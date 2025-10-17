Ecco la compagnia aerea con la migliore classe economica del mondo

Classe di legno? Con la prima in classifica, si può volare in tutta comodità anche in Economy Class. Cathay Pacific

Un sondaggio condotto dagli Skytrax World Airline Awards su 22 milioni di passeggeri mostra quale compagnia aerea ha la migliore classe economica. Il primo posto nella classifica è stato conquistato grazie a sedili moderni, molto spazio e un'ottima ristorazione in volo. E Swiss dove si piazza?

Hai fretta? blue News riassume per te La classifica di Skytrax World Airline Awards mostra quanto sia buona la classe economia per le compagnie aeree.

In particolare le società d'aviazione asiatiche offrono un buon comfort già in economica.

Né Swiss né la sua compagnia madre Lufthansa compaiono nella classifica. Mostra di più

Naturalmente volare in classe economica è positivo per il budget, ma spesso il comfort è scarso. I sedili sono spesso stretti, lo spazio per le gambe è poco e meglio non dire nulla sul cibo.

Su alcune compagnie aeree però volare in economica può essere una vera esperienza. Più di 22 milioni di passeggeri di tutto il mondo hanno votato agli Skytrax World Airline Awards nella categoria «Migliore classe economica del mondo».

I fattori decisivi nella valutazione sono stati il comfort dei posti a sedere, il cibo offerto, l'intrattenimento, il servizio di bordo e l'atmosfera.

Swiss non compare nemmeno nella classifica

Il risultato? Chi vola con Cathay Pacific vive un'esperienza di prima classe anche in economy class. La compagnia aerea con sede a Hong Kong si è classificata al primo posto, grazie anche ai suoi sedili spaziosi ed ergonomici ad alta tecnologia e all'ottimo cibo.

Il secondo e il terzo posto sono andati a Qatar Airways (Qatar) e Singapore Airlines (Singapore).

Ecco le migliori compagnie aeree in economica nel 2025 Cathay Pacific Airways (Hong Kong)

Qatar Airways (Qatar)

Singapore Airlines (Singapore)

ANA All Nippon Airways (Giappone)

Japan Airlines (Giappone)

EVA Air (Taiwan)

Emirates (Emirati Arabi Uniti)

STARLUX Airlines (Taiwan)

Hainan Airlines (Cina)

Turkish Airlines (Turchia) Mostra di più

Fino al nono posto, la classifica è saldamente in mano all'Asia. Solo al decimo posto compare il primo rappresentante europeo, Turkish Airlines.

Swiss non compare nella classifica delle 20 migliori compagnie aeree per classe economica e non è riuscita a ottenere punti nemmeno nelle singole categorie «Posti a sedere» e «Catering».