Ecco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica

Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato e il caso potrebbe far precipitare la monarchia britannica nella peggiore crisi degli ultimi decenni. L'ex principe avrebbe condiviso informazioni riservate al condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein. Ecco le email nel mirino delle giustizia britannica.

In particolare, nel mirino ci sono delle e-mail del 2010 e del 2011 in cui l'ex principe avrebbe trasmesso al pedofilo resoconti di viaggio e dettagli sugli investimenti. Mostra di più

L'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor era già prevedibile da diversi giorni: all'inizio di febbraio, diversi media hanno riportato le e-mail dei file su Jeffrey Epstein, secondo cui l'ex principe, nel suo ruolo di rappresentante commerciale britannico, avrebbe passato informazioni riservate al condannato per reati sessuali, in alcuni casi anche dopo la sua condanna.

Il 7 ottobre 2010, Andrea avrebbe fornito al pedofilo i dettagli dei prossimi viaggi d'affari a Singapore, Vietnam, Shenzhen e Hong Kong, viaggi nei quali era accompagnato dai partner commerciali dell'americano.

Poche settimane dopo, il 30 novembre, avrebbe inoltrato all'imprenditore i resoconti ufficiali di viaggio del suo assistente speciale di allora, Amit Patel, cinque minuti dopo averli ricevuti lui stesso.

Andrea era sottoposto all'obbligo di riservatezza

Inoltre durante la vigilia di Natale del 2010 l'ex duca di York ha inviato a Epstein un briefing confidenziale sulle opportunità di investimento nella ricostruzione della provincia afghana di Helmand, un'area allora sotto il controllo militare britannico e finanziata con i soldi dello Stato britannico.

All'epoca il miliardario era già condannato per reati sessuali.

Le linee guida per gli agenti commerciali sono chiare: questi sono soggetti all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni sensibili, commerciali o politiche che ricevono nel corso del loro lavoro. Questo obbligo vale anche dopo la fine del mandato.

Andrea aveva denunciato Graham Smith, amministratore delegato dell'organizzazione antimonarchica Republic. Il Palazzo ha dichiarato di essere pronto a sostenere la polizia se contattato.

Con l'arresto del reale destituito il sistema giudiziario britannico ha dimostrato di essere apparentemente in grado di stabilire un ragionevole sospetto. Sono ora in corso indagini per presunto abuso d'ufficio.

La presunzione di innocenza vale fino alla condanna definitiva. Andrea è il primo membro di alto rango della famiglia reale a essere arrestato nella storia recente.