Ecco la famiglia svizzera, con sei figli, che vive in mare da 20 anni

La loro casa è il mare: la famiglia Schwörer, composta da otto persone, naviga gli oceani da oltre due decenni, con l'obiettivo di proteggere l'ambiente. Ma vivere in uno spazio ristretto in così tanti comporta anche delle sfide. Ne abbiamo parlato con Sabine Schwörer.

Hai fretta? blue News riassume per te La famiglia Schwörer, composta da otto persone e proveniente dalla Svizzera orientale, vive sul suo veliero «Pachamama» e viaggia in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla protezione dell'ambiente.

Il loro progetto «TOP to TOP » segue iniziative climatiche in tutto il mondo e ispira i bambini attraverso esperienze dirette con la natura.

Nonostante le sfide, come le tempeste o il comfort limitato, la famiglia rimane fedele alla sua missione e si finanzia con il lavoro e gli sponsor.

La regista Livia Vonaesch li ha accompagnati in alto mare con la sua telecamera per diversi anni. Il risultato è un ritratto intimo di un'affascinante famiglia avventuriera che vive il grande sogno di una libertà senza confini in uno spazio limitato.

Il documentario «Home is the Ocean» è attualmente in programmazione nei cinema. Mostra di più

Com'è la vita quotidiana di una famiglia di otto persone che si dedica alla protezione dell'ambiente?

Passiamo la maggior parte del tempo sulla nostra barca. Durante la pandemia di Covid eravamo di stanza in Norvegia, dove abbiamo supervisionato il progetto «Save the Arctic» e lì abbiamo organizzato un campo base. Poiché svernare sulla nave per diversi anni è difficile, abbiamo trascorso gli inverni lì. Per il resto, abbiamo viaggiato con il nostro veliero Pachamama (ndr. Madre Terra) e abbiamo esplorato le cime delle montagne in bicicletta, dove abbiamo pernottato in tenda.

Sulla Pachamama vivete in otto in 20 metri quadrati. Come funziona la convivenza in uno spazio così piccolo?

Ci sono routine rigide, soprattutto durante le lunghe navigazioni: ognuno ha un compito e ci alterniamo durante le navigazioni più lunghe (due ore di guardia, quattro ore di riposo). Il ritmo del sonno è distribuito automaticamente. Allo stesso tempo, cerchiamo di consumare insieme almeno un pasto caldo al giorno, perché altrimenti ci si dimentica l'uno dell'altro. Se qualcuno ha bisogno di riposare, si ritira all'ancora o all'albero maestro.

Come insegnate ai vostri figli la vita in mare?

Li introduciamo ai compiti fin da piccoli. Prima che possano camminare, imparano a muoversi in sicurezza sulla nave. Cominciano a svolgere i primi compiti da piccoli e col tempo aumentano le loro responsabilità: dal fare i nodi alla guardia notturna. Ma ci sono regole chiare: per esempio, non possono mai stare al cellulare quando sono di guardia e sanno esattamente quando svegliarci.

Come funziona?

Abbiamo progettato un sistema di allarme: se qualcuno bussa tre volte alla parete, dobbiamo salire immediatamente sul ponte, indipendentemente dal fatto che siamo ancora in pigiama. Di solito non dormo molto bene quando navigo, quindi dobbiamo sempre essere pronti nel caso in cui debba intervenire.

Il progetto di Schwörer: TOPtoTOP TOPtoTOP Global Climate Expedition è un'organizzazione svizzera senza scopo di lucro dedicata alla protezione del clima. Il suo obiettivo è ispirare i giovani di tutto il mondo ad agire per proteggere il nostro pianeta. Fondata da Dario e Sabine Schwörer, l'organizzazione adotta un approccio unico: viaggia per il mondo su un veliero a basse emissioni per visitare scuole, comunità e aziende. I membri condividono le loro esperienze sui cambiamenti climatici, sulle soluzioni sostenibili e sulla conservazione della natura. Per loro è particolarmente importante mostrare esempi positivi ed evidenziare opportunità concrete di azione.

TOPtoTOP, un progetto che vi sta molto a cuore, è una spedizione globale sul clima. Qual è il vostro obiettivo?

