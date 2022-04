Ecco l'elefante che ha reso lo Zoo di Basilea famoso nel mondo

Elefant aus dem Basler Zoo geht viral Tusker ist einer der erfolgreichsten Zuchtbullen Europas. Doch der Elefant des Basler Zolli geht nicht wegen seiner Fortpflanzungskünste viral, sondern weil er Baumstämme so balanciert, dass das Internet staunt. 20.04.2022

Tusker è considerato un «toro da riproduzione» e ha un gran successo in Europa. Ma l'elefante dello zoo di Basilea non sta diventando virale per questa sua particolare capacità, ma perché bilancia i tronchi degli alberi in modo tale da stupire il web.

In realtà i responsabili della struttura basilese proibiscono di caricare online le foto dello zoo. «Ma non applichiamo queste regole nel settore privato», ha affermato un portavoce, interpellato dal «Basler Zeitung». Non c'è da stupirsi, dato che al momento c'è un sacco di pubblicità gratuita sui social media, proprio grazie a Tusker.

Attualmente sta facendo il giro di internet un video dell'elefante che posiziona abilmente un ramo di un albero sopra un altro. Partendo da TikTok, ora il video è visibile anche su altri portali come Instagram.

«Negli ultimi mesi, abbiamo potuto osservare spesso Tusker mentre esegue questo esercizio di equilibrio», ha dichiarato Corinne Moser a tal proposito al «Blick». Alla portavoce dello zoo non piace speculare sul perché l'elefante lo faccia. «Vediamo i nostri animali come animali selvatici e non vogliamo iniziare ad analizzarli psicologicamente. Pensiamo che per Tusker si tratti di un gioco e di un'occupazione».

L'elefante africano, insieme a quattro elefantesse, ha portato 13 nascite allo zoo di Wuppertal prima di essere trasferito, nel 2019, nello zoo di Rhenen nei Paesi Bassi, dove avrebbe ancora una volta provato la sua virilità. Tusker è in Svizzera dall'aprile del 2021, ma lo zoo di Basilea deve ancora aspettare per dei nuovi pargoli.