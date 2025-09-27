Al contrario dell'opinione, e talvolta disgusto, comune, l'umanità ha sempre consumato insetti. KEYSTONE

Le proteine degli insetti sono salutari e sostenibili, e da sempre fanno parte della dieta dell'uomo. Ma sono anche al centro di una teoria del complotto di vasta portata negli Stati Uniti e in Europa. Ecco di cosa si tratta.

Hai fretta? blue News riassume per te Mangiare insetti è un'abitudine alimentare presente da almeno 30'000 anni, soprattutto in America Latina, Asia e Africa.

Stati Uniti e Europa sono resistenti a questo cambio di abitudini, nonostante la scienza indichi che si tratterebbe di alimenti ricchi di proteine più rispettosi dell'ambiente.

Negli Stati Uniti, con il movimento «Let Them Eat Bugs» (Lasciateli mangiare insetti) e anche in diversi Paesi europei si sono diffusi gruppi che cavalcano diverse teorie del complotto.

Alcuni sostengono che le «élite globali» stiano costringendo i popoli ad abbandonare la carne a favore degli insetti.

«Credere che dietro gli eventi globali ci siano forze potenti può essere più rassicurante che accettare la casualità, perché insinua che tali eventi avrebbero potuto essere evitati», spiega il professor Stephan Lewandowsky. Mostra di più

Nel corso della storia umana, gli insetti sono sempre stati presenti nei menù di diverse popolazioni.

Una delle prime raffigurazioni conosciute dell'entomofagia (il consumo di insetti) risale al 30'000 a.C. nelle antiche pitture rupestri di Altamira, nel nord della Spagna, che illustrano la raccolta delle api.

Oggi molte persone in America Latina, Asia e Africa consumano insetti regolarmente. Ad esempio in Messico le cavallette bollite e fritte, chiamate chapulines, sono uno snack molto popolare nei bar e vengono servite sempre più spesso nei ristoranti gourmet.

Sebbene gli insetti siano da tempo considerati una fonte di proteine economica, sana e sostenibile, rimangono in gran parte assenti dalle diete americane ed europee.

Le teorie del complotto

Negli ultimi anni, questa riluttanza è stata esacerbata da una rete di teorie cospirative che sostengono che le élite globali stiano costringendo il pubblico ad abbandonare la carne a favore degli insetti.

Secondo un recente rapporto della «BBC», che cita diversi ricercatori, questa disinformazione oscura la legittima ricerca scientifica sugli insetti come fonte di proteine rispettose del clima e potrebbe ostacolare il passaggio a sistemi alimentari più sostenibili.

Diffusa soprattutto negli Stati Uniti e in alcune zone d'Europa, «Non mangerò insetti» è una teoria del complotto che sostiene che le élite globali costringeranno le masse a mangiare insetti con il pretesto dell'ambientalismo, afferma l'analista di disinformazione Sara Aniano.

Aniano, che da anni studia questa teoria presso il Centro sull'estremismo dell'Anti-Defamation League, afferma che questa si inserisce perfettamente nei timori esistenti riguardo al «decadimento depravato della civiltà occidentale».

Voci critiche da Paesi Bassi e Italia

Nei Paesi Bassi, Thierry Baudet, leader del partito di estrema destra Forum for Democracy, ha tenuto un discorso contro l'Unione Europea (UE) nel marzo 2023, gridando «No way!» mentre versava farina di vermi da un sacchetto. Baudet ha poi pubblicato una foto di quel momento su X, con la didascalia «NON MANGEREMO GLI INSETTI».

Lega per Salvini Premier, partito italiano di estrema destra, ha lanciato lo slogan: «Cambiamo l'Europa prima che lei cambi noi».

Negli Stati Uniti, un vero e proprio movimento

Prima di essere licenziato dalla Fox News nel 2023, Tucker Carlson lanciò in streaming un programma di mezz'ora intitolato «Let Them Eat Bugs» (Lasciateli mangiare insetti).

Esaminando le politiche alimentari dettate dal clima, Carlson sostiene che «i responsabili» stiano spingendo gli insetti nei piatti dei cittadini. Nel programma si vede anche l'attivista di estrema destra olandese Eva Vlaardingerbroek, che ha definito il consumo di insetti un «test di conformità» da parte di un governo invadente.

Da questo slogan di Carlson, «Non mangerò insetti» è nato un vero e proprio movimento. Altri teorici della cospirazione americani di destra come Alex Jones e Candace Owens, insieme all'influencer Jack McGuire, hanno diffuso la teoria della cospirazione «Non mangerò insetti».

UE approva la polvere di vermi della farina

Nel gennaio 2025, la Commissione Europea ha approvato la polvere di vermi della farina gialli trattati con raggi UV come nuovo alimento.

In base a queste norme, l'UE ne ha autorizzato l'uso fino al 4% nel pane, nel formaggio e nella pasta, con l'obbligo di indicarlo chiaramente tra gli ingredienti sulle etichette dei prodotti.

«Per una follia ecologica, stanno correndo il rischio di avvelenare un intero continente per competere con l'allevamento del bestiame», ha affermato Florian Philippot, fondatore del partito nazionalista francese Les Patriotes, in un video su X.

Des larves dans nos aliments (pains, compotes, pâtes, etc) à partir de ce lundi à cause de l’UE !



Jusqu’à 4 grammes tous les 100 grammes ! 🐛😱#Frexit d’urgence pour une alimentation sûre et saine ! 🇫🇷



Tout est expliqué en 80 secondes ! ⤵️ pic.twitter.com/EYXld7F4I6 — Florian Philippot (@f_philippot) February 9, 2025

Il francese ha anche affermato che chi detiene il potere sta usando il cambiamento climatico come scusa per costringere il cittadino europeo medio a mangiare insetti senza il suo consenso.

Come combattere la disinformazione

«Le teorie del complotto soddisfano un bisogno emotivo», afferma Stephan Lewandowsky, professore di scienze cognitive all'Università di Bristol nel Regno Unito, che si occupa di negazione della scienza e risposte alla disinformazione.

Le teorie del complotto tendono a nascere dalla tendenza a dare un senso al mondo, afferma. Secondo la ricerca, le cospirazioni forniscono una narrazione quando, a volte, non ce n'è nessuna. E generano un senso di controllo in un mondo imprevedibile.

Credere che dietro gli eventi globali ci siano forze potenti può essere più rassicurante che accettare la casualità, perché insinua che tali eventi avrebbero potuto essere evitati.

«Almeno se pensi che il mondo sia governato da una cricca di forze oscure, puoi immaginare che questi malfattori avrebbero potuto non farlo», afferma Lewandowsky.

«Non mangerò insetti» è una frase spesso abbinata a «Non vivrò in una capsula», evocando una visione squallida e distopica del futuro in cui la libertà e il piacere ci vengono rubati, aggiunge Aniano.

Alcuni fatti

Gli insetti commestibili contengono spesso una percentuale di proteine in peso superiore a quella di molte fonti proteiche vegetali e di alcune fonti proteiche animali.

Secondo il National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti, il contenuto proteico degli insetti può costituire fino al 60% del loro peso secco. La farina di grilli, ad esempio, contiene tra il 46% e il 70% di proteine, mentre il contenuto proteico della carne magra di manzo cotta è di circa il 26%.