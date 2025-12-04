Vista sul ghiaccio dell'Aletsch KEYSTONE

La lista della rinomata pubblicazione Fodor per guide turistiche, attiva da 89 anni, mette in guardia i turisti su otto località che bisognerebbe evitare nel 2026, e forse anche oltre. Ecco i nomi dei luoghi e le motivazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella Fodor's No List 2026 figurano otto mete turistiche.

Oltre alla svizzera Jungfrau, ci sono anche l'Antartico, Mombasa, Città del Messico, l'isola Sacra, Montmartre, le isole Canarie e il Glacier National Park.

Sebbene non si tratti di un vero e proprio «invito al boicottaggio», la lista intende mettere in evidenza i problemi che affliggono queste otto aree. Mostra di più

Fodor è un produttore di guide turistiche in lingua inglese e informazioni turistiche online.

La pubblicazione, fondata dall'ungherese Eugene Fodor, ha creato la sua prima guida turistica nel 1936, con l'intenzione di migliorare le le offerte del genere grazie all'inclusione di consigli pratici, come suggerimenti sulle mance, e leggerezza (l'introduzione sottolineava che «Roma non contiene solo monumenti magnifici [...] ma anche italiani»).

Ancora oggi è una guida di riferimento per molti turisti statunitensi, inglesi, ma non solo.

«Dare tregua a un luogo per ora»

Per il 2026 Fodor's Travel ha pubblicato la sua lista dei posti da non visitare, spiegando: «Il suo scopo è quello di evidenziare le destinazioni in cui il turismo sta esercitando pressioni insostenibili sul territorio e sulle comunità locali».

Sebbene l'elenco delle località non sia «un invito al boicottaggio», mira a mettere in evidenza i problemi che affliggono ciascuna area, esortando i turisti a «dare tregua a un luogo per ora, non per sempre».

«Date tregua a qualsiasi località che abbia chiaramente bisogno di una pausa», hanno incoraggiato i professionisti del settore turistico.

Le isole Canarie (Spagna)

Protesta dei residenti delle isole Canarie per l'aumento dei costi della vita. KEYSTONE

«I residenti hanno iniziato a protestare perché sono davvero stufi», afferma John Dale Beckley, fondatore della piattaforma per la sostenibilità CanaryGreen.org.

«In precedenza, il governo aveva modificato le normative che consentivano ai residenti di affittare i propri immobili su Airbnb e Booking. Questo ha fatto aumentare sia i prezzi degli affitti che il valore degli immobili. Molti giovani ora trovano quasi impossibile affittare o acquistare una casa».

Nel frattempo, si sono verificate anche «perdite allarmanti di biodiversità» a causa del sovraffollamento. Si prevede che la scarsità d'acqua e la pressione sulle infrastrutture saranno le prossime crisi imminenti.

Antartico

Sempre meno ecoturismo in Antartico. KEYSTONE

Mike Gunter, professore di scienze politiche e preside del Rollins College in Florida, che studia ecoturismo e politica ambientale, ha parlato del recente cambiamento nel turismo in Antartide.

«Purtroppo, nell'ultimo quarto di secolo, l'Antartide si è orientata maggiormente verso il turismo di massa invece che verso il tradizionale ecoturismo», ha spiegato.

Le navi da spedizione offrono ai visitatori la possibilità di mettere piede sulla terra più arida del pianeta e di assistere al distacco dei ghiacciai.

La regione della Jungfrau (Svizzera)

Sempre più turisti sulla Jungfrau. KEYSTONE

Nonostante i suoi paesaggi mozzafiato, la regione della Jungfrau deve affrontare la sfida di trovare un equilibrio tra il boom turistico e la conservazione dell'ambiente e della qualità di vita degli indigeni.

La popolarità della zona mette a dura prova le risorse naturali e la vita quotidiana dei residenti, rendendo questo momento critico per affrontare il tema della sostenibilità.

Secondo gli annunci aziendali delle Ferrovie della Jungfrau, sia il numero di visitatori che i profitti non sono mai stati così alti. Nel 2024 più di un milione di persone hanno visitato lo Jungfraujoch, con un aumento del 5,1% rispetto all'anno precedente.

