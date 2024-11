Ecco nove cose da non fare a casa dopo le 22:00

L'aspirapolvere va passato durante il giorno o il sabato. I vicini potrebbero trovare fastidiosi i lavori domestici. Unsplash/norevisions

Dopo le 22:00 è l'ora della nanna in Svizzera. Non è raro che i vicini siano disturbati dall'aspirapolvere. È meglio non svolgere queste attività a tarda notte.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Di norma, in Svizzera, il riposo notturno va dalle 22:00 alle 6:00 o alle 7:00, mentre la domenica e i giorni festivi dovrebbero essere tranquilli tutto il giorno.

I lavori domestici, come passare l'aspirapolvere, tagliare il prato e altre attività rumorose dovrebbero essere evitati durante le ore di riposo.

Non è raro che rumori molesti, come la musica ad alto volume, i lavori manuali o i litigi, causino conflitti tra vicini.

Siate sinceri: probabilmente vi è già capitato di fare un po' più rumore del solito, avete passato l'aspirapolvere sul pavimento la sera o avete lasciato la lavatrice in funzione di notte.

Per questo è importante essere tolleranti quando il vicino esagera. Questo è l'unico modo per far funzionare la convivenza se si vive in un appartamento in affitto.

Tuttavia, se il rumore diventa una condizione permanente, a un certo punto è quasi impossibile chiudere un occhio. Dopo tutto, una buona notte di sonno è sacra e necessaria. Le persone ne hanno bisogno per riprendersi fisicamente e mentalmente dallo stress della vita quotidiana.

Cosa dice la legge

Per mantenere la pace, in Svizzera esistono regolamenti e leggi che chiariscono cosa è consentito, quando e come comportarsi nelle ore notturne.

Ad esempio il Codice delle Obbligazioni svizzero recita: «Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini». Tuttavia non esiste una definizione più precisa di ciò che costituisce un comportamento imprudente.

Il Codice civile stabilisce inoltre che sono vietati tutti i comportamenti dannosi e ingiustificati. Ciò include il rumore, gli odori sgradevoli, i suoni o le vibrazioni. Anche in questo caso, però, non c'è una descrizione dettagliata della definizione di rumore nocivo.

Il primo passo è parlare

Se i vicini vi danno fastidio, il primo passo è parlare con loro. È meglio affrontare la questione in modo civile e obiettivo. Non è consigliabile suonare un campanello nel cuore della notte, ancora in pigiama, e con il dito alzato.

E se non si riesce a trovare un accordo, si può ricorrere a terzi o a un centro di arbitrato professionale.

In Svizzera, l'orario del riposo notturno e delle ore di silenzio è stabilito a livello cantonale. A Zurigo, ad esempio, i dettagli esatti si trovano nel regolamento di polizia.

Nella maggior parte dei comuni della Svizzera vale quanto segue: Riposo notturno: dalle 22:00 alle 6:00 o alle 7:00 (durante l'estate il riposo notturno inizia alle 23:00 prima dei fine settimana e dei giorni di riposo pubblico).

Orario di riposo: dalle 12:00 alle 13:00 nei giorni feriali.

Domenica e giorni festivi: riposo tutto il giorno.

In molti luoghi l'orario limite corrisponde alle 22:00. È consentito solo il volume percepito in una stanza. Ma anche ciò che è considerato rumore di disturbo varia a seconda dei casi. La chiave è affidarsi al buon senso e comportarsi con tatto con gli inquilini.

Per evitare di disturbare, è meglio non praticare le seguenti attività:

Attività manuali rumorose

È meglio non rimandare alla sera l'inserimento di chiodi nel muro o il montaggio di nuovi mobili Ikea. Se le attività manuali non sono rumorose, è possibile svolgerle in qualsiasi momento, ma se comportano rumori forti, è meglio rimandarle al giorno seguente.

Tagliare il prato

Se molti elettrodomestici sono diventati più silenziosi grazie alle nuove tecnologie, lo stesso non si può dire dei tosaerba. Esistono dispositivi che fanno meno rumore.

Ma dato che il lavoro si svolge all'esterno e in genere è un'attività rumorosa, è meglio non intraprenderlo la sera, la notte o la domenica e i giorni festivi.

Lavori domestici rumorosi

Soprattutto per le persone che lavorano non è facile tenere in ordine la casa. Presi dello stress della vita quotidiana, si preferisce rimandare i noiosi lavori domestici al fine settimana. Ma in questo caso sarebbero dei giorni di riposo.

Per il bene dei vostri vicini, dovreste evitare attività di pulizia rumorose come l'aspirapolvere. Se volete pulire il pavimento a tarda sera o di domenica, potete farlo anche con una scopa, se le condizioni del pavimento lo permettono.

Anche le lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici non sono macchine silenziose. A seconda della posizione e del tipo di elettrodomestico, è necessario considerare il momento in cui le si usa.

Camminare con i tacchi alti

Clack, clack, clack - le scarpe con i tacchi fanno molto rumore sui pavimenti senza moquette. Se volete indossare le scarpe tra le vostre quattro mura, dovreste quindi optare per modelli silenziosi e indossare le calzature rumorose solo in momenti tranquilli, poco prima di uscire di casa e non a notte fonda.

Fare il bagno

Fare la doccia o tirare lo sciacquone? Non è un problema. Se ciò fosse vietato, sarebbe una grave violazione dei diritti personali degli inquilini. Nel caso di queste due attività, il rumore è di breve durata, mentre quando si fa il bagno, la storia è diversa.

L'entrata e l'uscita dell'acqua dalla vasca richiedono molto tempo e non sono altrettanto silenziose.

Esercitarsi con gli strumenti musicali

Batteria, tromba, pianoforte: non importa quale sia lo strumento che suonate, se non è una versione elettrica collegata alle cuffie, farete molto rumore quando vi esercitate.

Mentre alcune persone potrebbero essere felici di un piccolo concerto serale gratuito, altre ne potrebbero essere infastidite.

Discussioni

I vicini non vogliono sentire urla e conversazioni accese. Quindi, se ci sono cose di cui discutere, sarebbe meglio non farlo durante la notte. Le discussioni non possono essere sempre programmate, quindi se non possono essere evitate, devono essere fatte in modo civile e a un volume adeguato.

Solo a qualcuno è permesso gridare durante la notte: i bambini. I neonati possono piangere o urlare a squarciagola, e questo deve essere tollerato dai vicini.

Porte sbattute

Durante i litigi può capitare che le porte vengano sbattute per la rabbia. Oppure per qualcuno è semplicemente il proprio modo di chiuderle.

A tarda notte sarebbe bene ricordarsi di andarci piano.

Musica ad alto volume e feste prolungate

Le feste sono un frequente punto di scontro tra vicini. Non tutti gli inquilini del palazzo sono contenti quando gli altoparlanti pompano musica a tutto volume.

Se state organizzando una festa a casa vostra, è meglio avvertire i vicini in anticipo o invitarli. Se non ne organizzate una ogni fine settimana gli inquilini potrebbero essere indulgenti e mostrarsi comprensivi.