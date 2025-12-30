Ecco le operazioni di polizia e dei pompieri più strane in Svizzera nel 2025

Una vittima insolita di un incidente: a Sciaffusa solo una torta di compleanno è stata danneggiata in uno scontro tra due auto. Polizia di Sciaffusa

Una colonna di arenaria scomparsa, un toro in libertà o un inseguimento di tre tredicenni: anche quest'anno ci sono stati interventi di polizia e dei pompieri insoliti e divertenti in Svizzera.

Curiosità

Colonna di arenaria «scomparsa»: a Einsiedeln (SZ) è stato denunciato il furto di un pilastro in pietra arenaria. La polizia si è poi resa conto che il pilastro era stato smontato durante i lavori di restauro.

Polizia per trasportare un tavolo: a settembre, una donna ha chiesto aiuto alla polizia di Svitto per trasportare un pesante tavolo nel suo appartamento. Ha chiesto quattro agenti. La richiesta è stata rifiutata.

Materasso ad aria esplode ad Aarau: a settembre un uomo di 55 anni si è sdraiato sul suo grande materasso ad aria nel suo appartamento di Aarau dopo il lavoro. Ma il materasso aveva troppa poca aria e lui ha acceso la pompa elettrica. Improvvisamente il materasso ad aria è esploso. L'impatto è stato enorme: l'appartamento è stato devastato, le finestre sono state rotte e una crepa è apparsa nel muro. Nessuno è rimasto ferito.

L'appartamento di Aarau era inabitabile dopo l'esplosione del materasso. Polizia cantonale di Argovia

Caso di un cellulare pericoloso: la Polizia della Città di Zurigo è stata chiamata in un chiosco del Kreis 4 una notte di febbraio. Era stato segnalato che una donna portava un'arma da fuoco nella cintura. «I servizi di emergenza erano pronti a dare l'allarme», ha dichiarato una portavoce della polizia municipale all'agenzia di stampa «Keystone-SDA». In realtà, però, si trattava solo di una custodia per cellulare a forma di pistola.

Torta di compleanno come vittima di un incidente: a settembre la polizia di Sciaffusa ha segnalato uno scontro tra due auto nella città di Sciaffusa. Nessuno è rimasto ferito, ma c'è stato un particolare tipo di danno: una torta di compleanno che si trovava nel vano piedi sul lato del passeggero è stata scagliata in avanti nell'impatto e ha creato un vero e proprio pasticcio.

Frutta puzzolente in fermentazione: la polizia di Zurigo e i paramedici sono stati chiamati in un negozio di alimentari dopo che era stato segnalato un odore di gas. Sul posto è apparso subito chiaro che nessuno era in pericolo di salute. È stato inoltre possibile escludere una fuoriuscita di gas, come ha spiegato una portavoce della polizia interpellata da Keystone-SDA. La causa del fetore era invece un frutto durian, noto anche come frutto puzzolente, che aveva iniziato a fermentare in un contenitore di fronte al negozio.

Animali

Pitone sul pianerottolo: a Villeneuve (VD), una coppia ha scoperto un serpente pitone su un pianerottolo vicino a casa. In un primo momento, la coppia ha pensato che l'animale, di colore giallo quasi neon, fosse un giocattolo - finché non si è mosso. I pompieri hanno catturato il pitone reale fuggito.

Toro di 600 chili in libertà: un toro di 600 chili ha seminato il panico a Montalchez (NE). Aveva distrutto il recinto e si era dato alla fuga. L'allarme ha messo in guardia gli escursionisti, la polizia e persino un elicottero dell'esercito hanno cercato l'animale fuori controllo. Il giorno dopo gli agricoltori hanno trovato il toro circondato da mucche in un pascolo dello stesso villaggio.

Pescatore cattura un'anatra: a Steinen (SZ), un'anatra ha ingoiato il pesce esca di un pescatore ed è stata poi agganciata. È stato necessario l'intervento di un guardiacaccia per liberare l'animale.

Gatto che viaggia in treno: un gatto è salito su un treno ad Altstätten (SG) e ha viaggiato fino a Rorschach (SG). I passeggeri del treno hanno informato la polizia, che ha preso in custodia l'animale. Mentre gli agenti della stazione di polizia cercavano il proprietario del gatto, quest'ultimo si è appisolato sulla scrivania.

A quanto pare, al commissariato di Rorschach il gatto "Ginger" si è trovato bene. Kapo St. Gallen

Gatto su un treno pendolare: un sabato sera di ottobre, la polizia di Sciaffusa è stata avvisata di un gatto che viaggiava su un treno pendolare per la città di Sciaffusa. Grazie a un chip, l'amico a quattro zampe in fuga è stato rapidamente identificato all'arrivo alla stazione di Sciaffusa e riportato a casa con l'auto della polizia. Nel frattempo, il felino ha fatto un pisolino tra le braccia di un poliziotto.

