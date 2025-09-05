La melatonina abbassa la libido la sera. Immagine Imago/Westend61

Se si conosce il proprio cronotipo, non solo si possono ottimizzare gli orari di lavoro, il sonno o il programma sportivo, ma anche la propria vita sentimentale. Perché anche la sessualità segue il ritmo del corpo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il nostro orologio interno non solo influenza i livelli di sonno e di energia, ma anche il nostro desiderio sessuale.

La melatonina abbassa la libido la sera, ma molte persone fanno comunque sesso in quel momento.

Il desiderio sessuale è biologicamente più alto al mattino, soprattutto per chi si alza presto.

Se conoscete il vostro cronotipo, potete ottimizzare la vostra vita sentimentale in modo naturale.

Per le coppie con cronotipi simili è più facile trovare orari comuni per un'intimità appagante. Mostra di più

Alla ricerca del nostro potenziale nascosto, modifichiamo la nostra dieta, assumiamo integratori mirati e organizziamo piani di allenamento - ma se non si trattasse solo di cosa fare, ma anche di quando?

La nostra sessualità è soggetta all'influenza del nostro ritmo circadiano, l'orologio interno che sincronizza il nostro intero sistema.

Non solo influenza quando siamo stanchi o abbiamo energia, ma anche quando proviamo desiderio, cerchiamo vicinanza e siamo particolarmente ricettivi all'eccitazione.

Sesso per comodità, invece che per piacere

L'orologio del nostro corpo si chiama ritmo circadiano. È una sorta di orologio interno che determina quando siamo svegli e quando siamo stanchi; influenza la temperatura corporea, l'equilibrio ormonale e il metabolismo.

È controllato dal sole.

I fotorecettori dei nostri occhi registrano la luce e inviano segnali al cosiddetto «orologio maestro», il nucleo soprachiasmatico (SCN), che sincronizza il ciclo sonno-veglia, la temperatura corporea, la produzione di ormoni e il metabolismo con l'ora del giorno.

Un meccanismo che determina il ritmo della nostra vita a partire dal terzo mese di vita.

La melatonina ha un effetto inibitorio sugli ormoni sessuali

L'ormone melatonina, prodotto dalla ghiandola pineale, svolge un ruolo fondamentale in questo processo. Quando fa buio, l'SCN segnala alla ghiandola pineale di rilasciare una maggiore quantità di melatonina, che ci rende stanchi e prepara il corpo al sonno.

Allo stesso tempo, la melatonina ha un effetto inibitorio sugli ormoni sessuali come il testosterone e gli estrogeni, il che spiega perché la libido è spesso più bassa la sera e la notte.

Sistema cardiovascolare a riposo, eppure...

Inoltre, a mezzanotte il sistema cardiovascolare è in modalità di riposo, il desiderio sessuale è basso e la stanchezza è elevata, eppure è proprio questo il momento in cui la maggior parte delle persone fa sesso, scrive il Journal of Circadian Rhythms.

Lo studio citato ha esaminato quando la maggior parte delle persone fa sesso e ha scoperto che la maggior parte degli incontri sessuali avviene tra le 23 e l'1 del mattino.

Il sesso al mattino agisce come un naturale booster di energia

I ricercatori hanno attribuito questi schemi principalmente a fattori esterni come gli orari di lavoro, gli impegni familiari e la disponibilità del partner, piuttosto che ai ritmi biologici interni.

Questo perché il buon sesso sarebbe più probabile in un altro momento della giornata.

L'arrivo della luce del giorno infatti inibisce la produzione di melatonina e il rilascio dell'ormone dello stress, il cortisolo.

Favorisce la vigilanza e, in quantità moderate, può aumentare il desiderio sessuale in quanto fornisce energia e motivazione.

Il testosterone raggiunge il picco nell'uomo e nella donna al mattino e molti uomini si svegliano con un'erezione, un segnale biologico di aumento del desiderio sessuale. Il sesso mattutino agisce quindi come un naturale stimolatore di energia.

L'attività sessuale attiva il sistema di ricompensa, rilascia dopamina ed endorfine, riduce lo stress e stimola la creatività.

Anche il sonno sano è fondamentale per una soddisfacente attività sessuale

Il ritmo circadiano non solo influenza le fasi di sonno e di veglia, ma anche la temperatura corporea e il metabolismo. La temperatura corporea si abbassa di notte, contribuendo a un migliore recupero, mentre si alza durante il giorno per preparare il corpo all'attività.

