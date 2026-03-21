Ecco in quali Paesi le vacanze costano meno del solito in questo momento

Il franco svizzero è aumentato. Questo significa che ora è possibile viaggiare in modo più economico in altri Paesi. IMAGO/SDA/blue News

Se scegliete la destinazione giusta per le vacanze, pagherete meno: non per i prezzi più bassi, ma per la valuta forte. Un'analisi dei tassi di cambio mostra in quali Paesi il potere d'acquisto è più forte e dove è più debole.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il franco forte sta attualmente aumentando in modo significativo il potere d'acquisto all'estero, rendendo le vacanze in molti Paesi non appartenenti all'euro notevolmente più economiche.

Le vacanze più economiche sono in Turchia, India e Giappone. Il cibo, i trasporti e la vita quotidiana sono notevolmente più economici per i viaggiatori elvetici.

Sebbene il franco sia forte, esistono valute ancora più forti. Svezia, Ungheria e Namibia occupano i primi tre posti. Mostra di più

Perché il franco svizzero è così forte? Martin Schlegel Secondo il presidente della BNS Martin Schlegel, il franco ha guadagnato circa il 2,5% in termini di ponderazione commerciale dall'ultima valutazione di politica monetaria di dicembre. «Con l'escalation in Medio Oriente, le pressioni al rialzo sono nuovamente aumentate», ha dichiarato giovedì in occasione della conferenza stampa sulla valutazione della politica monetaria. Di conseguenza, le condizioni monetarie sono «diventate più rigide», secondo Schlegel. L'apprezzamento sta riducendo l'inflazione importata e frenando lo sviluppo economico. Allo stesso tempo, i tassi di interesse in Svizzera sono significativamente più bassi rispetto all'estero. Questa differenza di tassi rende meno attraenti gli investimenti in franchi svizzeri, contrastando così la pressione al rialzo sul franco.

Sarebbe bello poter fare più vacanze spendendo la stessa somma, no? Certo e... adesso è possibile!

Ma non perché le compagnie aeree abbiano abbassato i prezzi o perché gli hotel offrano improvvisamente camere più economiche. Il motivo è semplice: il franco forte assicura che si ottenga di più dalle altre valute.

Ad esempio al momento in Turchia si ottiene di più con lo stesso denaro.

Lo dimostra un'analisi del fornitore di servizi finanziari e di conti multivaluta Wise, che ha messo a confronto i tassi di cambio delle destinazioni di viaggio preferite dagli svizzeri al di fuori della zona euro.

Lo studio ha analizzato l'andamento del franco rispetto alle valute di 50 destinazioni turistiche nell'ultimo anno. Ecco la top ten.

Turchia

La Turchia occupa il primo posto della classifica. Qui il franco ha guadagnato di più. Emrah Gurel/AP/dpa

Il franco è particolarmente forte in Turchia: con un aumento di valore di circa il 28%, è più forte qui che in qualsiasi altro Paese preso in esame. Per i viaggiatori elvetici, questo significa prezzi sensibilmente più bassi per le vacanze di tutti i giorni.

Secondo i dati della piattaforma Numbeo, un pasto in un ristorante a prezzi ragionevoli costa solo 350 lire turche, l'equivalente di circa sei franchi. Anche mezzo litro di birra è un affare: con circa 150 lire, ovvero meno di tre franchi, è una delle più economiche nel confronto internazionale.

Nonostante ciò, però, viaggiare in Turchia in questo momento non è una buona idea. Il DFAE scrive sulla sua homepage: «L'evoluzione della situazione è incerta a causa dell'escalation militare nella regione. Non si possono escludere restrizioni ai viaggi».

Queste includono la chiusura temporanea dello spazio aereo e i voli ritardati e cancellati.

India

In India si può mangiare con meno di due franchi. Keystone

Il franco si è apprezzato di circa il 17% rispetto alla rupia e questo ha un impatto diretto sui portafogli dei turisti rossocrociati. Mangiare fuori in India è ancora più economico del solito: in media, un pasto in un semplice ristorante costa circa 200 INR, cioè meno di due franchi.

