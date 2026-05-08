Ecco la spiaggia da sogno italiana dove un ombrellone costa 3'000 euro

Se volete accaparrarvi un ombrellone a Portonovo, dovete verificare la disponibilità online in anticipo. IMAGO/Depositphotos

La baia adriatica italiana di Portonovo è già al completo prima dell'inizio della stagione estiva: tutte le sdraio permanenti con gli ombrelloni sono occupate, nonostante i prezzi che arrivano fino a 3'000 euro.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te La baia di Portonovo sull'Adriatico è già al completo per la stagione estiva, e le piazzole stagionali sotto gli ombrelloni sono occupate da settimane.

I turisti pagano fino a 3'000 euro per un posto permanente, ma la domanda rimane alta.

Una parte della capacità viene mantenuta libera per i visitatori giornalieri, che però devono arrivare presto. Mostra di più

La baia di Portonovo, sulla costa adriatica italiana, è già al completo per la prossima stagione estiva. Secondo diversi media locali, tutte le sdraio stagionali sotto gli ombrelloni sono state occupate per settimane. Non ci sono posti liberi.

La spiaggia vicino ad Ancona, nota anche come «baia verde», è una delle destinazioni turistiche più popolari dell'Adriatico. Gli ospiti abituali hanno quasi completamente prenotato i loro posti dall'anno precedente.

«Gli ombrelloni stagionali sono al completo e rappresentano circa il 60-70% della nostra capacità», ha dichiarato al «Corriere Adriatico» il gestore del lido Paolo Bonetti.

Il bagno non è economico: a seconda della località, i clienti pagano tra i 1'200 e i 3'000 euro per un ombrellone con due lettini per l'intera stagione.

I visitatori giornalieri in prima fila possono aspettarsi di pagare tra i 30 e i 40 euro. Nonostante i prezzi elevati, la domanda è ininterrotta: da anni ci sono circa 60 persone in lista d'attesa.

Le cozze attirano i turisti

Per mantenere aperto l'accesso alla baia, gli operatori riservano alcuni posti ai visitatori giornalieri.

Ma si consiglia ai turisti di arrivare in anticipo e di informarsi online. In alta stagione negli ultimi tempi si sono verificati ripetuti problemi di traffico, per cui l'accesso è stato talvolta limitato.

Portonovo è particolarmente popolare tra i visitatori del Nord Italia, ma sempre più spesso anche tra i turisti internazionali.

Oltre allo scenario paesaggistico, la regione attrae i visitatori con una specialità locale: i «moscioli», cozze selvatiche provenienti dalle rocce lungo la costa.