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Missione Artemis II Ecco l'immagine della Terra che tramonta dietro l'orizzonte della Luna

SDA

7.4.2026 - 16:28

Uno degli scatti più iconici della missione.
Uno degli scatti più iconici della missione.
Keystone

Anche la Casa Bianca ha postato sui social la prima foto scattata dal lato nascosto della Luna dalla missione Artemis II: mostra la Terra che tramonta dietro l'orizzonte lunare.

Keystone-SDA

07.04.2026, 16:28

L'immagine è stata ripresa durante lo storico sorvolo delle scorse ore, così come l'altra immagine mozzafiato che mostra invece l'eclissi vista dalla navetta Orion, pubblicata sempre da Nasa e Casa Bianca.

L'immagine destinata a diventare il simbolo della missione Artemis II (e già scelta dalla Nasa per i suoi profili social) è la foto della Terra che tramonta dietro l'orizzonte lunare, il cosiddetto «Earthset», una vista simile ma diversa rispetto alla storica immagine della Terra che sorge sull'orizzonte lunare ('Earthrise') scattata dalla missione Apollo 8.

«L'umanità, dall'altro lato. Prima foto dal lato nascosto della Luna. Scattata da Orion mentre la Terra si immergeva oltre l'orizzonte lunare», si legge nel post della Casa Bianca.

L'altra immagine mostra la Luna vista da Orion mentre eclissa il Sole. «Eclissi totale, oltre la Terra. Dall'orbita lunare, la Luna eclissa il Sole, rivelando uno spettacolo che pochi nella storia dell'umanità hanno mai potuto ammirare», commenta la Casa Bianca.

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