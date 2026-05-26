Ecco la Ferrari Luce, la prima del Cavallino completamente elettrica e... con un po' di Apple

Ecco la nuova Ferrari Luce IG

Esattamente dopo 79 anni dal primo storico successo ufficiale del Cavallino Rampante sul circuito delle Terme di Caracalla, Ferrari ha svelato oggi a Roma la sua prima auto completamente elettrica: la Ferrari Luce.

Hai fretta? blue News riassume per te Ferrari ha lanciato la sua prima vettura completamente elettrica: Luce.

Luce può raggiungere i 96 km/h in circa 2,5 secondi.

La novità del Cavallino eroga una potenza complessiva di 1'050 CV grazie a quattro motori indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo. La batteria da 122 kWh a 800 V garantisce 530 km di autonomia dichiarata.

Il design è cambiato, scostandosi dalla tradizione Ferrari: è stata infatti disegnata in collaborazione con LoveFrom, fondata dall'ex capo del design di Apple, Sir Jony Ive.

L'amministratore delegato Vigna, davanti a 1'600 ospiti scelti, ha dichiarato che tutti i componenti sono fatti in casa, così da garantire «che le macchine resteranno in vita per sempre e costruiremo formule capaci di trasmettere al mercato che crediamo in questo progetto».

Il prezzo di questa nuova nata nella casa di Maranello è di mezzo milione di franchi. Mostra di più

La casa automobilistica Ferrari ha presentato la sua prima auto completamente elettrica: Luce, dal prezzo di 500'000 franchi.

Il nuovo modello si discosta dal look tipico delle Ferrari, essendo la prima auto fully electric mai realizzata dal marchio italiano, creata in collaborazione con l'agenzia LoveFrom fondata dall'ex capo del design di Apple, Sir Jony Ive.

Le reazioni sui social media al lancio sono state di ogni tipo: da chi l'ha definita «destinata direttamente alla discarica» a chi ha parlato di «un vero capolavoro di design».

I rivali nel settore delle supercar, come Lamborghini e Porsche, hanno ridimensionato i propri piani relativi ai veicoli elettrici a causa della scarsa domanda e dell'intensa concorrenza dei marchi cinesi.

L'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha dichiarato a Roma che lo sviluppo di Luce ha richiesto cinque anni.

Luce arriva dopo che la casa di Maranello aveva inizialmente escluso tale mossa, optando invece per la produzione di auto ibride alimentate sia a benzina che a elettricità.

Da 0 a 96 Km/h in 2,5 secondi, 1'050 cavalli

Il nuovo bolide è dotato di un motore elettrico Ferrari su ciascuna ruota, che consente all'auto di raggiungere i 96 km/h in circa 2,5 secondi.

A livello tecnico, la vettura eroga una potenza complessiva di 1'050 CV grazie a quattro motori indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo. La batteria da 122 kWh a 800 V garantisce 530 km di autonomia dichiarata.

La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico.

L'azienda ha dichiarato che tutti i componenti sono realizzati internamente, in modo che l'auto possa essere riparata dalla società anche in futuro, salvaguardando il valore di rivendita della Luce.

Cinque anni di lavoro

«Luce è il risultato di cinque anni di lavoro. Abbiamo scelto di partire da Ferrari e non dalla tecnologia elettrica. È tutto coerente con quello che abbiamo sempre detto».

«Le omologazioni stanno procedendo a tempi record. Entro l'ultimo trimestre dell'anno cominceremo le consegne in Europa», ha spiegato Vigna.

Clientela nuova e quella storica

Dopo la presentazione ai media, Ferrari ha organizzato due serate dedicate a 1'600 ospiti selezionati arrivati da tutto il mondo.

«C'è grande interesse. Noi vogliamo intercettare una clientela nuova, ma senza allontanare gli appassionati storici di Ferrari», ha spiegato il responsabile marketing Enrico Galliera.

«Inizialmente pensavamo che sarebbero stati largamente prevalenti i nuovi clienti, otto su dieci, invece il mix appare molto equilibrato. Credevamo che l'interesse sarebbe arrivato soprattutto dal mondo tech e dai mercati più sensibili alla transizione energetica, come California e Nord Europa, ma le richieste stanno crescendo in molte parti del mondo, da persone di tutte le età»

Galliera ha continuato dicendo che l'obiettivo è allargare la famiglia, senza puntare a un target specifico: «Luce attira anche i clienti storici Ferrari perché è la prima elettrica, è quasi un'auto da collezione e ha una tecnologia straordinaria».

Tutti i componenti fatti in casa

Uno dei temi centrali resta quello dell'obsolescenza tecnologica, tra le principali preoccupazioni di chi acquista un'elettrica di fascia alta: «Si teme che dopo qualche anno non si trovino più i componenti», ha detto ancora il dirigente.

Per questo Ferrari ha scelto di sviluppare e produrre internamente i sistemi elettrici della vettura.

Il tema si intreccia con quello del valore residuo. Secondo Galliera, il mercato delle elettriche premium ha generato timori anche a causa di «politiche commerciali sbagliate» e dell'eccesso di offerta sull'usato creato da rivendite troppo rapide.

Il Cavallino punta invece su numeri contenuti, selezione della clientela e servizi finanziari dedicati. «Garantiremo che le macchine resteranno in vita per sempre e costruiremo formule capaci di trasmettere al mercato che crediamo in questo progetto».

Calo delle vendite

La Ferrari è la casa automobilistica più preziosa d'Europa. Il suo successo si basa sulla vendita di auto di altissima esclusività, una strategia che ha contribuito a proteggerla da gran parte delle pressioni subite dai concorrenti.

Tuttavia, nell'ultimo anno le azioni della Ferrari hanno subito un calo superiore al 25%, come riferisce la «BBC», rispecchiando una crisi più generale che ha colpito i marchi di lusso, poiché l'inflazione a livello mondiale ha intaccato la domanda di beni di alta gamma.