Un sonno sano è fondamentale anche per il desiderio sessuale. Durante il sonno profondo si rigenerano importanti ormoni sessuali e la privazione cronica del sonno può ridurre significativamente la libido.

Il ritmo circadiano regola anche i livelli di insulina e altri processi metabolici, in modo che il corpo sia in grado di elaborare meglio il cibo e immagazzinare energia in determinati momenti della giornata.

A quale cronotipo appartieni?

Se il ritmo circadiano stabilisce il ritmo di base, c'è un altro fattore che spiega perché non funziona per tutte le coppie l'intimità al mattino presto, prima del primo caffè e prima dello stress della vita quotidiana: il cronotipo.

Esso descrive le caratteristiche individuali del ritmo circadiano e determina se al mattino si è pieni di energia e si vuole stare vicino al proprio partner, oppure se si vuole solo dormire.

Vivere in modo sano, ma con il giusto ritmo

Quale sia il nostro cronotipo è geneticamente predeterminato. Il gene PER3, in particolare, determina il nostro ritmo.

Le persone con un gene PER3 lungo sono solitamente mattiniere e hanno bisogno di dormire di più, mentre le persone con un gene PER3 corto hanno bisogno di dormire di meno e tendono a svegliarsi tardi.

La maggior parte delle persone ha una posizione intermedia.

Le persone che vivono costantemente contro il proprio ritmo individuale - per esempio i nottambuli che devono sempre alzarsi molto presto - creano il cosiddetto jet lag sociale, cioè un sottile ma evidente spostamento temporale, che può portare a disturbi del sonno, problemi di concentrazione, stanchezza cronica e, a lungo termine, a disturbi metabolici e depressione.

Anche la libido risente di questo spostamento interno permanente: gli squilibri ormonali possono ridurre notevolmente il desiderio sessuale.

Coccole mattutine per favorite motivazione e concentrazione

E se potessimo sincronizzare l'intimità con il nostro orologio interno, in modo che la nostra natura interiore sostenga qualitativamente il sesso e ci aiuti a sviluppare il nostro pieno potenziale?

Invece di sentirci emotivamente scollegati e di vedere il nostro piacere assottigliarsi, la nostra vita sentimentale potrebbe diventare qualcosa che ci sostiene.

Rilasciando dopamina ed endorfine, il sesso può svegliarci al mattino e darci energia, come una buona tazza di caffè.

I pensieri stressanti o le fasi di nervosismo possono essere attenuati dall'ormone delle coccole, l'ossitocina, che viene rilasciata durante il sesso, favorendo la vicinanza emotiva e abbassando i livelli di stress.

E grazie all'aumento dei livelli di testosterone, potremmo sentirci più motivati e concentrati.

Cronotipi: quando si fa sesso meglio

Il medico del sonno Michael Breus ha sviluppato quattro cronotipi per aiutarci a comprendere i nostri ritmi corporei naturali e a regolarli di conseguenza nella vita quotidiana.

I cronotipi - orso, lupo, leone e delfino - che egli classifica nel suo libro «The Power of When», servono come guida per riconoscere i modelli di sonno e di attività e ottimizzare le prestazioni.

I mattinieri, i cosiddetti leoni, spesso provano il desiderio più forte intorno alle sei del mattino, quando il testosterone e l'energia sono al massimo.

Gli orsi, che sono in genere tipi medi, si sentono particolarmente ricettivi all'intimità intorno alle otto del mattino. Per i lupi, i tipi notturni, il momento migliore tende a essere la mattina tardi, verso le dieci, quando si svegliano davvero.

I delfini sensibili, invece, preferiscono la sera, intorno alle 20, che li aiuta anche a rilassarsi e ad addormentarsi.

Diventa difficile con i diversi cronotipi

Le coppie con cronotipi simili, come due orsi o un leone e un orso, di solito trovano più facilmente orari comuni per l'intimità, poiché i loro orologi interni hanno un ritmo simile.

Anche i lupi e i delfini possono armonizzarsi bene se accettano le loro diverse fasi di attività e si adattano in modo flessibile l'uno all'altro.

Spesso è più difficile con coppie i cui cronotipi sono molto diversi, come nel caso di un leone, che è attivo la mattina presto, e di un lupo, che si attiva solo la sera.

Ciò richiede molta comunicazione e la disponibilità a scendere a compromessi per creare momenti condivisi.

In definitiva, si tratta di rispettare i ritmi del partner e di trovare consapevolmente delle fasce orarie in cui entrambi potete condividere piacere ed energia, perché solo così si può creare un legame appagante e duraturo.