Ecco la triste storia di 30 beluga: i proprietari canadesi pensano di abbatterli

Uno dei 30 beluga del parco acquatico Marineland KEYSTONE

Marineland, dopo anni di controversie e difficoltà economiche, potrebbe dover sopprimere 30 beluga se non si trova una nuova casa per loro. Le discussioni su come salvarli sono in corso.

Hai fretta? blue News riassume per te Il parco acquatico Marineland, in Ontario (Canada), ha visto diminuire di molto le sue entrate e rischia la bancarotta.

Da qui il progetto di vendere i suoi 30 beluga a una struttura cinese.

Il ministro della pesca canadese, Joanne Thompson, ha però messo il veto, supponendo che gli animali potrebbero finire dalla padella nella brace.

Se non fosse possibile la vendita ai cinesi, il Marineland ha minacciato di abbattere i beluga.

Per anni il Marineland è stato sotto la lente delle autorità per presunti maltrattamenti dei cetacei e non solo.

La Whale and Dolphin Conservation avrebbe individuato una struttura dedicata in Nuova Scozia, il Whale Sanctuary Project.

Purtroppo Charles Vinick, Amministratore Delegato del Whale Sanctuary, ha detto che la struttura non sarà pronta fino alla prossima estate e potrà accogliere solo otto-dieci animali.

La corsa contro il tempo per trovare una luogo sicuro per i 30 beluga è iniziata. Mostra di più

Per decenni Marineland è stato un luogo di attrazione per famiglie canadesi desiderose di osservare da vicino la vita marina vicino alle Cascate del Niagara.

Tuttavia, dietro le montagne russe a tema acquatico e gli spettacoli di delfini si nasconde una storia oscura di maltrattamenti documentati sugli animali e problemi finanziari persistenti.

In mezzo a difficoltà economiche, il parco ha cercato di ottenere il permesso di vendere 30 beluga alla Cina. Dopo il rifiuto dei permessi, Marineland ha dichiarato che potrebbe dover sopprimere i cetacei.

KEYSTONE

La legge entrata in vigore nel 2019

Attivisti, esperti e funzionari stanno cercando soluzioni per salvare i beluga, anche se le opinioni su come procedere sono divergenti. Alcuni ritengono che le minacce di Marineland siano solo parole, come riporta la «BBC».

Nel 2019, il Canada ha approvato una legge che rende illegale tenere in cattività balene, delfini o focene. Questa legislazione protegge gli animali futuri, ma non quelli già in cattività, limitando l'intervento del governo federale sui beluga di Marineland.

Bancarotta invitabile

La frequentazione del parco è drasticamente diminuita e questa primavera non ha aperto ai turisti come di consueto. Molti ritengono che la bancarotta sia inevitabile.

«Purtroppo ci stanno dicendo che stanno bruciando i mobili per riscaldare la casa,» ha detto il sindaco di Niagara Falls, Jim Diodati, a Radio-Canada. «Non ci sono soldi».

I funzionari del parco affermano di non poter più permettersi di prendersi cura degli animali e devono trovare loro una nuova casa. Marineland ha richiesto un permesso al governo federale per vendere i beluga a un parco a tema a Zhuhai, in Cina.

Il ministro Thompson nega il trasferimento in Cina

Tuttavia, il ministro della pesca, Joanne Thompson, ha dichiarato che i beluga avrebbero affrontato un trattamento altrettanto scadente come «intrattenimento pubblico» nel parco cinese, negando la richiesta di Marineland.

La scorsa settimana, il parco ha sorpreso molti dichiarando al governo che potrebbe dover sopprimere i beluga. Ha chiesto al governo canadese finanziamenti per continuare a prendersi cura degli animali.

Le diverse alternative

«Il fatto che Marineland non abbia pianificato un'alternativa valida nonostante abbia allevato questi beluga in cattività per molti anni non pone l'onere sul governo canadese di coprire le vostre spese», ha scritto Thompson in una lettera a Marineland, ottenuta dalla BBC.

Phil Demers, che ha lavorato per 12 anni come addestratore senior a Marineland e da allora è diventato un critico esplicito, ha detto alla BBC che ci sono opzioni limitate, oltre a quella in Cina, che potrebbero accogliere tutti i 30 beluga in una sola struttura.

Pensa che il miglior risultato possibile sia una coalizione di strutture statunitensi che accolgano ciascuna un gruppo di beluga.

L'Ontario può nominare ispettori per assumere la cura degli animali in difficoltà e recuperare i costi dal proprietario della struttura, secondo il Provincial Animal Welfare Services (PAWS) Act.

La Whale and Dolphin Conservation, un'organizzazione per il benessere degli animali, ha anche scritto al premier Ford chiedendogli di commissionare valutazioni veterinarie indipendenti per ogni beluga affinché «ogni individuo riceva un esito umano e compassionevole».

La Whale and Dolphin Conservation vorrebbe invece vedere i beluga inviati a un santuario in Nuova Scozia gestito dal Whale Sanctuary Project.

Il Whale Sanctuary non è ancora pronto

Charles Vinick, amministratore delegato del Whale Sanctuary, ha detto che la struttura non sarà pronta fino alla prossima estate e potrà accogliere solo otto-dieci beluga: «Non c'è un santuario aperto che possa accoglierli oggi o domani,» ha aggiunto.

Per ora, mentre le opzioni su come salvare i beluga continuano a essere discusse, c'è una diffusa fiducia che le minacce di Marineland di soppressione siano solo parole. «L'intera minaccia di soppressione è un bluff», ha detto Demers, l'ex dipendente di Marineland.

Ma il tempo stringe per trovare una soluzione che offra a questi animali una vita migliore e più sicura.