hanno sostituito la frase dei baci perugina con un qr code da inquadrare per poter leggere la frase dal telefono…………….. pic.twitter.com/ew8oiuTcTf — 🌟elle ⊬ 001 🎀 (@loueeh_oioi) January 15, 2025

La presunta sostituzione dei cartigli dei Baci Perugina con un QR code ha creato confusione, ma riguarda solo un'edizione speciale per San Valentino.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te I Baci Perugina mantengono i tradizionali cartigli scritti in tutte le confezioni regolari.

L'edizione limitata «Senti l’Amore» per San Valentino aggiunge un QR code per ascoltare messaggi d’amore.

L’obiettivo è offrire un’esperienza multisensoriale, come spiegato dal marketing manager Chiara Richiedei. Mostra di più

Negli ultimi giorni si è parlato molto di una presunta sostituzione dei bigliettini dei Baci Perugina con un QR code. Tuttavia, la notizia è solo parzialmente corretta.

I noti cioccolatini, famosi non solo per il loro gusto ma anche per i cartigli contenenti frasi romantiche, mantengono questa tradizione in tutte le confezioni regolari.

L'iniziativa che ha generato confusione riguarda una speciale edizione limitata per San Valentino, chiamata «Senti l’Amore».

In questa versione, oltre al cartiglio con una frase, è presente un QR code che permette di ascoltare un messaggio d’amore accompagnato da illustrazioni realizzate dall'artista Antonio Colomboni.

Il marketing manager di Baci Perugina, Chiara Richiedei, ha spiegato che l'idea è offrire un’esperienza multi sensoriale per coinvolgere gusto, vista e udito.

Anche in futuro le confezioni standard continueranno a includere i biglietti scritti.

ll redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.