La nostra organizzazione TOPtoTOP cerca esempi positivi di protezione ambientale in tutto il mondo e condivide queste esperienze nelle scuole. Crediamo che i bambini siano più motivati da ispirazioni positive piuttosto che da scenari di orrore. Li portiamo nella natura perché crediamo che la si possa apprezzare solo se la si vive. Non è possibile farlo in classe.

Il documentario mostra anche momenti difficili, come la notte tempestosa in Islanda, quando la Pachamama è stata gravemente danneggiata. Siete sempre consapevoli dei rischi in alto mare?

Sì, ma spesso ci sentiamo più sicuri in mare che in città. La natura ci dà sempre dei segnali: modelli di onde, cambiamenti nella pressione dell'aria, formazioni di nuvole. Così possiamo prepararci. In città non si ha questo controllo: un guidatore ubriaco può investirci, per esempio. Recentemente, quando ero a Zurigo, sono stata quasi investita da un tram. Sono riuscita a salvarmi all'ultimo minuto. Tuttavia, in Islanda è stato un momento difficile. Ci siamo chiesti se fosse il caso di continuare. Ci è voluto un anno per riparare la nave. Questo ci ha messo a dura prova. Ma la Pachamama è la nostra casa: non potevamo rinunciarvi.

Film cinematografico «La casa è l'oceano» (Home is the Ocean) La regista Livia Vonaesch ha accompagnato la famiglia di otto persone per sette anni e ha documentato come hanno sfidato le norme convenzionali di educazione, istruzione, casa e sicurezza. Il risultato è l'impressionante film cinematografico «Home is the Ocean». Il film è ora in programmazione nei cinema svizzeri.

Come vi finanziate?

All'inizio lavoravamo mentre viaggiavamo: io come infermiera, Dario come guida alpina. In Cile abbiamo dato alla luce il nostro primo figlio con un coltello Victorinox. Quando poi abbiamo dovuto organizzare un passaporto a Santiago, l'ambasciatore ci ha messo in contatto con Victorinox: è così che è nata la nostra sponsorizzazione. Oggi il progetto è finanziato in parte dal nostro lavoro e in parte da sponsor come Victorinox.

Quali sono le maggiori difficoltà per voi?

Una doccia calda è un lusso! Di solito ci tuffiamo in mare, ci insaponiamo e poi ci sciacquiamo con l'acqua di mare. Una doccia come si deve è come un regalo di Natale. Anche una lavatrice sarebbe fantastica, ma ci si abitua a tutto.

Che effetto ha la vita sulla nave sui vostri figli?

Sono molto aperti perché incontrano sempre nuove persone. Imparano rapidamente ad approcciare gli estranei e a orientarsi tra le diverse culture. Una volta, quando siamo stati a Tonga, abbiamo cercato di organizzare una visita scolastica ufficiale, ma non ha funzionato. Ma quando i nostri figli hanno giocato con i bambini locali sulla spiaggia, tutte le porte si sono aperte e abbiamo potuto tenere una presentazione alla scuola senza problemi.

C'è stato un momento magico durante i vostri viaggi?

Molti! Uno particolarmente bello è stato quando abbiamo osservato una madre orso polare con i suoi due cuccioli in una baia. Stavano giocando nell'acqua: è stato incredibile. Ma anche i numerosi incontri con persone di culture e religioni diverse sono una cosa che apprezzo molto.

Come affronta le critiche? Alcuni potrebbero dire che il vostro stile di vita è irresponsabile.

Lo capisco. Per chi vive una vita quotidiana tradizionale, viaggiare intorno al mondo su un veliero con sei figli sembra una follia. Ma per noi si è sviluppato in modo naturale: abbiamo iniziato da giovani, abbiamo fatto esperienza, ci siamo adattati. Non è stato un salto improvviso nell'ignoto.

Cosa si augura per la sua famiglia?

Spero che i nostri figli portino avanti la nostra missione, se lo vorranno. Hanno questa vita nel sangue, ma la decisione spetta a loro. Troveranno la loro strada e spero tengano sempre nel cuore che la natura vale la pena di essere protetta.

