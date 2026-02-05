Il principe William e la moglie Kate (Foto d'archivio) AP

Kate Middleton ha deciso di non avvalersi della tata per il figlio George, nonostante i suoi impegni reali. Ecco le motivazioni che hanno portato la principessa del Galles a questa scelta.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton ha deciso di non avvalersi più dell'aiuto della tata spagnola, con la famiglia reale dal 2014.

Nonostante i tanti impegni, la duchessa di Cambridge vuole essere presente nella vita quotidiana del dodicenne George.

La moglie del principe William desidera che il figlio percepisca la sua presenza nei momenti quotidiani, specialmente all'inizio e alla fine della giornata scolastica.

Maria Teresa Turrion Borrallo non vive più con la famiglia reale, ma trascorre ancora del tempo con i figli della coppia reale. Mostra di più

Kate Middleton ha preso una decisione significativa riguardo all'educazione del suo primogenito, George.

Come riporta anche da «Novella 2000», nonostante i numerosi impegni legati al suo ruolo nella famiglia reale, la duchessa di Cambridge ha scelto di non avvalersi dell'aiuto della tata Maria Teresa Turrion Borrallo, recentemente premiata con la Royal Victorian Medal.

La decisione della moglie del principe William è motivata dal desiderio di essere presente nella vita quotidiana del figlio, che ora ha 12 anni.

La principessa ha stabilito che l'accompagnamento a scuola e la partecipazione alle attività sportive del figlio siano momenti fondamentali da seguire personalmente.

La sua presenza nei momenti quotidiani

Nonostante le sfide legate alla sua salute e a un'agenda fitta di impegni, la duchessa ha sempre messo al primo posto i suoi figli. Una fonte vicina alla famiglia reale ha sottolineato l'importanza dei momenti di condivisione tra madre e figlio, ritenuti essenziali per la crescita di George come futuro gentiluomo e diplomatico reale.

Maria Teresa Turrion Borrallo in un'immagine del 2014 KEYSTONE

La madre desidera che George percepisca la sua presenza nei momenti quotidiani, specialmente all'inizio e alla fine della giornata scolastica. Per lei, la routine e l'affidabilità sono più importanti delle formalità reali.

Questa scelta riflette l'impegno di Kate nel seguire da vicino la crescita del figlio, futuro erede al trono, assicurandosi che riceva un'educazione equilibrata e attenta.

Secondo il tabloid «Hello», Maria Teresa Turrion Borrallo, che lavora come tata dal 2014, non vive più con la famiglia reale, ma trascorre ancora del tempo con i figli di Kate e William.