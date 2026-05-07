Oltre a ChatGPT, diversi altri chatbot sono molto popolari, come Perplexity o Copilot. Anche loro sono caduti nella trappola. KEYSTONE

Una patologia inventata di sana pianta diventa «vera» per i chatbot e finisce addirittura nei paper scientifici.

Hai fretta? blue News riassume per te Una malattia chiamata «bixonimania» è stata inventata da una ricercatrice per testare i chatbot.

Nonostante indizi evidenti, sistemi come ChatGPT, Gemini e Copilot l’hanno trattata come reale.

Alcuni hanno persino descritto sintomi e diffusione della patologia inesistente.

La bufala è finita anche in articoli scientifici pubblicati su riviste peer-reviewed.

Il caso mostra quanto l’intelligenza artificiale sia vulnerabile alla disinformazione. Mostra di più

Prurito agli occhi, palpebre arrossate, colpa della luce blu degli schermi. Sembra tutto plausibile. Peccato che sia completamente falso. La cosiddetta «bixonimania» non esiste: è una malattia inventata di sana pianta.

A crearla è stata Almira Osmanovic Thunström, ricercatrice dell’Università di Göteborg, con un obiettivo preciso: mettere alla prova i chatbot e capire se fossero in grado di distinguere tra realtà e invenzione.

Il risultato? Un esperimento che ha smascherato non solo i limiti di sistemi come ChatGPT e Gemini, ma anche le fragilità del mondo accademico.

La bufala perfetta

Come racconta «Wired», tutto inizia il 15 marzo 2024, quando la ricercatrice pubblica due post su Medium in cui introduce la bixonimania.

Poche settimane dopo, tra fine aprile e inizio maggio, spuntano su SciProfiles, una piattaforma accademica, due articoli «scientifici» dedicati alla malattia inesistente.

Eppure gli indizi erano clamorosi. Gli studi erano firmati da un certo Lazljiv Izgubljenovic – nome fittizio – affiliato a una fantomatica Asteria Horizon University con sede a Nova City, California (città che non esiste).

Non basta: tra i finanziatori compare una surreale «Fondazione professor Telespalla Bob» e un progetto sostenuto dall’«Università della Compagnia dell’anello».

Segnali grossolani, quasi comici. Ma non per i chatbot.

Chatbot in tilt

Nel giro di pochi giorni, diversi sistemi di intelligenza artificiale iniziano a trattare la bixonimania come una patologia reale.

Copilot di Microsoft la definisce «una condizione intrigante e relativamente rara». Gemini parla di disturbo causato dalla luce blu.

Perplexity azzarda persino una stima: un caso ogni 90mila persone.

ChatGPT, dal canto suo, descrive sintomi e manifestazioni con dovizia di dettagli.

Per Alex Ruani, dottorando alla University College London esperto di disinformazione sanitaria, è un segnale allarmante: i sistemi AI non riescono a filtrare nemmeno falsità evidenti.

«È una dimostrazione perfetta di come si diffonde la disinformazione», avverte.

Perché ci «cascano»

Il motivo è strutturale. I modelli linguistici, come ChatGPT, Perplexity e Copilot, non verificano i fatti: riconoscono schemi.

Se un contenuto «suona» scientifico, spiega «Wired», tende a essere considerato affidabile, anche quando è pieno di incongruenze. La forma batte la sostanza.

E quando l’informazione ha un’apparenza medica, il rischio aumenta. I chatbot attribuiscono automaticamente maggiore credibilità a testi che sembrano accademici, rendendosi vulnerabili a una disinformazione ben confezionata.

Contaminato anche il mondo scientifico

Il problema però non si ferma ai chatbot. Il vero corto circuito arriva dopo: i falsi studi sulla bixonimania vengono citati in articoli scientifici autentici, pubblicati su riviste peer-reviewed.

Tra questi, un paper apparso su Cureus (gruppo Springer Nature), firmato da ricercatori del Maharishi Markandeshwar Institute of Medical Sciences and Research in India.

In altre parole: una malattia inventata entra nel circuito ufficiale della ricerca.

Il meccanismo è pericoloso: contenuti falsi vengono generati, poi ripresi, indicizzati e rilanciati. L’automazione accelera tutto, riducendo il controllo umano e rendendo più difficile intercettare gli errori.

Il caso bixonimania suona, dunque, come un campanello d’allarme.