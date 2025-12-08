Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani

Il 64% delle razze canine moderne ha tra i suoi antenati il lupo. Persino i piccoli Chihuahua, che ne contengono circa lo 0,2%. IMAGO/Zoonar

Attenzione agli adorabili cagnolini per strada: hanno il lupo dentro! Gli scienziati hanno infatti scoperto che quasi due terzi delle razze canine hanno una quantità rilevabile di DNA proveniente dai loro cugini selvatici.

Agence France-Presse Barman Nicolas

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista americana «Proceedings of the National Academy of Sciences», non si tratta solo di residui genetici del periodo in cui i cani hanno iniziato a evolversi separatamente dai lupi, 20'000 anni fa.

Le ricerche condotte da un'équipe americana suggeriscono invece che i cani domestici e i lupi si sono incrociati nel corso delle ultime migliaia di anni. Secondo gli scienziati, questi incroci recenti potrebbero aver influenzato le dimensioni, l'olfatto e persino la personalità delle razze canine moderne.

Cani e lupi possono incrociarsi, ma si ritiene che i casi di ibridazione siano rari.

«Prima di questo studio, il consenso sembrava suggerire che un cane, per essere tale, non potesse avere molto, o addirittura nessun, DNA di lupo», ricorda Audrey Lin, ricercatrice dell'American Museum of Natural History e autrice principale dello studio.

Anche i piccoli chihuahua...

Lei e i suoi colleghi hanno analizzato migliaia di genomi di cani e lupi disponibili in banche dati pubbliche.

Hanno scoperto che il 64% delle razze canine moderne ha tra i suoi antenati il lupo. Anche i minuscoli chihuahua, che ne portano circa lo 0,2%. «Il che ha perfettamente senso per chiunque possieda uno di questi amici a quattro zampe», scherza la signora Lin.

I levrieri in cima alla lista

Non sorprende che il mastino cecoslovacco e quello di Saarloos - entrambi frutto di incroci tra cani e lupi - siano le due razze con il maggior numero di DNA lupino, fino al 40%.

Tra le razze apprezzate come animali domestici, che non sono il risultato di incroci deliberati, la più «lupina» è il Grand Angle-Français Tricolore, con circa il 5% di DNA di lupo. Anche i sighthound, come gli afghani e i saluki, sono in cima alla lista.

Sebbene i cani con DNA di lupo tendano a essere più grandi, questo non è sempre una caratteristica distintiva. Gli imponenti San Bernardo, ad esempio, non ne hanno traccia.

Il 100% dei cani di strada ha un'ascendenza lupina

Lo studio dimostra che il 100% dei cani di strada - che vivono vicino alle abitazioni umane, ma non hanno proprietari - ha un'ascendenza lupina.

Secondo Logan Kistler, curatore dello Smithsonian Museum of Natural History e coautore dello studio, è attraverso questi cani che il DNA del lupo è entrato nel loro patrimonio genetico: potrebbero essersi riprodotti con lupi separati dal loro branco a causa della distruzione del loro habitat da parte dell'uomo.

Le diverse personalità dei cani

I ricercatori hanno anche confrontato le personalità dei cani con DNA di lupo, utilizzando la terminologia usata dai club cinofili per descrivere le diverse razze.

Quelli con un DNA di lupo scarso o nullo sono più probabilmente descritti come amichevoli, affettuosi o facili da addestrare. I cani con più DNA di lupo sono invece probabilmente descritti come diffidenti nei confronti degli estranei o indipendenti.

Le descrizioni dei tratti di personalità delle razze sono tuttavia imperfette e non predicono il comportamento di un particolare individuo, avverte Kistler: «I lupi si sono evoluti per adattarsi ad habitat e condizioni specifiche, mentre i cani sono stati portati dall'uomo in ogni angolo abitato del pianeta».

I cani hanno dovuto adattarsi ai luoghi in cui l'uomo li ha portati e i geni del lupo «hanno dato loro dei vantaggi in certi contesti», continua.

Ad esempio, molte razze tibetane, come il piccolo Lhasa Apso, hanno un gene - EPAS1 - derivato dall'adattamento all'alta quota. I lupi tibetani hanno lo stesso gene.