L'animale domestico si trasferisce dalla polizia: sembra che tra gli amici a quattro zampe si sia sparsa la voce che la polizia di Sciaffusa ha un debole per i gatti. A maggio uno di loro si è trasferito nel deposito della stazione di polizia della città di Sciaffusa senza ulteriori indugi. Gli agenti hanno sentito il gatto, ma lo hanno trovato solo dopo diversi giorni. L'animale era in buona salute, ma è stato comunque costretto a trasferirsi in un rifugio.

Traffico / Incidenti

Inseguimento con tre 13enni: tre adolescenti di 13 anni hanno rubato un'auto a La Chaux-de-Fonds (NE), hanno sfondato un cordone di polizia e si sono dati all'inseguimento per la città nonostante due pneumatici scoppiati. Sono stati fermati solo quando hanno deliberatamente urtato un veicolo della polizia fermo. Nessuno è rimasto ferito.

Autobus si schianta contro 11 veicoli parcheggiati: a La Tour-de-Peilz (VD), un autobus è uscito dal suo percorso e si è schiantato contro 11 veicoli parcheggiati, tra cui automobili, uno scooter e una e-bike. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha ipotizzato che l'autista avesse problemi di salute.

Ucciso da una porta: lo scorso marzo, un adolescente di 16 anni è morto a Vevey (VD) in circostanze insolite. La polizia lo ha trovato senza vita di notte, con il corpo incastrato all'altezza del collo tra le ante della porta scorrevole di una paninoteca. La vittima aveva cercato di entrare nel locale.

Patate perse - l'autista non se ne accorge: un trattore ha perso diverse tonnellate di patate sulla strada a Weinfelden (TG) dopo che il portellone posteriore di un rimorchio si è aperto. Il conducente non si è accorto di nulla. Ha denunciato l'incidente alla polizia solo un'ora dopo.

Fuga attraverso l'autostrada A1: una notte di febbraio un ladro ha rischiato la vita mentre fuggiva dalla polizia: ha scavalcato un recinto di cacciagione a Wettingen (AG) e ha attraversato di corsa l'autostrada A1. La polizia ha poi «perso il contatto visivo».

Incidente davanti alla sede della polizia: una donna di 83 anni ha causato un incidente proprio davanti alla sede della polizia cantonale ad Aarau, quando ha accelerato troppo nella rotatoria e si è schiantata contro il retro di un furgone per le consegne. La polizia è intervenuta rapidamente sul posto.

Incendi / danni materiali

Incendio a 1'500 gradi a Flumroc: a Flums (SG) in ottobre una massa estremamente calda si è fatta strada attraverso diversi piani di un edificio industriale. A causa dell'insolita situazione è scattato un allarme a sirena. I danni ammontano a milioni.

In elicottero sul posto: nel mese di giugno nella remota Murgtal (SG), un edificio alpino è bruciato completamente. Poiché la casa era così remota, tutti i servizi di emergenza sono dovuti arrivare in elicottero. I danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Il contrabbando

Bottino nelle mutande: durante un controllo a Saint-Gingolph (VS), la dogana ha trovato attrezzi da scasso nell'auto di un 21enne francese. Aveva nascosto nella biancheria intima un orologio di lusso rubato.

Tabacchiere cinesi alla dogana: un italiano a Vallorbe (VD) voleva portare in Italia delle tabacchiere cinesi di valore, delle tabacchiere ornate, senza pagare il dazio. Il valore era di diverse decine di migliaia di franchi.

Polizia / Giustizia

Un agente di polizia di Berna ha causato un tamponamento nel febbraio 2024 perché ha utilizzato il suo cellulare per quasi un minuto mentre guidava. Una telecamera nell'auto della polizia ha registrato l'incidente. Nel maggio 2025, l'agente ha fallito nel tentativo di far vietare il video come prova presso l'Alta Corte.

La polizia di Ginevra smaltisce gli scooter elettrici illegali: per anni la polizia di Ginevra ha utilizzato scooter elettrici che potevano viaggiare più velocemente di quanto consentito dalla legge. A seguito di un incidente che ha coinvolto un agente nell'estate del 2023, le indagini interne hanno rivelato la mancanza di conformità. La maggior parte dei 15 veicoli in questione è stata distrutta e la polizia non dispone più di scooter elettrici.

Polizia di Berna senza gas lacrimogeni: nel luglio 2025 la polizia cantonale di Berna si è trovata improvvisamente senza gas lacrimogeni. Hanno dovuto distruggere l'intera scorta di proiettili irritanti dopo che un giornalista ha fatto notare, al termine di una manifestazione, che la data di scadenza era ormai superata da tempo.