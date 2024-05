La maggior parte dei ricchi vive a New York. (foto d'archivio) Frank Franklin II/AP/dpa

Una classifica di Henley & Partners mostra dove vive la maggior parte dei milionari del mondo. La società di consulenza britannica ha analizzato quali sono le località più «ricche» da questo punto di vista.

Hai fretta? blue News riassume per te Uno studio di una società di consulenza britannica elenca le località più «ricche» del mondo.

È stato preso in considerazione il numero di (multi)milionari e miliardari che vivono in una città.

Zurigo è nella top 20. Mostra di più

Uno studio della società di consulenza britannica Henley & Partners mostra le città del mondo in cui milionari e miliardari preferiscono stabilirsi.

La panoramica rivela chiaramente che i luoghi più ricchi del mondo si trovano in Nord America e in Asia. Ma anche l'Europa conta alcune città. E Zurigo entra nella top 20.

La classifica è guidata da New York, dove abitano 349.500 milionari, 744 centi-milionari e 60 miliardari. I centi-milionari sono persone con un patrimonio di 100 milioni di dollari o più.

Zurigo e Ginevra tra le 20 località più «ricche»

Anche se Zurigo non entra nella top ten, la città sulla Limmat si classifica al 18° posto. Secondo il sondaggio, in tutto il Cantone ci sono 88.400 milionari e 10 miliardari.

Anche Ginevra è uno dei luoghi più «ricchi». Di seguito trovate una panoramica della top 20.

Le 20 città più «ricche» del mondo: New York City (USA): 349.500 milionari e 60 miliardari

San Francisco Bay Area (USA) : 305.700 milionari e 68 miliardari

Tokyo (Giappone): 298.300 milionari e 14 miliardari

Singapore : 244.800 milionari e 30 miliardari

Londra (Regno Unito) : 227.000 milionari e 35 miliardari

Los Angeles (USA ): 212.100 milionari e 43 miliardari

Parigi e Île-de-France (Francia): 165.000 milionari e 23 miliardari

Sydney (Australia) : 147.000 milionari e 20 miliardari

Hong Kong : 143.400 milionari e 35 miliardari

Pechino (Cina) : 125.600 milionari e 42 miliardari

Shanghai (Cina) : 123.400 milionari e 39 miliardari

Chicago (USA) : 120.500 milionari e 24 miliardari

Toronto (Canada) : 106.300 milionari e 18 miliardari

Milano e Lombardia (Italia) : 104.500 milionari e 15 miliardari

Melbourne (Australia) : 97.900 milionari e 10 miliardari

Francoforte (Germania ): 94.500 milionari e 15 miliardari

Houston (USA) : 90.900 milionari e 18 miliardari

Canton Zurigo (Svizzera) : 88.400 milionari e 10 miliardari

Seul (Corea del Sud) : 82.500 milionari e 20 miliardari

Ginevra (Svizzera): 79.800 milionari e 14 miliardari. Mostra di più

In un comunicato stampa, l'amministratore delegato di Henley & Partners, il dottor Jürg Steffen, spiega quali sono i fattori chiave per cui le città più ricche del mondo continuano a crescere. Una delle ragioni principali è la forte performance dei mercati finanziari negli ultimi anni.

«L'aumento del 24% dell'S&P 500 lo scorso anno, del 43% del Nasdaq e il rally mozzafiato del 155% del Bitcoin hanno incrementato la ricchezza degli investitori più facoltosi. Inoltre, i rapidi progressi dell'intelligenza artificiale, della robotica e della tecnologia blockchain hanno aperto nuove opportunità di creazione e accumulo di ricchezza», ritiene Steffen.

Ma accanto alle nuove opportunità, non vanno ignorati i vecchi rischi. Steffen afferma: «La guerra in Ucraina, che ha ridotto del 24% il numero di milionari a Mosca, è un chiaro promemoria della fragilità della prosperità in un mondo insicuro e instabile».