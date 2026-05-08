La famiglia di Maradona è in attesa di risposte da parte dei tribunali. ats

Poco, qualche ora, dodici o anche di più? Durante il processo sulla morte di Diego Armando Maradona si è ipotizzato quanto tempo la stella del calcio sarebbe rimasta in agonia nel letto di morte nel 2020. Un punto chiave del dibattimento, che sta giudicando sette operatori sanitari per potenziale negligenza fatale.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Edema cerebrale, coaguli nel cuore, effusione pleurica, edema diffuso generalizzato, segni di ipossia (assenza di ossigeno nelle cellule, ndr): «Questi sono i segni di un'agonia prolungata, non improvvisa», ha elencato Carlos Casinelli, il patologo forense che ha esaminato il corpo di Diego Armando Maradona sul letto e poi ha partecipato all'autopsia.

«Quanto è durata l'agonia? Non posso dirlo con esattezza. All'epoca stimammo circa 12 ore», ha continuato il medico, riferendosi a una stima fatta al momento dell'analisi sul corpo.

Già un altro medico coautore dell'autopsia, Federico Corasaniti, aveva parlato al processo di segni sul cuore del calciatore che suggerivano una «agonia prolungata». Ma in termini meno precisi e meno categorici di Casinelli.

La durata delle sofferenze è un punto centrale del processo in corso, in quanto riguarda le attenzioni e le cure di cui la stella del calcio ha potuto godere nella residenza privata in cui era convalescente nel novembre 2020, dopo un semplice intervento di neurochirurgia per un ematoma alla testa.

Ricordiamo che è poi morto per una crisi cardiorespiratoria associata a edema polmonare.

L'infermiera diurna lo ha trovato privo di sensi sul letto la mattina del 25 novembre. Secondo il dottor Casinelli, l'autopsia ha indicato che la morte è avvenuta «tra le 9 e mezzogiorno».

«C'era acqua ovunque»

L'udienza di giovedì è stata tanto tecnica quanto snervante: la figlia di Maradona, Gianinna, ha lasciato l'aula in tutta fretta quando sono state mostrate le immagini del corpo del Pibe de Oro e poi dei suoi organi al momento dell'autopsia.

Il dottor Casinelli ha anche ricordato l'aspetto del campione del mondo quando lo ha visitato sul letto di morte: «C'era del liquido nell'addome. Il viso era gonfio, le dita erano gonfie, i piedi, tutto. Aveva un edema generalizzato. In altre parole, c'era acqua ovunque».

«Maradona aveva 3 litri di liquido nell'addome», ha continuato. Questa quantità non si forma «in uno, due o tre giorni, ci vuole almeno una settimana o dieci giorni», ha continuato il medico, suggerendo che questo gonfiore sarebbe stato percepibile da chi gli stava intorno.

La difesa esclude una sofferenza prolungata

La difesa di alcuni degli imputati ha contestato l'ipotesi di un'agonia prolungata, che secondo loro sarebbe incompatibile con la morte, per cause naturali, di un corpo logorato da eccessi e dipendenze.

Uno degli imputati, il medico personale dell'argentino Leopoldo Luque, ha addirittura suggerito che l'edema polmonare rilevato potrebbe essere stato causato dagli insistenti tentativi di «rianimare un cadavere».

«Durante le manovre di rianimazione potrebbe essere entrata dell'aria, ma non al punto da produrre tale gonfiore», ha escluso giovedì il dottor Casinelli.

Tutti gli imputati negano qualsiasi addebito

Sette operatori sanitari (medici, psichiatri, psicologi e infermieri) sono sotto processo da quattro settimane a San Isidro per «omicidio con dolo eventuale», cioè una negligenza commessa sapendo che poteva portare alla morte.

Rischiano fino a 25 anni di carcere. Tutti negano ogni responsabilità per la morte, nascondendosi dietro la loro specialità e il ruolo che avevano all'epoca intorno al calciatore.

Quella di giovedì è stata l'ottava udienza da quando, a metà aprile, è iniziato il secondo processo.

Il primo nel 2025 è stato annullato dopo due mesi e mezzo e più di 20 udienze, dopo che uno dei giudici si era ricusato: aveva partecipato, all'insaputa di tutti, a una serie di documentari sul caso.

Il processo attuale, con due udienze a settimana, dovrebbe durare fino a luglio.