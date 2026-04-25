Il liquidatore di Chernobyl Mychajlo Bukov a Kiev (foto d'archivio). Keystone

La notte dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl rovinò tutti i piani futuri dell'allora 28enne operaio Mychajlo Bukow e della sua famiglia con i due figli piccoli. Alle tre del mattino del 26 aprile 1986, un collega suonò il campanello e disse: «Misha, è successo qualcosa alla centrale».

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Sono passati 40 anni dal più grave incidente nucleare civile della storia. Bukov ricorda il caos di allora durante una riunione a Kiev (allora parte dell'Unione Sovietica, prima dell'indipendenza del 24 agosto 1991), che ora sta combattendo la guerra di aggressione russa da più di quattro anni.

«Nessuno sapeva nulla, i telefoni erano spenti. Non avevo idea di cosa sarebbe potuto accadere», dice l'ormai 68enne nel complesso residenziale prefabbricato Teremky, alla periferia sud dell'attuale capitale ucraina.

Indossa jeans e una giacca di pelle. La sua borsa a tracolla contiene anche ricordi della sua vita. Mostra le sue carte d'identità.

Per oltre 37 anni, Bukov ha lavorato nella zona di esclusione contaminata dalla radioattività intorno al reattore 4, esploso in quella fatidica notte, per eliminare le conseguenze dell'incidente.

Bukov è uno delle centinaia di migliaia di cosiddetti liquidatori che avevano il compito di ripulire la zona.

L'elettromeccanico di origine russa è arrivato in Ucraina all'inizio degli anni '80 per lavorare alla costruzione della centrale nucleare di Zaporizhzhya.

Una bella vita a Pripyat, ma la gioia è di breve durata

La prospettiva di un appartamento nella moderna città di Prypyat lo portò all'allora nuova centrale nucleare di Chernobyl. «Dieci minuti in bicicletta per andare al lavoro. A 300 metri dal fiume Prypyat si poteva andare a pesca», ricorda Bukov. «Era tutto meraviglioso».

Ma la gioia non durò a lungo.

29 aprile 1986: Pripyat, la città più vicina allo stabilimento, viene svuotata dei suoi 50.000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Pripiat è una città fantasma. KEYSTONE

Il giorno dopo l'incidente alla centrale nucleare, le autorità hanno evacuato il complesso residenziale prefabbricato. «Siamo rimasti fuori casa per due ore, mia moglie con il nostro bambino di sei mesi in braccio e una valigia», ricorda.

Avevano con sé solo lo stretto necessario. L'evacuazione doveva durare solo due giorni, invece non hanno più rivisto le loro cose.

Sono quindi rimasti con i suoi genitori fino a settembre, quando hanno ricevuto un appartamento di tre stanze a Kiev come sfollati di Chernobyl.

Bukov e sua moglie vivono ancora oggi in quel prefabbricato di 18 piani.

I robot ripuliscono la sala macchine contaminata

All’epoca Bukow si ripresenta alla sua azienda. «Naturalmente di sua spontanea volontà», dice. Si trasferisce in un dormitorio nella città di Poliske, a circa 50 chilometri dalla centrale, e ogni giorno si reca a Chernobyl insieme agli altri liquidatori.

Costruiscono opere in cemento per la costruzione del sarcofago temporaneo sopra il quarto reattore.

Mostra vecchie foto sul suo tablet. «Ecco la nostra vecchia brigata. La metà di loro non è più in vita».

All'epoca circa 800'000 liquidatori provenienti da tutta l'Unione Sovietica stavano aiutando a ripulire le conseguenze del disastro nucleare e a costruire il sarcofago di cemento.

Poiché Bukov era laureato in ingegneria radiofonica, nell'inverno del 1986 si trasferì in un'azienda specializzata in robotica. Insieme agli altri specialisti dell'allora Leningrado (oggi San Pietroburgo), ha contribuito alla decontaminazione.

Si occupava della manutenzione e della riparazione dei bulldozer e dei robot telecomandati usati per rimuovere le macerie. Hanno ripulito pure la sala macchine radioattiva del reattore distrutto.

«C'erano molte strutture metalliche contaminate. Compresi i componenti in grafite. Li abbiamo portati via», dice Bukov.

Nonostante la guerra della Russia contro l'Ucraina, è ancora in contatto con i suoi colleghi russi di San Pietroburgo via internet. «Ci rispettiamo l'un l'altro», spiega. Per lui, personalmente, è una questione d'umanità.

Bukov e sua moglie vivono da soli dopo la morte dei figli

Poco più di un anno dopo l'inizio della guerra, quando anche le truppe russe hanno occupato inizialmente Chernobyl, Bukov ha detto l'addio alla centrale nel giugno 2023 ed è andato in pensione.

In quanto vittime di Chernobyl, lui e sua moglie Tetjana si sottopongono a esami medici approfonditi ogni due anni. Bukov soffre di vene varicose e di uno scivolamento del disco, mentre sua moglie lotta contro i problemi alla tiroide dal giorno del disastro: «Deve prendere sempre delle pillole».

Ma il colpo più duro per la coppia è arrivato quando hanno perso i loro figli, uno dopo l'altro. «Il bambino che tenevamo in braccio durante l'evacuazione è morto a 19 anni».

Mentre lo racconta, fatica a mantenere la calma. La causa del decesso? «Arresto cardiaco improvviso».

Il figlio maggiore, nato nel 1979, è morto a 38 anni. «In breve, ora vivo solo con mia moglie e grazie alla mia pensione», dice.

La coppia deve tirare avanti con l'equivalente di circa 350 euro, compresi i supplementi di Chernobyl.

Dopo Chernobyl: «Quasi nessuno dei miei coetanei è ancora in vita»

Bukov ha scritto il libro «I robot di Chernobyl» per avere qualche entrata in più.

Al momento, il duro inverno della guerra con gli attacchi russi alle centrali elettriche è ancora nelle sue ossa. Quando il riscaldamento non funziona, la temperatura nell'appartamento scende sotto i dieci gradi.

Con i continui allarmi per l'aria, lui e sua moglie cercano riparo in bagno o nel corridoio: «Non si può correre da nessuna parte dal 16° piano, soprattutto perché l'ascensore può sempre rompersi».

Ma Bukov e sua moglie non vogliono lasciare l'Ucraina. La loro casa, i loro amici e i loro conoscenti sono a Kiev.

Il 40° anniversario del disastro di Chernobyl è per lui un «giorno di lutto»: «Quasi nessuno dei miei coetanei e delle persone più anziane è ancora su questa terra».