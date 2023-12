«Stiamo facendo del nostro meglio per recuperare il ritardo»: i passeggeri di un volo aereo sentono spesso questa frase. Third Party/UGC über AP/dpa

I ritardi nei viaggi aerei spesso causano frustrazione tra i passeggeri. Ma si può veramente recuperare il tempo perduto? Un pilota ha confessato la verità.

A bordo di un aereo i passeggeri sono solitamente informati sul volo corrente, sull'orario di arrivo e sui possibili ritardi. Questi ultimi in particolare risultano ovviamente fastidiosi per i viaggiatori.

Ecco perché spesso accade che il pilota faccia una promessa ai passeggeri, che però a quanto pare non è assolutamente del tutto vera, come rivela un capitano di volo.

Le opportunità di recuperare un ritardo sono limitate

Si tratta dell'espressione gergale da cabina di voler «recuperare il tempo perduto» in caso di ritardi. Perché, come ha recentemente spiegato un pilota su Reddit, questo non è facilmente possibile.

«C'è ben poco che possiamo fare per recuperare un ritardo», ha detto sul forum d'intrattenimento, come riportato dal «New York Post».

Più dura il volo, più si può cercare di recuperare il ritardo, ma «stiamo parlando di 5-10 minuti, non di un’ora».

I piloti spesso confortano i passeggeri con la promessa che compenseranno i ritardi. SDA

Inoltre, recuperare il ritardo non significa volare più velocemente. Si tratta di scegliere rotte dirette o scorciatoie e di sfruttare la velocità del vento per massimizzare il vento in poppa.

Il focus è sulla questione dei costi

Tecnicamente parlando, i piloti possono aumentare la velocità per risparmiare tempo. Tuttavia i voli di solito hanno un «intervallo di velocità ridotto». Questo significa che nella maggior parte dei casi volano già alla velocità più alta consentita.

Ma più un aereo vola velocemente, più carburante brucia, il che si traduce in maggiori costi e a un impatto negativo sull’ambiente. Ecco perché i piloti decidono di volare a velocità più elevate solo se ciò significa evitare altri problemi costosi come la mancata coincidenza.