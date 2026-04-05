La regione di Comporta si sta trasformando in un nuovo rifugio idilliaco per celebrità e turisti facoltosi. IMAGO/Pond5 Images

Sopra le pinete e le dune, che costeggiano i chilometri di spiagge quasi deserte di questo angolo del Portogallo sud-occidentale, le gru si ergono dai cantieri di complessi alberghieri di lusso, illustrando la trasformazione della regione di Comporta, destinata a diventare un nuovo rifugio per celebrità e turisti facoltosi.

Agence France-Presse Gregoire Galley

A un'ora di auto a sud di Lisbona, la località attrae celebrità come l'attrice Nicole Kidman e la principessa Carolina di Monaco, tanto da essere definita «la nuova Riviera portoghese» e paragonata agli Hamptons, la costa di lusso vicino a New York.

Simbolo del «lusso rilassato», Comporta attrae «una clientela benestante alla ricerca di natura, discrezione e benessere», ha riassunto Knight Frank in un recente resoconto.

La destinazione è uno dei cinque mercati residenziali di lusso più ambiti al mondo, secondo una classifica pubblicata a fine settembre da questa società di consulenza immobiliare internazionale.

Christian Louboutin ci ha aperto un hotel

Una delle prime personalità internazionali a scoprirne il fascino è stato lo stilista francese Christian Louboutin, noto per le sue scarpe dalla suola rossa, che vi ha persino aperto il proprio hotel.

L'hotel sorge nel cuore di Melides, un piccolo villaggio rurale con vicoli assolati, camini bianchi e case imbiancate a calce, con finestre e porte dalle cornici blu.

La principessa Eugenie, nipote del re Carlo III d'Inghilterra, si divide tra Londra e il Portogallo, attratta, dice, dalla semplicità del luogo: «Posso andare al supermercato in tenuta sportiva, con i capelli in disordine, e nessuno se ne cura», ha confidato nel 2023 nel podcast Table and Manners.

Otto megaprogetti che coprono centinaia di ettari

Ma per alcuni residenti locali e attivisti ambientali, l'altra faccia della medaglia è più preoccupante.

«Abbiamo mappato otto megaprogetti, ognuno dei quali copre centinaia di ettari», avverte Rebeca Mateus, biologa e membro dell'associazione Dunas Livres (dune libere), particolarmente critica per l'elevato consumo di acqua in una regione cronicamente minacciata dalla siccità.

L'associazione è anche preoccupata per i «danni irreversibili» alle dune, un habitat fragile e lento a rigenerarsi, ha spiegato all'AFP Catarina Rosa, membro dello stesso gruppo.

Da una famiglia a progetti residenziali privati

La trasformazione della regione risale al crollo della dinastia di banchieri portoghesi Espirito Santo in seguito alla crisi del debito del 2011. Fino ad allora, questa famiglia era l'unica proprietaria della «Herdade de Comporta», una tenuta agricola di oltre 12'000 ettari.

Dopo il fallimento del Banco Espirito Santo, i suoi proprietari hanno venduto vaste porzioni della tenuta a promotori immobiliari, che hanno moltiplicato il numero di progetti per residenze private, complessi alberghieri e campi da golf.

Questi investimenti sono guidati da gruppi portoghesi come la famiglia Amorim, il gruppo francese Vanguard Properties di Claude Berda e la società americana Discovery Land and Company. Quest'ultima sta sviluppando il progetto Costa Terra Golf and Ocean Club, con quasi 300 ville di lusso.

«Nessun piano, nessun rispetto»

Per la popolazione locale, alcuni hanno approfittato di questa mania per vendere le loro piccole proprietà a cifre irresistibili, mentre altri temono che l'impennata dei prezzi degli immobili stia sconvolgendo un intero stile di vita.

«Una piccola casa che valeva 20'000 euro 20 anni fa ora vale un milione», ha dichiarato all'AFP Jacinto Ventura, agricoltore 42enne e presidente di un'associazione locale di Melides.

I residenti si lamentano anche delle crescenti barriere di accesso alle spiagge, che dovrebbero essere tutte pubbliche, e dell'aumento del costo della vita, soprattutto nei piccoli negozi locali.

E mentre alcuni sono rassegnati a lasciare la regione, altri cercano di resistere, come Belinda Sobral, un'ex ingegnere di 42 anni che ha rilevato la taverna dei nonni in un piccolo villaggio un po' più all'interno, nel comune di Grândola.

«Il problema non è il turismo, ma il modo in cui è stato fatto: troppo in fretta, senza un piano e senza rispetto per la popolazione locale», lamenta la madre di due figli.

«Voglio preservare l'identità del luogo», dice. «Senza memoria, Comporta diventerà un'altra Ibiza, una località balneare come tante altre».