Il vantaggio in termini di prezzo è ancora più evidente per una cena per due persone: un pasto di tre portate per due persone in un ristorante di fascia media costa circa 1'200 INR, l'equivalente di soli dieci franchi.

Giappone

Il Giappone non solo è in piena espansione, ma ora è anche conveniente in termini di prezzo. Keystone

I fan del Giappone dovrebbero essere ancora più felici. Non solo il Paese è di tendenza, ma anche i viaggiatori svizzeri ottengono molto per quello che spendono.

Il Giappone è al terzo posto perché il franco si è apprezzato di circa il 14% rispetto allo yen e sta quindi guadagnando notevolmente in potere d'acquisto.

Questo è particolarmente evidente quando si tratta di cibo: con circa 1'000 JPY - l'equivalente di circa cinque franchi - si può mangiare in un ristorante a prezzi ragionevoli. Anche il caffè rimane accessibile: un cappuccino costa in media circa 485 JPY, pari a poco più di due franchi.

Hong Kong

Se siete cittadini svizzeri ad Hong Kong, attualmente pagate solo un franco per andare da A a B. Keystone

Hong Kong è al quarto posto e, nonostante la sua reputazione di luogo costoso da visitare, la metropoli è attualmente più conveniente per i turisti elvetici. Il franco si è apprezzato di circa il 12,3% rispetto al dollaro di Hong Kong.

Questo si nota subito nella vita di tutti i giorni: un pasto in un ristorante a prezzi ragionevoli costa circa 60 HKD, ovvero circa sei franchi. Anche il prezzo del caffè rimane moderato: un cappuccino costa in media 40 HKD, pari a circa quattro franchi.

Anche spostarsi in città non è un fattore di costo rilevante: un viaggio con i mezzi pubblici costa circa 12 HKD, poco più di un franco.

Stati del Golfo

Anche tre Stati del Golfo figurano nella top 10 della classifica, ma al momento non è consigliabile recarsi nella regione. sda

L'Arabia Saudita è al quinto posto. Ma viaggiare negli Stati del Golfo non è attualmente possibile o dovrebbe essere fortemente evitato, dato che nella regione infuria la guerra.

Dal 1° marzo 2026, infatti, il DFAE sconsiglia i viaggi turistici e non urgenti in Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita e Giordania. Ciononostante, il franco si è apprezzato di ben il 12,26% rispetto al riyal, con un notevole aumento del potere d'acquisto.

Un pasto in un ristorante a prezzi ragionevoli costa circa 25 SAR, ovvero circa cinque franchi. Anche le piccole cose non costano quasi nulla: una bottiglia d'acqua da 0,33 litri costa circa un SAR, pochi centesimi. Si risparmia anche sui trasporti: la tariffa iniziale di un taxi è di circa dieci SAR, più circa otto SAR per chilometro.

La forza del franco è evidente anche in Qatar (6° posto): ha guadagnato circa il 12,24% di valore rispetto al riyal qatariota. Per circa 30 QAR - circa 6,30 franchi - si può mangiare nei ristoranti più economici.

Un cappuccino costa in media circa 21 QAR, ovvero poco più di quattro franchi. I trasporti pubblici sono particolarmente economici. Una corsa singola costa circa due QAR, ovvero meno di 50 centesimi.

Gli Emirati Arabi Uniti sono al settimo posto: con un aumento di circa il 12% rispetto al dirham, il franco è forte anche qui. Questo si nota subito nella vita di tutti i giorni: un pasto in un ristorante a prezzi ragionevoli costa circa 30 AED, ovvero circa sei franchi.

Per un cappuccino si pagano in media 20 AED, circa quattro franchi. Se si prende un taxi, il prezzo parte da circa 12 AED, più 2,50 AED al chilometro.

Canada

In Canada, per una birra grande si pagano sei franchi. Imago

Il franco si è apprezzato di circa il 9% rispetto al dollaro canadese. Un semplice primo piatto in un ristorante a prezzi ragionevoli costa circa 25 CAD, che equivalgono a circa 14 franchi.

