Le valigie nere sono particolarmente apprezzate dai viaggiatori. Symbolbild: Keystone

Milioni di viaggiatori in tutto il mondo si affidano alle valigie nere a guscio rigido, ma è proprio questa popolarità a essere un problema. Un esperto spiega come evitare la perdita dei bagagli.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Le valigie nere a guscio rigido sono il tipo di bagaglio più comune al mondo, ma sono difficili da identificare e spesso vengono confuse.

L'esperto di viaggi Jamie Frazer consiglia di utilizzare valigie ben visibili o contrassegni individuali per evitare confusione al nastro bagagli.

Un'etichetta sicura per i bagagli con nome, numero di telefono e indirizzo e-mail aiuta a rintracciarli rapidamente; quello di casa dovrebbe essere omesso per motivi di sicurezza. Mostra di più

Le valigie nere a guscio rigido sono i bagagli più utilizzati in tutto il mondo. Tuttavia, questa popolarità le rende anche quelle più difficili da identificare e quelle che si perdono più spesso, come riporta l'«Economic Times».

L'esperto di viaggi Jamie Frazer spiega che questo tipo di valigia, spesso dotata di rotelle, è la scelta predefinita di molti viaggiatori.

Il gran numero di quelle nere sui caroselli dei bagagli rende difficile per i passeggeri riconoscere la propria. Frazer sottolinea che questa confusione porta spesso a scambi involontari, soprattutto negli aeroporti affollati.

I consigli dell'esperto

Se si utilizza una valigia rigida nera, Frazer consiglia di arrivare in aeroporto in anticipo e di effettuare per tempo il check-in del bagaglio. In questo modo il personale dell'aeroporto ha più tempo per etichettare e caricare correttamente la valigia, riducendo il rischio di smarrimento.

Per evitare il fastidio di un bagaglio smarrito o mal identificato, l'esperto consiglia di scegliere valigie dai colori vivaci o contrassegnate singolarmente. Così facendo i nostri bagagli sono molto più facili da individuare sul nastro trasportatore rispetto alle tipiche valigie nere a guscio rigido.

Se volete comunque utilizzare una valigia nera, decoratela con etichette colorate, adesivi o cinghie a fantasia per farla risaltare.

Un altro consiglio è quello di personalizzare un'etichetta sicura per i bagagli con i propri dati di contatto. Frazer consiglia di inserire il nome, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail sulla targhetta, perché sono i modi più rapidi per essere contattati.

L'indirizzo di casa dovrebbe essere evitato per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza.