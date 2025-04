Gunter Sachs era considerato un playboy gentiluomo e ha vissuto per molti anni in Svizzera. La foto è stata scattata a Parigi nel 1971. Keystone

Il castello di Mainberg ha una storia emozionante alle spalle. Ad esempio, è dove è nato il famoso playboy Gunter Sachs nel 1932. Adesso il maniero è in vendita per diversi milioni di euro.

Una spaziosa sala dei cavalieri con organo, una cantina a volta e un appartamento di 400 metri quadrati attendono il nuovo proprietario.

Le autorità comunali di Schonungen sperano di attirare potenziali investitori con una visita esclusiva il 15 maggio. Mostra di più

«Cercasi proprietario di un castello»: è così che le autorità comunali di Schonungen, in Baviera, pubblicizzano su un volantino la ricerca di un nuovo proprietario per il castello di Mainberg.

L'edificio di 800 anni, in cui il 14 novembre 1932 nacque il playboy Gunter Sachs, è in vendita da tempo, ma finora senza successo.

Le autorità comunali di Schonungen sperano ora di attirare gli investitori con un appuntamento esclusivo: il 15 maggio i potenziali interessati e i media avranno l'opportunità di visitare il castello con le sue 28 stanze.

Il castello di Mainburg - la «Neuschwanstein della Franconia»

Secondo l'annuncio immobiliare, il castello è disponibile per ben tre milioni di euro. In passato le mura medievali sono state più volte definite la «Neuschwanstein della Franconia».

Una sala dei cavalieri con organo, una cantina a volta e un appartamento di 400 metri quadrati attendono il potenziale nuovo proprietario.

Secondo il sindaco Stefan Rottmann, l'obiettivo principale del Comune è quello di preservare il castello, e forse in futuro da riaprire al pubblico .

Il futuro del castello è in discussione da tempo. L'attuale proprietario, che ha acquistato la proprietà 20 anni fa, sarebbe finanziariamente in difficoltà.

Il Comune ha fatto redigere un esposto da 100'000 euro

Per rendere il Castello di Mainberg ancora più attraente per i potenziali investitori, il Comune ha fatto redigere un'esposizione del costo di 100'000 euro.

L'edificio, visibile da lontano, è chiuso al pubblico da tempo. Anche il 15 maggio i comuni mortali dovranno rimanere fuori: secondo il volantino infatti, la visita è destinata solo a «investitori e media tedeschi e stranieri».

imago images/Arkivi

Mainberg è stato menzionato per la prima volta in un documento del 1245 ed è stato successivamente utilizzato come villa industriale. Il produttore di vernici Wilhelm Sattler lo ristrutturò nel 1822 in stile architettonico rinascimentale e gotico.

Nel 1932 ci nacque Gunter Sachs, figlio dell'industriale Willy Sachs. Negli anni Settanta, Sachs, sposato per tre anni con Brigitte Bardot, faceva parte del jet set europeo.

Sachs era considerato un playboy gentiluomo. Ha vissuto in Svizzera per molti anni ed è stato attivo come fotografo, collezionista d'arte e astrologo. Si è tolto la vita nel 2011 all'età di 78 anni. Nella sua lettera di addio, ha scritto di una «malattia senza speranza».