Ecco l'uomo che ha comprato all'asta la borsa più costosa del mondo

Dopo che la prima Birkin Bag è stata venduta all'asta per dieci milioni di dollari, è stata rivelata l'identità dell'acquirente. Il giapponese Shinsuke Sakimoto vuole rendere accessibile al pubblico la borsa di Jane Birkin.

Dieci milioni di dollari per una borsa di seconda mano: la vendita all'asta della prima Birkin da Sotheby's a Parigi per una cifra record ha fatto recentemente un po' di scalpore. Ora è chiaro anche chi è il nuovo proprietario della leggendaria borsa dell'icona Jane Birkin: si tratta del commerciante giapponese di beni di lusso Shinsuke Sakimoto, a capo della società Valuence.

Tuttavia, egli non ha intenzione di conservare in un caveau l'eredità storica della cantante e attrice, morta nel 2023: intende invece rendere la borsa accessibile «come patrimonio culturale», come si legge in un comunicato stampa.

Secondo l'ex manager di calcio, specializzato nella compravendita di beni di lusso, lo spirito di libertà e individualità di Jane Birkin si sposa con la filosofia dell'azienda.

Il progetto di Sakimoto farà battere i cuori dei fan: la borsa non sarà nascosta, ma esposta in tutto il mondo. L'azienda Valuence ha annunciato che renderà il pezzo unico accessibile al pubblico nel proprio museo o in mostre itineranti.

Una borsa usata intensamente

La borsa è certamente storica: la prima Birkin Bag fu realizzata personalmente per Jane Birkin nel 1985, dopo che questa si era lamentata in aereo con l'allora capo di Hermès per la mancanza di borse pratiche.

Poco dopo, Jean-Louis Dumas scarabocchiò il disegno su un sacchetto di carta. Il risultato fu una borsa che aveva spazio per tutto, compresi i biberon.

Jane Birkin lo utilizzò molto: la personalizzò e la decorò con adesivi dell'Unicef e di Médecins du Monde, i cui resti sono visibili ancora oggi. Nel 1994 la vendette per un'asta di beneficenza, per soli 2'000 dollari.

Il fatto che la stessa borsa sia stata venduta in seguito per dieci milioni di dollari dimostra cosa c'è dietro la leggenda di Birkin. All'asta, nove offerenti hanno combattuto un duello veloce e feroce. In pochi minuti il prezzo è salito a un livello record.