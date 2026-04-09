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Dal Vaticano Ecco il video di Papa Leone a lezione dagli Harlem Globetrotters

bfi

9.4.2026

Mercoledì 8 aprile 2026, in Piazza San Pietro, in Vaticano, Papa Leone XIV incontra gli atleti degli Harlem Globetrotters.
Mercoledì 8 aprile 2026, in Piazza San Pietro, in Vaticano, Papa Leone XIV incontra gli atleti degli Harlem Globetrotters.
KEYSTONE

Il Papa incontra gli Harlem Globetrotters e ne scaturisce un trucco da vero giocoliere. Il video - e non si tratta di IA - mostra il momento in cui Leone XIV s'improvvisa un Globetrotter.

Igor Sertori

09.04.2026, 18:33

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Papa Leone XIV accoglie in udienza in Vaticano alcuni membri degli Harlem Globetrotters.
  • Gli acrobati del basket regalano una maglietta al Pontefice e gli insegnano un trucco: tenere in equilibrio una palla da basket su un dito, mentre gira.
  • Non si tratta della prima visita dei Globetrotters a un pontefice: nel 2000 incontrarono Papa Giovanni Paolo II, mentre nel 2015 fu la volta di Papa Francesco.
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Il Papa tiene in equilibrio una palla da basket su un dito, quasi come un vero professionista.

Questa insolita scena fa pensare che si tratti di materiale generato dall’intelligenza artificiale. Ma le immagini sono autentiche, come riporta, tra gli altri, anche la «NBC».

Mercoledì scorso infatti, alcuni membri della squadra di basket statunitense Harlem Globetrotters hanno fatto visita al Vaticano.

Nel corso di un'udienza generale hanno incontrato Papa Leone XIV per consegnargli una maglia da basket e insegnargli un trucco.

Vale la pena ricordare che gli Harlem Globetrotters sono una squadra di basket acrobatico originaria di Chicago.

Sono famosi perché giocano in tutto il mondo. Le loro partite sono una sorta di spettacolo e includono anche numeri acrobatici e gag comiche.

Non è la prima visita dei Globetrotters in Vaticano. Nel 2000 fecero visita a Papa Giovanni Paolo II, nominandolo settimo membro onorario della squadra.

Onore poi concesso anche al predecessore diretto di Papa Leone, Papa Francesco.

Accadde in occasione di un'udienza papale per l'imminente 90° compleanno degli Globetrotters nel maggio 2015, quando i giocatori di basket lo nominarono nono membro onorario.

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