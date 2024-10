In Thailandia, i pensionati con figli ricevono una rendita per i bambini. È un buon modo di vivere. Imago

Chi diventa nuovamente genitore in età pensionabile ha diritto a una rendita per i figli. Un contributo che viene versato anche a colore che risiedono fuori dalla Svizzera. Molti però vedono in tutto ciò un potenziale rischio di abuso. Il Parlamento vorrebbe quindi abolirla, non solo per chi vive all'estero, ma anche per chi è nella Confederazione.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Migliaia di pensionati svizzeri vivono fuori dalla Confederazione e spesso scelgono la Thailandia come «nuova casa».

Alcuni di loro sono diventati nuovamente padri e ricevono una rendita per i figli.

Molti vedono in questo un potenziale rischio di abuso.

L'UDC ne chiede l'abolizione, mentre i partiti di sinistra vogliono mantenerla.

Il Parlamento svizzero vorrebbe abolirla del tutto, per chi è all'estero, ma anche per chi vive nel nostro Paese. Mostra di più

Chiunque diventi nuovamente padre o accolga un bambino in affidamento ha diritto a una rendita per figli dall'AVS in Svizzera. E questo vale anche per le migliaia di pensionati svizzeri che si sono stabiliti in Thailandia.

Hans Steinmann è diventato nuovamente genitore 2 anni e mezzo fa. Oltre ai 2'000 franchi dell'AVS, riceve una rendita mensile di 811 franchi per il figlio, così come anche per la sorellastra. Si tratta di un sacco di soldi, specie in Thailandia.

«Senza questi soldi, sarei al limite. Non potrei mandare i bambini in una buona scuola e anche qui i figli costano», ha detto il pensionato alla «SRF». Il contributo è tre volte più alto di uno stipendio medio nel Paese asiatico.

Le donne hanno molte meno probabilità di godere di tali compensazioni per ovvie ragioni biologiche.

4,4 milioni di franchi all'anno

Secondo la legislazione svizzera sull'AVS/AI, i pensionati hanno diritto a una rendita per figli se si tratta di uno biologico, ma anche se si tratta di un figliastro. È necessario dimostrare di essere sposati con la madre o il padre del bambino e di vivere con lui allo stesso indirizzo.

I contributi AVS versati alla Thailandia per le rendite per figli sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Al momento circa 400 pensionati (a partire dal 2021) ricevono questa rendita nel Paese asiatico. Questo corrisponde a un contributo di 4,4 milioni di franchi, che viene prelevato ogni anno dalla cassa dell'AVS.

L'UDC non è affatto d'accordo. Il consigliere nazionale Erich Hess afferma: «Soprattutto nei Paesi con un basso potere d'acquisto, se i bambini sono riconosciuti come figli adottivi, è possibile riscuotere la rendita e vivere una vita regale. È inaccettabile che migliaia di bambini all'estero siano finanziati dai contribuenti svizzeri e dai pagatori del contributo sociale».

Le rendite per figli sono una questione aperta da quando il Parlamento vorrebbe abolirle. Non solo i pensionati in Thailandia, ma anche quelli in Svizzera non dovrebbero più riceverle. Il Consiglio federale è contrario all'abolizione.

Nessun aumento del rischio di abuso

Jan Schäfer, che gestisce un hotel svizzero in Thailandia e ha figli propri, dichiara alla SRF: «Non dobbiamo parlare se abolirla o meno, ma piuttosto perfezionarla. Per esempio che si ottenga la rendita solo per figli biologici».

Molti temono che dietro a questi contributi ci sia un potenziale di abuso maggiore: che i pensionati abbiano bisogno del denaro per se stessi e non per i figli.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sottolinea all'emittente televisiva che non crede che ci sia un maggior rischio di abuso: «È impossibile definire quando ciò avviene».

Steinmann risponde alle accuse: «Ho bisogno di soldi per i bambini e in parte per il cibo. Mia figlia ha una moto con cui va a scuola. Le scuole pubbliche sono costose. Anche l'uniforme e tutti i documenti costano».