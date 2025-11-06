Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna 06.11.2025

Mercoledì sera la luna si è avvicinata alla Terra come mai prima d'ora nel 2025, trasformando il nostro satellite in una cosiddetta «Superluna» e apparendo particolarmente grande nel cielo. Le persone di tutto il mondo hanno potuto ammirarla e... fotografarla.

Adrian Kammer

Hai fretta? blue News riassume per te Nella notte di mercoledì su giovedì è stata visibile la più grande luna piena del 2025.

La cosiddetta «Superluna» si verifica quando la luna piena è particolarmente vicina alla Terra e quindi appare più luminosa.

In tutto il mondo sono state scattate immagini affascinanti di questo spettacolo naturale. Mostra di più

Nella notte di mercoledì su giovedì la luna è apparsa molto più brillante e anche molto più grande di sempre in questo 2025.

La cosiddetta «Superluna» era chiaramente visibile in tutta la Svizzera e anche in tutto il mondo. Lo spettacolo naturale ha ipnotizzato numerosi nottambuli e fotografi amatoriali.

Una Superluna si verifica quando c'è la luna piena e si trova nel punto più vicino della sua orbita alla Terra. In questa costellazione, il nostro satellite appare fino al 14% più grande e fino al 30% più luminosa di una luna piena nel suo punto più lontano da noi.

Il nostro video mostra la spettacolarità di questo fenomeno in tutto il mondo con immagini provenienti da diverse città, dalle Alpi vodesi all'aeroporto di Chicago, fino al cielo notturno del Messico.