Ecco la classifica mondiale delle rotte aeree più turbolente

La turbolenza è la parte più spiacevole di un volo. Le rotte che passano sopra o lungo le montagne ne sono particolarmente colpite. Un'analisi mostra quali tratte mettono i passeggeri in apprensione, più di altre.

Vanessa Büchel

Il portale online turbli.com ha stilato una classifica delle rotte aeree più turbolente per il 2024

Da questa classifica emerge che le rotte più traballanti si trovano in Sud America. Il volo da Mendoza, in Argentina, a Santiago, in Cile, sarebbe quello sul quale ci sono più possibilità di incontrare turbolenze.

In Europa, molte delle rotte aeree più turbolente portano o partono dalla Svizzera. Mostra di più

La turbolenza è un fenomeno sgradevole che può mettere a disagio anche i passeggeri più esperti, quindi se il solo pensiero di un aereo che trema vi fa rizzare i capelli in testa, dovreste evitare le rotte aeree particolarmente traballanti.

I collegamenti sopra o lungo le catene montuose sono particolarmente sensibili. Anche i voli che decollano o atterrano in Svizzera sono spesso tumultuosi.

Lo dimostra una classifica di turbli.com., il sito di monitoraggio che fornisce una panoramica delle rotte aeree più turbolente del mondo nel 2024 e che può servire anche da indicatore per l'anno in corso. L'elenco mostra come soprattutto i viaggiatori diretti in Sud America sono soggetti a voli turbolenti.

Per l'analisi sono stati presi in considerazione circa 10'000 voli a corto e lungo raggio tra i 550 aeroporti più grandi del mondo. La classifica si basa sull'«Eddy dissipation rate (edr)», che misura l'intensità della turbolenza in un determinato luogo.

L'edr indica l'intensità della perturbazione indipendentemente dalle caratteristiche dell'aeromobile. Ciò significa che un edr elevato può essere percepito come particolarmente forte negli aerei più piccoli, mentre è meno evidente nei velivoli più grandi.

L'intensità è suddivisa in diverse categorie: un edr da zero a 20 è considerato lieve, da 20 a 40 moderato, da 40 a 80 forte e da 80 a 100 estremo.

Dalla rotta più turbolenta a quella più tranquilla

La rotta di volo più turbolenta al mondo, l'anno scorso, è stata quella di 196 km dall'aeroporto internazionale di Mendoza in Argentina a Santiago in Cile, con un edr medio di 24,684.

Al secondo posto della classifica si trova la rotta che da Córdoba, in Argentina, porta a Santiago del Cile, lunga 660 km e con un edr di 20,214.

Ancora Argentina: sui voli nazionali da Mendoza a Salta (edr 19,825) e da Mendoza a San Carlos de Bariloche (edr 19,252), in molti casi l'aereo si è scosso da fare davvero paura.

Le rotte sopra menzionate sono tutte vicine alle Ande, il che spiega le turbolenze. Come scrive la «CNN», le turbolenze sono «solitamente causate da montagne, tempeste o forti correnti a getto».

La prima rotta non sudamericana della top 10 si trova al quinto posto ed è quella che porta da Kathmandu, in Nepal, a Lhasa, in Tibet. Il volo attraversa la grande catena himalayana e può quindi essere un'esperienza impegnativa per gli aerei più piccoli.

Le rotte di volo più turbolente al mondo: Mendoza, Argentina - Santiago, Cile (196 km)

Córdoba, Argentina - Santiago, Cile (660 km)

Mendoza, Argentina - Salta, Argentina (940 km)

Mendoza, Argentina - San Carlos de Bariloche, Argentina (946 km)

Kathmandu, Nepal - Lhasa, Tibet (571 km)

Chengdu, Cina - Lhasa, Tibet (1265 km)

Santa Cruz, Bolivia - Santiago, Cile (1905 km)

Kathmandu, Nepal - Paro, Bhutan (402 km)

Chengdu, Cina - Xining, Cina (685 km)

San Carlos de Bariloche, Argentina - Santiago, Cile (861 km) Mostra di più

All'interno dell'Europa, quasi tutte le rotte con più perturbazioni elencate da turbli.com hanno come destinazione o punto di partenza un aeroporto svizzero. Al primo posto c'è la rotta di 299 km da Nizza, in Francia, a Ginevra, in Svizzera, con un edr di 16,065.

Anche il percorso da Nizza a Zurigo non è molto più tranquillo, con un edr di 15,493. Il terzo percorso peggiore, da Milano a Zurigo, è relativamente breve con i suoi 200 km, ma ha un edr di 15,41.

Le rotte più turbolente in Europa: Nizza, Francia - Ginevra, Svizzera (299 km)

Nizza, Francia - Zurigo, Svizzera (434 km)

Milano, Italia - Zurigo, Svizzera (203 km)

Milano, Italia - Lione, Francia (283 km)

Nizza, Francia - Basilea, Svizzera (438 km)

Ginevra, Svizzera - Zurigo, Svizzera (230 km)

Nizza, Francia - Lione, Francia (284 km)

Ginevra, Svizzera - Venezia, Italia (491 km)

Lione, Francia - Zurigo, Svizzera (517 km)

Venezia, Italia - Zurigo, Svizzera (363 km) Mostra di più

Anche gli aeroporti sono interessati dalle turbolenze

Santiago in Cile è considerato l'aeroporto con le turbolenze più gravi, seguito da Mendoza e Salta in Argentina. In Nord America è l'aeroporto di Denver, nello Stato americano del Colorado, ad esserne particolarmente colpito.

In Europa in cima alla lsita si trova Torino in Italia, in Oceania si tratta di Christchurch in Nuova Zelanda, Kathmandu in Nepal per l'Asia, e infine per l'Africa la lista è guidata da Maseru, capitale del Lesotho.

Per la valutazione degli aeroporti è stata calcolata la turbolenza media in un'area con un diametro di circa 200 km e un'altitudine di 6000 m.

