

Si fa strada, passo dopo passo, lungo il fondo. Poi si imbatte nel legno. Segue la forma, si avvicina a un bordo, a un'asse. E da quel qualcosa di diffuso emerge un disegno:

Costole. Tavole. Una curvatura.

In quel momento si rende conto che non si tratta di un pontile. Non è un relitto di legno. Davanti a lui c'è lo scafo di una nave, per di più gigantesca.

De Marchi non osa entrare: il pericolo di sbilanciare la campana è troppo grande. Ma afferra tutto ciò su cui riesce a mettere le mani: legno, chiodi, tubi di piombo, mattoni, tutto ciò che serve a dimostrare ciò che ha appena trovato.

Fa portare un pezzo dello scafo, completo di rivestimento in piombo, a Roma, dove verrà misurato ed esaminato. In seguito si lamenta che sia stato rubato.

Descrive le sensazioni di un'immersione nella campana di vetro: «Dalla pancia in su era come stare in un forno caldo, dai gomiti in giù era freddissimo».

«Ma – dice De Marchi – si poteva rimanere sott'acqua con questo strumento per una o due ore e lavorare lì». È una svolta tecnologica. Una pietra miliare nella ricerca subacquea.

1895: un antiquario assume un sommozzatore

Solo nel XIX secolo il lago di Nemi tornò alla ribalta. Nel 1827, il cavaliere Annesio Fusconi, un avventuriero appassionato di tecnologia, compie il tentativo successivo: vuole finalmente risolvere il mistero con una campana subacquea migliorata.

Ma i tentativi di sollevamento falliscono: le corde si rompono. Alla fine rimangono solo alcuni pezzi singoli recuperati, alcuni dei quali vengono venduti.

Nel 1895 le cose si fanno ancora più drastiche: Eliseo Borghi, un antiquario romano, assume un sommozzatore professionista e inizia a cannibalizzare letteralmente i relitti.

Strappa oltre 400 metri di travi di legno e le trascina a riva, dove marciscono o finiscono come legna da ardere.

I pezzi più preziosi finiscono in collezioni private, mentre il resto viene acquistato dallo Stato per il Museo Nazionale di Roma.

Legname strappato dal lago di Nemi da Eliseo Borghi: alla fine dell'Ottocento, l'antiquario fece recuperare parti delle navi affondate, ma molte travi andarono irrimediabilmente perdute. L'Archeologo Subacqueo, Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000

Poi lo Stato tira il freno d'emergenza: il ministro dell'istruzione Guido Baccelli vieta ulteriori interventi.

I danni sono ingenti, ma almeno le immersioni fanno più chiarezza: due enormi navi giacciono sul fondo del lago di Nemi.

Una vicino alla riva, a una profondità compresa tra i cinque e i dodici metri. La seconda più al largo, tra i 15 e i 20 metri.

Il dittatore Mussolini: il lago diventa un palcoscenico

Negli anni Venti, il regime fascista cerca simboli di autoesaltazione nazionale. Il dittatore Benito Mussolini voleva dimostrare che il suo Stato era in grado di realizzare grandi cose e che l'Italia moderna era la diretta continuazione della potenza dell'antica Roma.

Le navi affondate si adattano perfettamente: splendore, tecnologia, epoca imperiale. Difficilmente potrebbe essere più simbolico.

Nel 1927, il Duce dà l'ordine di abbassare il lago e recuperare i relitti. I militari, gli ingegneri e l'industria lavorano insieme, coordinati da un comitato di recupero appositamente istituito. Due gruppi industriali si occuparono del lavoro, a titolo gratuito.

Fin dall'antichità, un tunnel di drenaggio lungo circa 1,6 chilometri passa sotto il lago di Nemi per regolare il livello dell'acqua. Il dittatore Mussolini lo fece riattivare, con il supporto di moderne pompe ad alte prestazioni. Wikipedia

Il trucco decisivo questa volta non sta nelle attrezzature moderne, ma nell'antichità stessa: è stato riattivato un canale di drenaggio sotterraneo che era già stato costruito dai Romani.

Dal 1928, il lago di Nemi è stato prosciugato passo dopo passo. Le pompe aspirano l'acqua e il livello scende per mesi. È stato necessario drenare 31 milioni di metri cubi d'acqua e abbassare il livello dell'acqua di 22 metri prima che il lago liberasse le navi.

1928: lo scafo di una nave emerge dal fango

E poi accade l'incredibile: nel marzo 1928, lo scafo della prima nave emerge dal fango. Le immagini fanno il giro del mondo. Aristocratici, ministri e scienziati si recano sul posto e ne rimangono entusiasti.

L'enorme scafo di una nave di Nemi è esposto dopo l'affondamento del lago. Gli operai mettono in sicurezza l'antica costruzione (1928). Wikipedia

Solo la «Neue Zürcher Zeitung» non vuole davvero unirsi all'esultanza. Dubita che la resa scientifica sia all'altezza degli enormi costi e delle aspettative.

E infatti la ripresa rimane pericolosa e fa esplodere i costi: il fondo scivola, una tempesta paralizza le pompe - il lago rischia di riempirsi di nuovo.

