La crema solare è necessaria anche all'ombra parziale. (immagine simbolica) dpa

La protezione solare è essenziale, soprattutto in estate, ma non solo. Molte persone però non sanno esattamente quando devono riapplicare la crema. Ecco una semplice regola empirica che aiuta a garantire una protezione ottimale.

Sonya Jamil Sonya Jamil

Hai fretta? blue News riassume per te La pelle molto chiara (ossia di tipo I) offre solo circa 5 minuti di protezione naturale, mentre quella più scura (di tipo IV) fino a 30 minuti: moltiplicate questo valore per l'SPF per ottenere il tempo di protezione teorico.

Nonostante questo calcolo, è necessario riapplicare la crema solare ogni 2-3 ore: il sudore, l'acqua o lo sfregamento fanno perdere efficacia alla protezione.

Suggerimenti: applicare la crema solare in modo generoso, 20-30 minuti prima di esporsi al sole, e riapplicarla dopo il bagno.

E non dimenticatevi di stare all'ombra o di indossare indumenti e cappello nelle ore più calde. Mostra di più

Il tempo che la pelle può trascorrere al sole senza protezione è chiamato «tempo di autoprotezione». E questo varia a seconda del tipo di pelle:

Per quanto tempo la vostra pelle può stare al sole senza protezione? Tipo di pelle I: pelle molto chiara, si arrossa rapidamente - circa 5 minuti

Tipo di pelle II: pelle chiara, che si arrossa facilmente - circa 10 minuti

Tipo di pelle III: pelle medio-chiara, si arrossa moderatamente - circa 20 minuti

Tipo di pelle IV: pelle più scura, si arrossa raramente - circa 30 minuti Mostra di più

La durata della protezione solare aumenta a seconda del tipo di pelle. Wikicommons

Per calcolare il tempo di protezione massimo, basta moltiplicare il proprio tempo di protezione per il fattore di protezione solare (SPF) della crema che si intende usare.

Un esempio: una pelle di tipo II con SPF 30 offre una protezione di 10 minuti × 30 = 300 minuti (5 ore).

Perché è necessario riapplicare la crema?

Sebbene il calcolo fornisca una durata teorica della protezione, i dermatologi raccomandano di riapplicare la crema dopo due o tre ore.

I motivi? Sudorazione : riduce l'effetto protettivo

Bagni : lava via la crema a seconda della situazione

Attrito: la crema viene tolta in parte dagli indumenti o dagli asciugamani. Mostra di più

Consigli per una protezione solare ottimale

La scelta della crema solare dipende dal fattore di protezione solare. dpa

Applicare generosamente

Un adulto dovrebbe usare circa tre cucchiai pieni di crema solare per coprire tutto il corpo.

Applicare la crema solare prima di esporsi al sole

Applicare la crema solare almeno 20-30 minuti prima di esporsi al sole.

Attenzione alla resistenza all'acqua

Anche la crema solare impermeabile deve essere riapplicata dopo ogni bagno.

Cercare l'ombra

Soprattutto tra le 11.00 e le 15.00, quando i raggi UV sono più forti, è bene cercare un posto all'ombra.

Ricordate: la crema solare non è un lasciapassare per prendere il sole senza limiti. Abbinatela ad altre misure di protezione come abbigliamento, cappelli e occhiali da sole per proteggere il più possibile la vostra pelle.