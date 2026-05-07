Prurito agli occhi, palpebre arrossate, colpa della luce blu degli schermi. Sembra tutto plausibile. Peccato che sia completamente falso. La cosiddetta «bixonimania» non esiste: è una malattia inventata di sana pianta.
A crearla è stata Almira Osmanovic Thunström, ricercatrice dell’Università di Göteborg, con un obiettivo preciso: mettere alla prova i chatbot e capire se fossero in grado di distinguere tra realtà e invenzione.
Il risultato? Un esperimento che ha smascherato non solo i limiti di sistemi come ChatGPT e Gemini, ma anche le fragilità del mondo accademico.
La bufala perfetta
Come racconta «Wired», tutto inizia il 15 marzo 2024, quando la ricercatrice pubblica due post su Medium in cui introduce la bixonimania.
Poche settimane dopo, tra fine aprile e inizio maggio, spuntano su SciProfiles, una piattaforma accademica, due articoli «scientifici» dedicati alla malattia inesistente.
Eppure gli indizi erano clamorosi. Gli studi erano firmati da un certo Lazljiv Izgubljenovic – nome fittizio – affiliato a una fantomatica Asteria Horizon University con sede a Nova City, California (città che non esiste).
Non basta: tra i finanziatori compare una surreale «Fondazione professor Telespalla Bob» e un progetto sostenuto dall’«Università della Compagnia dell’anello».
Segnali grossolani, quasi comici. Ma non per i chatbot.
Chatbot in tilt
Nel giro di pochi giorni, diversi sistemi di intelligenza artificiale iniziano a trattare la bixonimania come una patologia reale.
Copilot di Microsoft la definisce «una condizione intrigante e relativamente rara». Gemini parla di disturbo causato dalla luce blu.
Perplexity azzarda persino una stima: un caso ogni 90mila persone.
ChatGPT, dal canto suo, descrive sintomi e manifestazioni con dovizia di dettagli.
E quando l’informazione ha un’apparenza medica, il rischio aumenta. I chatbot attribuiscono automaticamente maggiore credibilità a testi che sembrano accademici, rendendosi vulnerabili a una disinformazione ben confezionata.
Contaminato anche il mondo scientifico
Il problema però non si ferma ai chatbot. Il vero corto circuito arriva dopo: i falsi studi sulla bixonimania vengono citati in articoli scientifici autentici, pubblicati su riviste peer-reviewed.
Tra questi, un paper apparso su Cureus (gruppo Springer Nature), firmato da ricercatori del Maharishi Markandeshwar Institute of Medical Sciences and Research in India.
In altre parole: una malattia inventata entra nel circuito ufficiale della ricerca.
Il meccanismo è pericoloso: contenuti falsi vengono generati, poi ripresi, indicizzati e rilanciati. L’automazione accelera tutto, riducendo il controllo umano e rendendo più difficile intercettare gli errori.
Il caso bixonimania suona, dunque, come un campanello d’allarme.