Glacier National Park, Montana (USA)

La Going-to-the-Sun Road nel Glacier National Park in Montana. KEYSTONE

Già uno dei parchi nazionali più visitati degli Stati Uniti, nel 2024 il Glacier ha registrato circa 300'000 visitatori in più rispetto al 2023.

Questi numeri elevati e in crescita hanno diversi impatti sul parco, dal traffico congestionato sulla famosa Going-to-the-Sun Road al più rapido accumulo di rifiuti e a un maggiore rischio di disturbo della fauna selvatica.

«Le sfide sono assolutamente senza precedenti», afferma Jamison, direttore per la conservazione del parco nazionale. «In nessun altro momento della storia del Glacier Park si sono verificate così tante minacce esistenziali contemporaneamente».

Isola Sacra, Italia

La Isola Sacra, nei pressi di Ostia. Imago

Questa piccola comunità vicino a Roma ha ricevuto il via libera per la costruzione di un nuovo porto, dove attraccheranno alcune delle navi da crociera più grandi del mondo.

Questi piani hanno suscitato forti reazioni da parte dei residenti e degli ambientalisti. Nonostante l'impatto devastante dell'industria crocieristica su altre zone italiane come Venezia e Santorini, la tranquilla località costiera di Isola Sacra a Fiumicino è destinata a diventare la prossima destinazione crocieristica.

Situata a soli 32 km da Roma, questa splendida zona ospiterà un molo per mega navi da crociera, ciascuna alta oltre 70 metri, lunga oltre 350 metri e in grado di trasportare fino a 6'000 passeggeri.

Città del Messico

Città del Messico KEYSTONE

Come nelle Isole Canarie, la proliferazione di Airbnb e di altri annunci di affitti a breve termine sta contribuendo allo sfratto degli inquilini e all'inflazione degli affitti nella città.

«In poche parole, Airbnb dovrebbe essere vietato a Città del Messico», afferma Natalia de la Rosa, responsabile delle operazioni del Club Tengo Hambre, nata e cresciuta a Città del Messico.

«È una piattaforma che incentiva gli sfratti e lacera il tessuto sociale delle comunità nei quartieri».

«Le élite facoltose e le grandi società e i portafogli internazionali che acquistano interi condomini per convertirli in affitti a breve termine stanno avendo un impatto negativo sulla nostra città», ha aggiunto.

Mombasa, Kenya

Resort per turisti sulla costa di Mombasa. KEYSTONE

Con un record di 2,4 milioni di arrivi internazionali lo scorso anno, l'industria turistica del Kenya è in forte espansione. Le crociere sono uno dei nuovi prodotti turistici del settore, che nel 2024 hanno portato a un aumento del 164% del traffico portuale nelle città costiere di Mombasa e Lamu.

Mombasa, la più antica città costiera del Paese, rinomata come «la città bianca e blu», ospita oggi il 70% dei turisti che visitano la costa.

ll sovraffollamento turistico ha lasciato la città alle prese con l'esaurimento delle risorse, il sovraffollamento, le strade dissestate e congestionate, la cattiva gestione dei rifiuti, le spiagge disseminate di rifiuti e gli oceani inquinati.

Montmartre, Parigi (Francia)

Per le viuzze di Montmartre KEYSTONE

Il villaggio collinare di Montmartre, a Parigi, attira da tempo i turisti con le sue pittoresche stradine acciottolate, dagli amanti di Van Gogh a chi cerca i luoghi di Baudelaire. Il villaggio, alla periferia della grande città, è rimasto intatto, conservando le strette stradine acciottolate di un tempo.

Ma negli ultimi anni, la situazione è diventata insostenibile per i 30'000 residenti. Circa 11 milioni di visitatori affollano la zona ogni anno, superando il numero registrato dalla Torre Eiffel.

Rémy Knafou, professore alla Paris 1-Panthéon Sorbonne e autore di diversi libri sul sovraffollamento turistico, afferma: «Di notte, Place du Tertre è completamente invasa dai tavolini dei bar e dei ristoranti».

«Una parte della popolazione che vive nella zona sta protestando, in modo discreto, educato ma fermo, per esprimere il proprio malcontento. È quindi possibile parlare di sovraffollamento turistico».