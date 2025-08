Il permafrost sta diventando più instabile a causa dei cambiamenti climatici. Symbolbild: Kestone

La morte dell'ex biatleta tedesca Laura Dahlmeier, avvenuta la scorsa settimana a causa di una caduta di massi, ha messo in luce un rischio spesso sottovalutato: il disgelo del permafrost. Anche in Svizzera si tratta di un pericolo silenzioso.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex biatleta di livello mondiale Laura Dahlmeier è morta in un incidente di caduta massi sul Laila Peak, in Pakistan la settimana scorsa.

A causa dei cambiamenti climatici, il permafrost, che funge da strato stabilizzante per le rocce, si sta scongelando sempre più nelle Alpi, aumentando il rischio di caduta massi.

Le misurazioni mostrano che il permafrost si è riscaldato in modo significativo dal 2014. Mostra di più

La notizia della morte dell'ex biatleta tedesca Laura Dahlmeier non ha causato solo grande sgomento nel mondo dello sport.

La due volte campionessa olimpica, che aveva annunciato il suo ritiro nel 2019, è stata colpita lunedì 28 luglio dal crollo di alcune rocce cadute sul Laila Peak in Pakistan. Due giorni dopo il suo management ha confermato che non è sopravvissuta all'incidente. Aveva solo 31 anni.

Ogni alpinista sa che il pericolo di caduta massi è sempre presente durante una scalata. E ci sono anche altri pericoli naturali come valanghe e colate detritiche. La stessa Dahlmeier è stata la quarta persona della sua più stretta cerchia di amici alpinisti a morire in montagna.

Un altro sviluppo è fonte di preoccupazione: lo scongelamento del permafrost in Svizzera.

Che cos'è il permafrost?

Il permafrost è un terreno permanentemente ghiacciato che copre circa il 5% della superficie terrestre della Svizzera, per lo più al di sopra dei 2500 metri. Questo ghiaccio invisibile funge da legante naturale che stabilizza rocce e ghiaioni.

Il permafrost si sta scongelando

Per decenni, i ricercatori della Rete svizzera di monitoraggio del permafrost (Permos) hanno osservato un crescente riscaldamento del permafrost, soprattutto negli ultimi anni.

A una profondità di dieci metri, il permafrost si è riscaldato in media di 0,8 gradi Celsius dal 2014. Nell'anno idrologico 2024, che va da ottobre 2023 a settembre 2024, sono stati nuovamente misurati nuovi valori record.

La tendenza è chiaramente visibile anche a 20 metri di profondità.

Le cause

Una delle ragioni è che la neve precoce agisce come uno strato isolante: protegge il terreno dal raffreddamento autunnale e quindi accelera il disgelo da cima a fondo.

Inoltre, gli anni idrologici 2022, 2023 e 2024 sono tra i cinque più caldi registrati in Svizzera dall'inizio delle misurazioni nel 1864. Le temperature sono state superiori di 1,44-1,9 gradi Celsius rispetto alla media del periodo 1991-2020.

Secondo l'Accademia svizzera delle scienze (SCNAT), il riscaldamento del permafrost sta continuando a profondità maggiori. Di conseguenza, anche lo strato che si scongela in estate e si ricongela in inverno è diventato più spesso. Ha raggiunto nuovi livelli record in tutti i siti di misurazione.

Sullo Schilthorn, nelle Alpi Bernesi, per la prima volta in un sito Permos, lo strato di disgelo non si è più ghiacciato nell'inverno del 2024.

Cosa c'entra questo con la caduta massi?

Il permafrost non è un pericolo naturale. Ma quando il ghiaccio si scioglie in seguito a cambiamenti climatici, il terreno può diventare instabile, aumentando il rischio di disastri naturali.

Questo vale in particolare per le cadute in prossimità della superficie, come quella di rocce o massi. Secondo l'SLF, l'istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, i singoli sassi con un diametro inferiore a 50 centimetri sono definiti «caduta massi». Quelli più grandi sono chiamati blocchi.

Il permafrost è uno dei diversi fattori che influenzano la stabilità dei pendii montani ghiacciati, ha spiegato Jeannette Nötzli dell'SLF all'agenzia di stampa Keystone-SDA a giugno.

Secondo la ricercatrice, devono esserci anche le condizioni geologiche e topografiche perché si verifichi un evento importante, come una frana o una caduta di massi come quella di Blatten, nel canton Vallese.