Nel 1930 - a quasi 14 metri di profondità - compare anche la seconda nave. I testimoni oculari riferiscono che per un attimo sembra galleggiare di nuovo: il livello dell'acqua era già salito così in alto.

Dopo battute d'arresto, cancellazioni e dibattiti politici, la scienza riuscì a prevalere.

Nel 1932 entrambe le navi sono finalmente sulla terraferma.

Pavimenti di marmo, pannelli dorati e decorazioni in bronzo

Le loro dimensioni sono impressionanti: con 73 e 71 metri di lunghezza e 24 e 20 metri di larghezza, sono più lunghe di un Boeing 747 e due volte più larghe del veliero da addestramento tedesco Gorch Fock.

Gli operai erigono tetti protettivi, espongono gli scafi e li tirano lentamente a terra su rotaie. Ogni trave è numerata, ogni componente è documentato. Il recupero non dura giorni, ma anni.

I visitatori delle navi di Nemi Il recupero delle navi di Nemi fa scalpore: persino i produttori di sigarette dedicano le loro carte collezionabili al ritrovamento del secolo. A sinistra della cartolina è raffigurato uno dei numerosi oggetti decorativi in bronzo rinvenuti nel relitto. Immagine: imago stock&people Visitatori da tutta Europa affollano il lago di Nemi per ammirare i resti dello scafo della nave. Tra gli spettatori c'erano il re Vittorio Emanuele III d'Italia, numerosi ministri, ufficiali militari e alti rappresentanti di Stato tedeschi e stranieri. Immagine: Wikipedia E, naturalmente, l'alta società internazionale: nella foto Millicent Veronica Willison, moglie di William Randolph Hearst. Hearst fu un influente editore di giornali, imprenditore dei media e politico statunitense. Divenne famoso per il suo cosiddetto «giornalismo giallo», cioè per le notizie sensazionalizzate e spesso molto esagerate. Immagine: IMAGO/Bridgeman Images Disegno di rilievo della prima nave di Nemi durante lo scavo: l'immagine dettagliata documenta la struttura dello scafo, la sovrastruttura e i manufatti sparsi - la base per la ricostruzione scientifica dell'antica e magnifica nave. Immagine: L'Archeologo Subacqueo, Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000 Pianta della seconda nave di Nemi, più piccola, secondo le misurazioni di Guglielmo Gatti. Il disegno mostra le linee chiare dello scafo e la fitta struttura del telaio come documentato durante il recupero. Immagine: L'Archeologo Subacqueo, Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000 I visitatori delle navi di Nemi Il recupero delle navi di Nemi fa scalpore: persino i produttori di sigarette dedicano le loro carte collezionabili al ritrovamento del secolo. A sinistra della cartolina è raffigurato uno dei numerosi oggetti decorativi in bronzo rinvenuti nel relitto. Immagine: imago stock&people Visitatori da tutta Europa affollano il lago di Nemi per ammirare i resti dello scafo della nave. Tra gli spettatori c'erano il re Vittorio Emanuele III d'Italia, numerosi ministri, ufficiali militari e alti rappresentanti di Stato tedeschi e stranieri. Immagine: Wikipedia E, naturalmente, l'alta società internazionale: nella foto Millicent Veronica Willison, moglie di William Randolph Hearst. Hearst fu un influente editore di giornali, imprenditore dei media e politico statunitense. Divenne famoso per il suo cosiddetto «giornalismo giallo», cioè per le notizie sensazionalizzate e spesso molto esagerate. Immagine: IMAGO/Bridgeman Images Disegno di rilievo della prima nave di Nemi durante lo scavo: l'immagine dettagliata documenta la struttura dello scafo, la sovrastruttura e i manufatti sparsi - la base per la ricostruzione scientifica dell'antica e magnifica nave. Immagine: L'Archeologo Subacqueo, Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000 Pianta della seconda nave di Nemi, più piccola, secondo le misurazioni di Guglielmo Gatti. Il disegno mostra le linee chiare dello scafo e la fitta struttura del telaio come documentato durante il recupero. Immagine: L'Archeologo Subacqueo, Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000

L'entusiasmo cresce ad ogni dettaglio scoperto: pavimenti in marmo e mosaico, basi di colonne, lastre di rame dorato, decorazioni in bronzo.

Ci sono strutture balneari con acqua calda e fredda, alimentate da un sistema di tubi di piombo. Particolarmente spettacolari sono le piattaforme rotanti con meccanismi a cuscinetti a sfera, una tecnologia di cui gli ingegneri dell'antichità non si ritenevano capaci per molto tempo.

Il nome di Caligola in piombo

La datazione lascia pochi dubbi. Gli archeologi hanno trovato bolli di mattoni, forme edilizie e materiali che appartengono chiaramente al primo periodo imperiale.

Ancora più decisivo: diversi tubi di piombo recano iscrizioni con il nome di Caligola.

«C. CESARIS AVG GERMANICO» Iscrizione stampata sui tubi di piombo

Mussolini fece costruire un museo e i reperti furono conservati ed esposti.

La storia potrebbe finire qui. Ma non è così.

Mentre gli archeologi festeggiano, il tempo sta per scadere, senza che se ne rendano conto.

