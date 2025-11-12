Il video del crollo di un ponte autostradale in Cina
Deformazioni sul fianco della montagna e crepe nell'asfalto, dopodiché è andato tutto molto in fretta. Un ponte autostradale è improvvisamente crollato nel sud-ovest della Cina. Come è possibile?
Hai fretta? blue News riassume per te
- Un ponte è crollato nel sud-ovest della Cina.
- Una parte del ponte autostradale Hongqi, lungo più di 750 metri, è crollata su uno dei due lati del fiume.
- Nessuno è fortunatamente rimasto ferito nell'incidente avvenuto martedì pomeriggio (ora locale).
Un ponte autostradale è crollato martedì (ora locale) nel sud-ovest della Cina.
Secondo le autorità della città di Barkam, nella provincia di Sichuan, una sezione della struttura, lunga più di 750 metri, è precipitata su uno dei due lati del fiume. Nessuno è rimasto ferito dato che il ponte era già chiuso al traffico per questioni di sicurezza.
I filmati diffusi sui social media e dalla televisione di Stato cinese hanno mostrato come i pilastri vicino alla riva del fiume abbiano ceduto e una parte del ponte si sia staccata. Il tutto è stato seguito da una densa nube di polvere.
Crepe nell'asfalto
Secondo le autorità, il fianco della montagna vicino al ponte si era già deformato prima dell'incidente. E poi lunedì, durante un'ispezione, sono state scoperte delle crepe nella carreggiata.
Di conseguenza, il ponte sul tratto dell'autostrada 317 è stato chiuso a tempo indeterminato e il traffico deviato.
Il ponte Hongqi si trovava non lontano dalla centrale idroelettrica di Shuangjiangkou, attualmente in costruzione nel distretto autonomo Ngawa del popolo tibetano e Qiang.
La struttura, alta 172 metri, attraversa il fiume Dadu. Secondo la società costruttrice, la fessura al centro del ponte è stata chiusa solo a gennaio di quest'anno, completando la costruzione.
Come riporta l'agenzia di stampa statale Xinhua, sono in corso ulteriori indagini sul crollo del ponte.