  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La più grande dell'anno Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna

Adrian Kammer

6.11.2025

Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna

Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna

06.11.2025

Mercoledì sera la luna si è avvicinata alla Terra come mai prima d'ora nel 2025, trasformando il nostro satellite in una cosiddetta «Superluna» e apparendo particolarmente grande nel cielo. Le persone di tutto il mondo hanno potuto ammirarla e... fotografarla.

Adrian Kammer

06.11.2025, 11:29

06.11.2025, 11:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nella notte di mercoledì su giovedì è stata visibile la più grande luna piena del 2025.
  • La cosiddetta «Superluna» si verifica quando la luna piena è particolarmente vicina alla Terra e quindi appare più luminosa.
  • In tutto il mondo sono state scattate immagini affascinanti di questo spettacolo naturale.
Mostra di più

Nella notte di mercoledì su giovedì la luna è apparsa molto più brillante e anche molto più grande di sempre in questo 2025.

La cosiddetta «Superluna» era chiaramente visibile in tutta la Svizzera e anche in tutto il mondo. Lo spettacolo naturale ha ipnotizzato numerosi nottambuli e fotografi amatoriali.

Una Superluna si verifica quando c'è la luna piena e si trova nel punto più vicino della sua orbita alla Terra. In questa costellazione, il nostro satellite appare fino al 14% più grande e fino al 30% più luminosa di una luna piena nel suo punto più lontano da noi.

Il nostro video mostra la spettacolarità di questo fenomeno in tutto il mondo con immagini provenienti da diverse città, dalle Alpi vodesi all'aeroporto di Chicago, fino al cielo notturno del Messico.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna
Trovata morta la nota influencer brasiliana conosciuta come la «Barbie umana»
Un villaggio per soli bianchi: un uomo costruisce il nuovo incubo dell'America

Altre notizie

Francia. Fuori pericolo le due persone rimaste gravemente ferite nell'attacco a Oléron

FranciaFuori pericolo le due persone rimaste gravemente ferite nell'attacco a Oléron

Canton Berna. Incidente mortale per un basejumper a Stechelberg

Canton BernaIncidente mortale per un basejumper a Stechelberg

Italia. È morta Anna Laura Braghetti, ex BR e coinvolta nel rapimento di Aldo Moro

ItaliaÈ morta Anna Laura Braghetti, ex BR e coinvolta nel rapimento di Aldo Moro