Ecco perché il tuo cervello non dorme mai se hai uno specchio di fronte al letto

Meglio non dormire con uno specchio davanti al letto. È l'avvertimento lanciato su TikTok da @psychicleah, che si definisce demonologa e che in un video diventato virale mette in guardia da possibili «energie negative» legate alla disposizione della camera da letto.
Secondo quanto sostiene, la presenza di uno specchio rivolto verso il letto potrebbe favorire l’ingresso di presenze indesiderate: «Non lo ripeterò mai abbastanza: non mettete uno specchio di fronte al letto», afferma nel video. «Rischiate di attirare spiriti di ogni tipo nella vostra casa».
Credenze e superstizioni sugli specchi
Al di là delle affermazioni della creator, ripresi fra gli altri da «Labible.com», gli specchi hanno da sempre un'aura simbolica in molte culture.
Dalle leggende urbane ai film horror - come il celebre «Candyman» - fino alle superstizioni più diffuse, come evitare di guardarli di notte o di romperli, questi oggetti sono spesso associati a energie misteriose.
Leah, che online si fa chiamare anche «Lady Afterlife», collega invece eventuali disturbi del sonno proprio alla presenza dello specchio in camera: secondo lei, potrebbe essere responsabile di un «cattivo flusso energetico».
Attenzione anche agli specchi usati
Nel suo racconto, la tiktoker mette in guardia soprattutto dagli specchi di seconda mano, che a suo dire potrebbero trattenere energie del passato. «Non sappiamo cosa sia successo nella casa precedente: potrebbe esserci qualcosa di negativo che entra nella vostra», spiega.
A suo dire, molti dei casi in cui viene contattata per «presenze indesiderate» avrebbero un elemento in comune: la presenza di uno specchio nella stanza.
Per chi vuole evitare rischi, Leah suggerisce di coprire lo specchio con un panno o una coperta, senza necessariamente rimuoverlo.
Consiglia anche rituali come preghiere protettive e l’uso della salvia per «purificare» l’ambiente: «Copritelo e fate delle preghiere. Vi prego, fatelo per proteggervi».
Indicazioni che non hanno basi scientifiche, ma che sui social trovano comunque seguito.
Le reazioni degli utenti
Nei commenti, diversi utenti raccontano esperienze simili o ricordano consigli ricevuti in famiglia. «Mia nonna diceva sempre di non tenere mai uno specchio davanti al letto», scrive un utente, raccontando di aver persino rimosso uno specchio acquistato all’asta per via delle «strane sensazioni» che gli provocava.
Tra suggestione e superstizione, il dibattito resta aperto. E il video continua a far discutere.