Anche il livello dei prezzi della birra è evidente: per una bionda locale (0,5 litri) si pagano circa otto CAD, pari a circa sei franchi. Un viaggio di sola andata sui mezzi pubblici costa circa 3,50 CAD, l'equivalente di circa 2,50 franchi.

Nonostante l'aumento di valore, il Canada è una delle destinazioni turistiche più costose in confronto.

Cina

La Cina è oggi una meta di vacanza particolarmente attraente per gli svizzeri. IMAGO/VCG

La Cina si colloca al 9° posto, diventando così un paradiso di prezzi per i viaggiatori svizzeri. Il franco si è apprezzato di circa l'8% rispetto al renminbi, aumentando notevolmente il suo potere d'acquisto.

I costi quotidiani dimostrano quanto possa essere economico il Paese: un pasto in un semplice ristorante costa circa 20 CNY, l'equivalente di circa 2,20 franchi. Anche un pasto di tre portate per due persone in un ristorante di fascia media rimane accessibile e costa circa 150 CNY, pari a circa 17 franchi.

Anche i trasporti non sono da meno: un viaggio sui mezzi pubblici costa circa due CNY, ovvero poco meno di 20 centesimi.

Singapore

Singapore è considerata uno dei luoghi più costosi al mondo. Ma ora gli svizzeri possono partire per meno. Jens Büttner/dpa

Singapore è al 10° posto e, sebbene la città sia considerata una delle destinazioni di viaggio più costose dell'Asia, i vacanzieri rossocrociati stanno beneficiando della forza del franco. Questo ha guadagnato circa il 7% rispetto al dollaro di Singapore.

Questo si riflette nella vita di tutti i giorni: per circa dodici SGD - l'equivalente di circa sette franchi - si può mangiare in un ristorante a prezzi ragionevoli.

Una birra locale (0,5 litri) costa circa dieci SGD, ovvero circa sei franchi. Anche i trasporti pubblici rimangono accessibili: un viaggio costa circa 1,80 SGD, pari a poco più di un franco.

Le vacanze saranno più costose in questi Paesi

Nella classifica dei tre Paesi che sono diventati più cari rispetto al franco svizzero, la Svezia è al primo posto. Carsten Rehder/dpa

Mentre il franco si sta rafforzando in molte parti del mondo, il quadro è molto diverso in Svezia: qui la valuta svizzera ha perso molto valore rispetto all'anno precedente e quindi è in testa alla classifica dei «perdenti».

Fino al 21 gennaio 2025, un franco valeva 12,1 corone svedesi, mentre attualmente vale solo 11,5 corone. Ciò corrisponde a un calo di circa il 6%.

Ma nonostante l'indebolimento del franco, la Svezia non rimane necessariamente una destinazione di lusso: un pasto di tre portate in un ristorante di fascia media costa circa 800 corone svedesi, ovvero circa 69 franchi, un prezzo nettamente inferiore a quello della Svizzera, dove il prezzo medio è di 101 franchi.

L'Ungheria segue al secondo posto con una perdita di valore del 5,5%. Mentre un anno fa un franco valeva circa 436 fiorini, ora ne vale 413.

Ma il Paese rimane conveniente per i viaggiatori svizzeri: secondo l'Indice del costo della vita di Numbeo, vivere in loco rimane significativamente più economico che in Svizzera.

La Namibia è al terzo posto con un calo dell'1,1%, seguita dall'Albania (-0,8%). Anche in questo caso, nonostante l'indebolimento del franco, il livello dei prezzi rimane ben al di sotto della media elvetica.

Come risparmiare di più

Thomas Adamski, portavoce di Wise, consiglia: «Se volete risparmiare prima delle vacanze, tenete d'occhio i tassi di cambio attuali e cambiate per tempo i vostri franchi nella valuta giusta o utilizzate un conto in valuta».

Quando si viaggia, è meglio pagare sempre nella valuta locale ed evitare le conversioni di valuta dinamiche ai bancomat o ai lettori di carte: «In questo modo il denaro risparmiato rimane davvero nel portafoglio».