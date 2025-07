Ecco le peggiori compagnie aeree d'Europa

Un onore discutibile: Finnair è in cima alla classifica ed è la peggiore compagnia aerea d'Europa. IMAGO/dieBildmanufaktur

L'Air Passenger Rights Index 2025 classifica le peggiori compagnie aeree d'Europa. Una compagnia scandinava si piazza al primo posto. Swiss, invece, è a metà classifica.

toko Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Le peggiori compagnie aeree d'Europa sono state nominate nel Flightright Index 2025.

La compagnia aerea scandinava Finnair si aggiudica il primo posto.

Swiss si colloca nella parte bassa della classifica, al 9° posto, e non ottiene buoni risultati soprattutto in termini di affidabilità.

L'esperta di Flightright Feyza Türkön non dà una buona pagella al settore nel suo complesso. Mostra di più

Il portale dei consumatori Flightright seleziona ogni anno le peggiori compagnie aeree d'Europa. Per il Flightright Index 2025 sono state esaminate anche le 20 compagnie aeree «più grandi e più conosciute» del continente. Il primo posto, in questo caso non particolarmente gradevole, spetta alla compagnia aerea finlandese Finnair, seguita da Vueling e Ryanair.

Finnair ha ottenuto un punteggio ben al di sotto della media, in particolare per quanto riguarda l'affidabilità in termini di ritardi e cancellazioni, con solo 1,5 stelle. Feyza Türkön, esperta di diritti dei passeggeri presso Flightright, ha dichiarato:

«Non si può più dire che le compagnie aeree low-cost abbiano di per sé prestazioni peggiori rispetto alle compagnie premium. Con Finnair, una classica compagnia aerea premium finisce in fondo alla lista, proprio accanto a Ryanair e Vueling. Quindi la qualità non ha automaticamente a che fare con il prezzo del biglietto».

Swiss debole in termini di affidabilità

Swiss, invece, si è classificata al 9° posto, collocandosi nella parte bassa della classifica. Ha ottenuto il punteggio peggiore in termini di affidabilità, con 2,5 punti, ma è andata meglio per quanto riguarda il pagamento (3) e nella soddisfazione dei clienti (2,78).

La classifica, nel complesso, si basa principalmente sull'affidabilità oltre che su un sondaggio condotto tra i clienti di Flightright. Le categorie sono incluse nella valutazione complessiva in parti uguali.

«Un atto d'accusa per il settore»

In fondo alla classifica c'è Discover Airlines. La filiale di Lufthansa ottiene il punteggio migliore con un voto complessivo di 3,33. Segue Eurowings (3,32), anch'essa compagnia del Gruppo Lufthansa, e la compagnia di bandiera spagnola Iberia (3,25).

Complessivamente, l'esperto di diritti dei passeggeri Türkön trae una conclusione sconfortante per le maggiori compagnie aeree europee: «Molte (...) continuano a deludere i passeggeri, in termini di servizio, puntualità e, soprattutto, a livello del pagamento dei risarcimenti. Non una sola compagnia aerea ha ottenuto più di 3 stelle nella soddisfazione dei clienti. Questo è un atto di accusa nei confronti del settore».