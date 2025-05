ARCHIVIO - Persone su una spiaggia nel sobborgo di Alimos ad Atene. Foto: Yorgos Karahalis/AP/dpa/Archivio immagine Keystone

La libertà che molte persone associano al proprio camper sarà severamente limitata in Grecia, in futuro. Le autorità vogliono prendere provvedimenti più consistenti contro il campeggio selvaggio - una nuova legge prevede anche regole più severe, scrive il quotidiano «Kathimerini».

In futuro sarà vietato parcheggiare un camper per più di 24 ore, a meno che non ci si trovi in un campeggio o in un parcheggio che il comune ha designato per i camper o roulotte.

La legge, numero 5170/2025, stabilisce che è vietato piantare tende o parcheggiare roulotte nei siti archeologici, sulle coste, sulle spiagge, ai margini delle foreste, nei boschi e in generale nelle aree pubbliche per più di 24 ore.

Multe salate

Inoltre, la sosta per più di 24 ore è ora vietata anche nei normali parcheggi pubblici. Le multe per le infrazioni sono salate: 300 euro.

E se il campeggiatore non concorda con la multa o va in tribunale, può rischiare una sanzione fino a 3'000 euro e addirittura fino a tre mesi di carcere.

Il nuovo regolamento riguarda anche i proprietari di immobili privati: anche loro possono ospitare al massimo un camper nella loro proprietà.

A protezione dell'ambiente e delle antichità

Uno degli obiettivi del regolamento è quello di garantire che i campeggi gestiti legalmente non vengano danneggiati economicamente, ha dichiarato il Ministero del Turismo in risposta a una richiesta dei media greci.

La legge garantisce l'igiene pubblica e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori del Paese e impedisce l'uso improprio dello spazio pubblico a scapito dell'ambiente e delle antichità.

I camperisti vogliono manifestare

Il Club greco dei camperisti, con i suoi 530 membri, ha già annunciato la sua opposizione e sta addirittura pensando di protestare mettendo in strada un convoglio di camper, come scrive il quotidiano «Kathimerini».

«Siamo rimasti sorpresi», ha dichiarato al giornale Georgia Karlou, membro del consiglio direttivo. «Nessuno ci ha chiesto di partecipare a una consultazione su questo regolamento». E nessuno è stato informato dell'adozione della legge, avvenuta già a gennaio.

La modifica ha fatto scalpore solo quando si è saputo, alla fine di aprile, che tre membri del club greco dei camperisti erano stati multati dalla polizia (300 euro a testa) per aver parcheggiato troppo a lungo le loro casa mobile.

«La legge è una restrizione sproporzionata della libertà individuale», ha criticato Karlou.