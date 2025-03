La spiaggia di Elafonissi a Creta, in Grecia, colpisce per la sua sabbia rosa pallido. IMAGO/Depositphotos

Avete voglia di sognare ad occhi aperti? Tripadvisor ha scelto le spiagge più belle del mondo. Un'occhiata all'elenco potrebbe fornire l'ispirazione per il vostro prossimo viaggio e portarvi in luoghi lontani.

Chi non vorrebbe staccare la spina per un po'? Un breve viaggio al mare è utile. In occasione dei «Travellers' Choice Awards», Tripadvisor ha selezionato le 25 spiagge più belle del mondo, portandoci in luoghi paradisiaci.

E le più belle non sono sempre così lontane. Diverse spiagge europee sono entrate nella top ten. Una di queste si aggiudica addirittura il primo posto: la spiaggia di Elafonissi a Creta è considerata la più bella del suo genere.

Il tutto è stato valutato con l'aiuto di milioni di recensioni e testimonianze di viaggiatori sulla piattaforma Tripadvisor. Anche il numero di feedback ha giocato un ruolo importante. Non si tratta dunque di località poco visitate, come si può ben immaginare.

In fondo questo significa che sono vere e proprie meraviglie di madre natura.

Spiaggia di Elafonissi, Grecia

Chiunque abbia in programma un viaggio a Creta deve assolutamente aggiungere la spiaggia di Elafonissi al proprio itinerario. Secondo gli utenti di Tripadvisor, è la spiaggia più bella del mondo.

Il sito web del turismo la definisce «una vera festa per gli occhi che dovreste concedervi una volta nella vita». Il punto forte è la combinazione di acqua blu turchese e sabbia rosa pallido, frutto dei resti di piccoli crostacei e frammenti di conchiglie.

Questa laguna romantica è adatta a grandi e piccini, ma è anche una meta molto apprezzata al tramonto. Se volete evitare la folla, è una buona idea visitarla «in bassa stagione», come raccomanda un commento.

Banana Beach, Thailandia

La Thailandia non può certo mancare in un elenco delle spiagge più belle al mondo. Banana Beach, a Phuket, è entrata nella classifica di Tripadvisor perché offre «tutto ciò che serve per una perfetta giornata in spiaggia».

Sabbia fine e acqua cristallina, circondata da una vegetazione lussureggiante: qui i vacanzieri troveranno un vero paradiso. Un commento riassume: «Ideale per staccare la spina e rilassarsi».

Un tempo, meta per gli addetti ai lavori, oggi Banana Beach è diventata una destinazione popolare. Con il suo colorato mondo sottomarino, è molto apprezzata anche da chi pratica snorkeling e immersioni.

Eagle Beach, Aruba

I Caraibi sono il paradiso terrestre. Un'isola più bella dell'altra. E ci sono molte spiagge da sogno. Ma una in particolare ha attirato l'attenzione degli utenti di Tripadvisor: Eagle Beach, ad Aruba, si è aggiudicata il terzo posto.

È possibile rilassarsi su «una delle spiagge meno affollate di Aruba». La sabbia bianca e soffice è un luogo meraviglioso per passeggiare e rinfrescarsi nell'acqua turchese.

Una giornata in spiaggia che sembra uscire direttamente da un libro illustrato. O meglio: «Qui tutto è perfetto», scrive un turista tedesco.

Siesta Beach, Florida (USA)

L'ampia spiaggia di Siesta Beach, nello stato americano della Florida, offre molto spazio agli amanti del sole, «sia che vogliate rilassarvi sia che vogliate riempire la giornata di attività»: secondo Tripadvisor, ce n'è per tutti i gusti.

Non potrete godervi ore solitarie sulla famosa spiaggia, ma ci sono molti ristoranti e negozi nelle vicinanze.

Un viaggiatore del Lussemburgo ne scrive l'elogio: «Sabbia come zucchero a velo, spiaggia a perdita d'occhio, ottima per cercare conchiglie, strutture molto curate... La vita è migliore a Siesta Beach».

Spiaggia di Falésia, Portogallo

L'Algarve, in Portogallo, vanta numerosi tratti di spiaggia pittoreschi. Delimitate da scogliere frastagliate, le coste scoscese offrono uno scenario da sogno per i vacanzieri.

Praia da Falésia fa parte della città di Olhos de Água ed è «nota per le sue drammatiche scogliere, la sabbia dorata e le acque blu scintillanti».

Una passeggiata sulle scogliere offre una vista meravigliosa, mentre i bagnanti si tuffano nelle onde scroscianti della spiaggia sottostante.

Un visitatore tedesco consiglia su Tripadvisor: «Al tramonto, le rocce brillano di colori meravigliosi».

Queste sono le altre spiagge da sogno

6° : Playa Varadero, Varadero (Cuba)

7° : Bavaro Beach, Bavaro (Repubblica Dominicana)

8°: Playa de Muro Beach, Mallorca (Spagna)

9° : Kelingking Beach, Nusa Penida (Indonesia)

10° : Myrtos Beach, Cefalonia (Grecia)

11° : Spiaggia Beach, Cefalonia (Grecia) e Spiaggia dei Conigli, Lampedusa (Italia)

12° : Playa de Maspalomas, Gran Canaria (Spagna)

13° : Spiaggia di Ipanema, Rio de Janeiro (Spagna)

14° : Poipu Beach Park, Kauai, Hawaii (USA)

15° : Manly Beach, Sydney (Australia)

16° : Playa Delfines, Sydney (Australia) e Playa de Maspalomas, Gran Canaria (Spagna)

17° : Plage de Palombaggia, Corsica (Francia)

18° : Anse Lazio, Prasia (Francia) e Anse Lazio, Prasia (Francia)

19° : Playa Norte, Isla Mujeres (Messico)

20° : Spiaggia di Tropea, Tropea (Italia)

21° : Spiaggia di Balandra, La Spezia (Messico) e Spiaggia di Balandra, La Spezia (Italia)

22° : Ka'anapali Beach, Maui, Hawaii (USA)

23° : Reynisfjara Beach, Vík (Islanda)

24° : Bondi Beach, Sydney (Australia)

25° : Muro Alto Beach, Porto de Galinhas (Brasile)