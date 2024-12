Ecco le personalità celebri o di spicco che ci hanno lasciato nel 2024

Il 25 novembre viene a mancare, a 91 anni, la scrittrice britannica Barbara Taylor Bradford, popolare autrice di titoli di narrativa annoverati a suo tempo fra i best seller letterari del Regno Unito e non solo, fra cui «A Woman of Substance». Il suo esordio tardivo, ma fulminante a livello commerciale, fu pubblicato nel 1979 (e tradotto in Italia nel 1982 con il titolo «Una vera donna»), per poi essere venduto nel corso dei decenni in circa 30 milioni di copie e seguito da sette romanzi-sequel.

Immagine: sda